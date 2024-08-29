У Сумах пролунав вибух: оголошено ракетну небезпеку

Вдень 29 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Сумської та Полтавської областей.

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