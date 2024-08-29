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Новости Война
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Утром РФ выпустила по Одесщине баллистику, вероятно - "Искандер-М", - ВК "Південь"

РФ атакувала Одещину ракетоюю Іскандер-М

Утром российские войска выпустили по Одесской области баллистическую ракету, вероятно - "Искандер-М", с оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВК "Південь".

Ночью силы ПВО уничтожили 5 беспилотников типа "Shahed", один "Орлан" и "Supercam".

"Утром российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно - "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 28 августа 2024 года, уничтожены разведывательный БПЛА "Орлан" и 2 ударные БПЛА "Ланцет".

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РФ атакувала Одещину балістичним Іскандером
РФ атакувала Одещину балістичним Іскандером

Автор: 

обстрел (26995) Одесская область (3549)


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