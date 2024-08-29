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Новини Війна
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Українські пілоти гелікоптера Мі-24 збили у повітрі російський дрон-камікадзе. ВIДЕО

Екіпаж гелікоптера Мі-24 знищив російський дрон-камікадзе типу "Shahed-136" під час однієї з останніх атак окупантів по Україні.

Відео роботи пілотів опублікував Юрій Мисягін на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Знищення російського триколору на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7175) дрони (4650)


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Топ коментарі
+13
Кілька пострілів = кілька потенційно врятованих українців.Красава !
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29.08.2024 14:31
+8
Ще, як почались шахеди писав тут, що не треба НУРС куляти у білий світ. Краще бпла збивати. Нарешті дійшло до когось...
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29.08.2024 14:39
+8
Нарешті це запрацювало , гелікоптерам знайшли роботу . .
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
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29.08.2024 14:50
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Кілька пострілів = кілька потенційно врятованих українців.Красава !
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29.08.2024 14:31 Відповісти
Що там з пілотом F-16 з Луцька ?
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29.08.2024 14:32 Відповісти
Ще, як почались шахеди писав тут, що не треба НУРС куляти у білий світ. Краще бпла збивати. Нарешті дійшло до когось...
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29.08.2024 14:39 Відповісти
Просто говорять що є ризик попасти під дружній вогонь мобільних груп....

але ті групи переважно біля якихось об'єктів або міст а вертоліти можуть працювати в менш заселеній місцевості до прикладу щоб не пересіктись
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29.08.2024 14:46 Відповісти
Нарешті це запрацювало , гелікоптерам знайшли роботу . .
А ще стосовно дронів , які б атакували кацапські бпла розвідники ,, 2 роки розмов і аж на третій рік нарешті прорвало . Тепер русня ниє - хохли нє дают лєтать в свойом тилу .
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29.08.2024 14:50 Відповісти
але таке можливо тільки вдень і за відсутності туману
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29.08.2024 17:27 Відповісти
Про тепловізори чули?
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29.08.2024 21:41 Відповісти
Ога, досить ефективна штука якщо вона вмонтована у інфрачервону головку самонаведення зенітної ракети. Стосовно ефективності використання тепловізора в комбінації із зенітним кулеметом, мені нічого не відомо.
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29.08.2024 22:14 Відповісти
Гугл у допомогу...
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30.08.2024 10:17 Відповісти
Давно ними треба було пробувати збивати а не мобільними групами... але зараз мабуть їх уже мало залишилось....

ще мі24 може стріляти ракетами повітря повітря які оборонпром випускав до війни ... та кажуть блогери причетні до авіації що немає ракет
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29.08.2024 14:41 Відповісти
Для таких цілей треба легкий (700кг) AH-6i Little Bird
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29.08.2024 15:15 Відповісти
Таке підійде?
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29.08.2024 19:04 Відповісти
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29.08.2024 17:42 Відповісти
 
 