ВАКС взыскал с руководителя Винницкого ТЦК Потерлевича квартиру стоимостью более 1,2 млн грн
Как установило следствие, застройщик ЖК якобы решил подарить военнослужащим квартиры. Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов обратился к застройщику и указал одну квартиру передать Потерлевичу. Тот ее оформил на отца-пенсионера, чтобы не потерять право на приобретение бесплатной квартиры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Высший антикоррупционный суд признал это необоснованным активом и взыскал в доход государства квартиру недалеко от Винницы, которую записали на отца руководителя ТЦК Романа Потерлевича - 64-летнего пенсионера Николая Потерлевича", - говорится в сообщении.
По версии прокурора САП, деньги за эту квартиру не вносились, регистрация служила лишь формальным основанием для передачи квартиры главе ТЦК.
Так, как отметила прокурор, застройщик ЖК, в котором была квартира, якобы решил подарить военнослужащим 8 квартир.
Тогда к нему обратился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов и указал одну квартиру передать Потерлевичу, оформив ее на его отца.
Дело в том, что если бы квартиру оформили на Потерлевича-младшего, он потерял бы право на приобретение бесплатной квартиры.
Как сообщают в ЦПК, в конце августа 2023 года ГБР через суд наложило арест на квартиру отца Потерлевича, но арест - это не конфискация, поэтому САП обратилась с отдельным иском.
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У 2019-2020 роках очолював Державне управління справами. З 2014 по 2019 рік працював https://www.president.gov.ua/lustration/borzov-sergij-sergijovich-1258 заступником керівника управління та в.о. голови ДУС.
У 2016 році, коли Борзов http://bihus.info/kerivnik-dus-sergij-borzov-otrimav-vid-pidleglih-kvartiru-vartistyu-v-10-mln-grn/ очолював ДУС, його сім'я отримала від управління службову квартиру площею 190 кв. м, яку було безкоштовно приватизовано.
Упродовж 2011-2012 років http://lb.ua/news/2020/06/12/459683_bivshiy_kvnshchik_nachalnik.html працював директором команди КВН "Збірна України".
У 2010 році Борзов невдало https://www.chesno.org/politician/110507/ балотувався на окрузі №5 у депутати Вінницької обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/404/ Фронт Змін ".
а й взазалі є потерпілими від "потужного" управління державою
хоча і не дивно, якби вона коштувала б і 1 (одну) грн.
(брав би краще борзими щенятами).
Забудовник міг подарувати квартиру батькові Потерлевича. Ми б і не взнали. Мало хто щось, комусь дарує ??
Цікаво, сам воєнком ще на посаді ?