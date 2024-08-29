Вранці РФ випустила по Одещині балістику, ймовірно "Іскандер-М", - ПК "Південь"
Вранці російські війська випустили по Одещині балістичну ракету, ймовірно "Іскандер-М", з окупованого Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило ПК "Південь".
Вночі сили ППО знищили 5 безпілотників типу "Shahed", один "Орлан" та "Supercam".
"Зранку російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби, 28 серпня 2024 року, знищено розвідувальний БпЛА "Орлан" та 2 ударні БпЛА "Ланцет".
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