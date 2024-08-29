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Новости Война
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Украинские пилоты вертолета Ми-24 сбили в воздухе российский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил российский дрон-камикадзе типа "Shahed-136" во время одной из последних атак оккупантов по Украине.

Видео работы пилотов опубликовал Юрий Мысягин на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6864) дроны (3869)


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Топ комментарии
+13
Кілька пострілів = кілька потенційно врятованих українців.Красава !
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29.08.2024 14:31
+8
Ще, як почались шахеди писав тут, що не треба НУРС куляти у білий світ. Краще бпла збивати. Нарешті дійшло до когось...
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29.08.2024 14:39
+8
Нарешті це запрацювало , гелікоптерам знайшли роботу . .
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
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29.08.2024 14:50
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Кілька пострілів = кілька потенційно врятованих українців.Красава !
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29.08.2024 14:31 Ответить
Що там з пілотом F-16 з Луцька ?
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29.08.2024 14:32 Ответить
Ще, як почались шахеди писав тут, що не треба НУРС куляти у білий світ. Краще бпла збивати. Нарешті дійшло до когось...
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29.08.2024 14:39 Ответить
Просто говорять що є ризик попасти під дружній вогонь мобільних груп....

але ті групи переважно біля якихось об'єктів або міст а вертоліти можуть працювати в менш заселеній місцевості до прикладу щоб не пересіктись
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29.08.2024 14:46 Ответить
Нарешті це запрацювало , гелікоптерам знайшли роботу . .
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
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29.08.2024 14:50 Ответить
але таке можливо тільки вдень і за відсутності туману
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29.08.2024 17:27 Ответить
Про тепловізори чули?
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29.08.2024 21:41 Ответить
Ога, досить ефективна штука якщо вона вмонтована у інфрачервону головку самонаведення зенітної ракети. Стосовно ефективності використання тепловізора в комбінації із зенітним кулеметом, мені нічого не відомо.
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29.08.2024 22:14 Ответить
Гугл у допомогу...
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30.08.2024 10:17 Ответить
Давно ними треба було пробувати збивати а не мобільними групами... але зараз мабуть їх уже мало залишилось....

ще мі24 може стріляти ракетами повітря повітря які оборонпром випускав до війни ... та кажуть блогери причетні до авіації що немає ракет
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29.08.2024 14:41 Ответить
Для таких цілей треба легкий (700кг) AH-6i Little Bird
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29.08.2024 15:15 Ответить
Таке підійде?
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29.08.2024 19:04 Ответить
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29.08.2024 17:42 Ответить
 
 