В Сумах прогремел взрыв: объявлена ​​ракетная опасность

Днем 29 августа в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей.

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