Украинские пилоты вертолета Ми-24 сбили в воздухе российский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил российский дрон-камикадзе типа "Shahed-136" во время одной из последних атак оккупантов по Украине.

Видео работы пилотов опубликовал Юрий Мысягин на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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