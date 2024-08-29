Українські пілоти гелікоптера Мі-24 збили у повітрі російський дрон-камікадзе. ВIДЕО

Екіпаж гелікоптера Мі-24 знищив російський дрон-камікадзе типу "Shahed-136" під час однієї з останніх атак окупантів по Україні.

Відео роботи пілотів опублікував Юрій Мисягін на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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