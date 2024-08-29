В Сумах прогремел взрыв: объявлена ракетная опасность
Днем 29 августа в Сумах прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей.
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