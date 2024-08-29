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Новости
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ВАКС взыскал с руководителя Винницкого ТЦК Потерлевича квартиру стоимостью более 1,2 млн грн

У керівника Вінницького ТЦК забрали квартиру

Как установило следствие, застройщик ЖК якобы решил подарить военнослужащим квартиры. Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов обратился к застройщику и указал одну квартиру передать Потерлевичу. Тот ее оформил на отца-пенсионера, чтобы не потерять право на приобретение бесплатной квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Высший антикоррупционный суд признал это необоснованным активом и взыскал в доход государства квартиру недалеко от Винницы, которую записали на отца руководителя ТЦК Романа Потерлевича - 64-летнего пенсионера Николая Потерлевича", - говорится в сообщении.

По версии прокурора САП, деньги за эту квартиру не вносились, регистрация служила лишь формальным основанием для передачи квартиры главе ТЦК.

Так, как отметила прокурор, застройщик ЖК, в котором была квартира, якобы решил подарить военнослужащим 8 квартир.

Тогда к нему обратился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов и указал одну квартиру передать Потерлевичу, оформив ее на его отца.

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Дело в том, что если бы квартиру оформили на Потерлевича-младшего, он потерял бы право на приобретение бесплатной квартиры.

Как сообщают в ЦПК, в конце августа 2023 года ГБР через суд наложило арест на квартиру отца Потерлевича, но арест - это не конфискация, поэтому САП обратилась с отдельным иском.

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Автор: 

Винница (725) Антикоррупционный суд (1206) Центр противодействия коррупции (247) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+9
никогда такого не было и вот опять....
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29.08.2024 14:54
+8
А зелений Борзов не при "ділах"? Його не потрібно притягувати до відповідальності за зловживання впливом, щонайменше?
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29.08.2024 14:47
+8
Борзов отримав у 2016 квартиру від управління площею 190кв.м., яку безкоштовно приватизував. Службове житло у 190 квадратів. Наша держава просто супер багата і щедра для певних людей.
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29.08.2024 15:02
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А зелений Борзов не при "ділах"? Його не потрібно притягувати до відповідальності за зловживання впливом, щонайменше?
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29.08.2024 14:47 Ответить
Шо, Потєрпєлич - накрился гешефт?
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29.08.2024 14:49 Ответить
никогда такого не было и вот опять....
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29.08.2024 14:54 Ответить
З 2020 року Борова - http://vin.gov.ua/oda/kerivnytstvo/27900-borzov голова Вінницької ОДА.

У 2019-2020 роках очолював Державне управління справами. З 2014 по 2019 рік працював https://www.president.gov.ua/lustration/borzov-sergij-sergijovich-1258 заступником керівника управління та в.о. голови ДУС.

У 2016 році, коли Борзов http://bihus.info/kerivnik-dus-sergij-borzov-otrimav-vid-pidleglih-kvartiru-vartistyu-v-10-mln-grn/ очолював ДУС, його сім'я отримала від управління службову квартиру площею 190 кв. м, яку було безкоштовно приватизовано.

Упродовж 2011-2012 років http://lb.ua/news/2020/06/12/459683_bivshiy_kvnshchik_nachalnik.html працював директором команди КВН "Збірна України".

У 2010 році Борзов невдало https://www.chesno.org/politician/110507/ балотувався на окрузі №5 у депутати Вінницької обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/404/ Фронт Змін ".
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29.08.2024 14:59 Ответить
Борзов отримав у 2016 квартиру від управління площею 190кв.м., яку безкоштовно приватизував. Службове житло у 190 квадратів. Наша держава просто супер багата і щедра для певних людей.
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29.08.2024 15:02 Ответить
Це саме ті, які і повинні віддавати борг державі бо більшість громадян не тільки нічого не винні,
а й взазалі є потерпілими від "потужного" управління державою
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29.08.2024 15:33 Ответить
якась дешева "хрущовка",
хоча і не дивно, якби вона коштувала б і 1 (одну) грн.
(брав би краще борзими щенятами).
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29.08.2024 15:06 Ответить
Схоже,що у нас кар'єрно зростають лише схемщики і хапуги
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29.08.2024 15:13 Ответить
Так він на шару хтів дві квартири отримати?
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29.08.2024 15:14 Ответить
Він у тюрмі сидить чи далі виконує службові обов'язки?
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29.08.2024 15:34 Ответить
Военное положение - Потерпелича к стенке!
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29.08.2024 16:32 Ответить
ЧОГО ВОНО ПАДЛО НЕ СИДИТЬ????????
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29.08.2024 17:16 Ответить
Якась "дивна" історія.

Забудовник міг подарувати квартиру батькові Потерлевича. Ми б і не взнали. Мало хто щось, комусь дарує ??

Цікаво, сам воєнком ще на посаді ?
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29.08.2024 17:35 Ответить
І що, воно буде і далі керувати ТЦК???
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30.08.2024 08:48 Ответить
 
 