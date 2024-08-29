Українські пілоти гелікоптера Мі-24 збили у повітрі російський дрон-камікадзе. ВIДЕО
Екіпаж гелікоптера Мі-24 знищив російський дрон-камікадзе типу "Shahed-136" під час однієї з останніх атак окупантів по Україні.
Відео роботи пілотів опублікував Юрій Мисягін на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Dima Kr
показати весь коментар29.08.2024 14:31
+8 V #508818
показати весь коментар29.08.2024 14:39
+8 Maksim Perepelitca
показати весь коментар29.08.2024 14:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ті групи переважно біля якихось об'єктів або міст а вертоліти можуть працювати в менш заселеній місцевості до прикладу щоб не пересіктись
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
ще мі24 може стріляти ракетами повітря повітря які оборонпром випускав до війни ... та кажуть блогери причетні до авіації що немає ракет