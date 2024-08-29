Украинские пилоты вертолета Ми-24 сбили в воздухе российский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил российский дрон-камикадзе типа "Shahed-136" во время одной из последних атак оккупантов по Украине.
Видео работы пилотов опубликовал Юрий Мысягин на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
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але ті групи переважно біля якихось об'єктів або міст а вертоліти можуть працювати в менш заселеній місцевості до прикладу щоб не пересіктись
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
ще мі24 може стріляти ракетами повітря повітря які оборонпром випускав до війни ... та кажуть блогери причетні до авіації що немає ракет