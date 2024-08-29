ВАКС взыскал с руководителя Винницкого ТЦК Потерлевича квартиру стоимостью более 1,2 млн грн

Как установило следствие, застройщик ЖК якобы решил подарить военнослужащим квартиры. Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов обратился к застройщику и указал одну квартиру передать Потерлевичу. Тот ее оформил на отца-пенсионера, чтобы не потерять право на приобретение бесплатной квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Высший антикоррупционный суд признал это необоснованным активом и взыскал в доход государства квартиру недалеко от Винницы, которую записали на отца руководителя ТЦК Романа Потерлевича - 64-летнего пенсионера Николая Потерлевича", - говорится в сообщении.

По версии прокурора САП, деньги за эту квартиру не вносились, регистрация служила лишь формальным основанием для передачи квартиры главе ТЦК.

Так, как отметила прокурор, застройщик ЖК, в котором была квартира, якобы решил подарить военнослужащим 8 квартир.

Тогда к нему обратился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов и указал одну квартиру передать Потерлевичу, оформив ее на его отца.

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Дело в том, что если бы квартиру оформили на Потерлевича-младшего, он потерял бы право на приобретение бесплатной квартиры.

Как сообщают в ЦПК, в конце августа 2023 года ГБР через суд наложило арест на квартиру отца Потерлевича, но арест - это не конфискация, поэтому САП обратилась с отдельным иском.

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