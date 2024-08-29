РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости
24 338 130

Глава АМКУ Кириленко объяснил, что его семья заработала $300 тыс. на продаже малины, - ЦПК

Статки Павла Кириленка: Родина заробила на продажі малини

Семья главы АМКУ Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, заработала $300 тыс. на продаже малины.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"300 тысяч баксов "заработала" семья главы АМКУ Павла Кириленко на продаже малины. В частности такой пургой глава АМКУ Зеленского оправдывал наличие необъяснимых 56 млн состояния (включая 7 квартир общей площадью более 700 м.кв.)", - отметил он.

Шабунін про Кириленка

В ЦПК отметили, что во время допроса тестя Кириленко Александра Матиенко он объяснил происхождение своих средств так, что в 1991 году у него осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основную прибыль он имел с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, Матиенко не захотел, чтобы деньги просто лежали, и они с семьей приобрели 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке.

"По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде. Защита Кириленко в свою очередь, утверждала, что подозрение необоснованно, все имущество родственники покупали за свои или заемные деньги. А новые iPhone они приобрели, потому что кто-то, якобы, пытался взломать их телефоны", - рассказали в Центре противодействия коррупции.

Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
за що голосували те і маєте! смакуйте на здоров!я!
показать весь комментарий
29.08.2024 10:40
+45
Воровської "малина"?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:41
+45
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному призеденті.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А шо, так можно? С таким-же успехом мог сказать, шо в лотерею выиграл, или на улице нашел.
показать весь комментарий
29.08.2024 16:04 Ответить
Вернется, конечно,каждый день это миллионы на счета,но самолёт готовый будет держать, чтобы если что в последнюю минуту.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:20 Ответить
Він би і хотів вже на волю в пампаси, але не зможе, занадто глибоко рука лялькаря засунута в "отвір миру". Його доля це нещасний випадок.
показать весь комментарий
30.08.2024 06:43 Ответить
Кириленка висрали недоношеним, як раз у славнозвісний "макєєвскій раднічок" Адже цей сепар звідтіля.
Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів, відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР», бойовик «5-ї ОМСБР»
Батьки Павла живуть на окупованій РФ території
Що тут ще добавити? БРАВО!!! Знову "здєлалі нас вмєстє"
показать весь комментарий
29.08.2024 16:16 Ответить
При чому малина почала приносити особливий дохід, коли ця тварь посіла посаду.
Співпадіння ?
показать весь комментарий
29.08.2024 16:44 Ответить
зелений жополиз лещенко і малиною не торгував тільки вилизував кому потрібно і **** навилизував 300 000 долл на квартиру в столиці . а зараз торгує ***** в ютюбі разом з масейчук-каломойською
показать весь комментарий
29.08.2024 16:55 Ответить
"Ягода малина так к себе манила...
Ах какою сладкой малина была..."
показать весь комментарий
29.08.2024 16:56 Ответить
А ще прибутково розводити кроликів і виборців
показать весь комментарий
29.08.2024 17:58 Ответить
«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
А ты зашухарила всю нашу малину
И за это пулю получай!»
показать весь комментарий
29.08.2024 18:19 Ответить
Всі чиновники тільки і роблять, що про народ думають і живуть на одну зарплату, а їх родичі талановиті підприємці з мільонними і мільярдними статками, а тут щоб заробити 300 грн на малині потрібно пів дня раком стояти. Питання навіщо тоді іти у владу і жити на одну зарплату?
Питання риторичне.
показать весь комментарий
29.08.2024 19:12 Ответить
добре, жизнь-маліна, то тепер нехай за ту малину років 10 посиде з конфіскацією.
показать весь комментарий
29.08.2024 19:39 Ответить
Кстати, такие "заработки" уже традиция

Заробив на черешні: депутат купив квартиру в центрі Києва за $200 тисяч

Володимир Крейденко пояснив придбання квартири на Печерську доходами батьків від продажу черешні в Мелітополі.

Інформація про нове помешкання з'явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Мало того, відсутнє воно й у власності депутата або його дружини. Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у 200 тисяч доларів.



Після звернення журналістів нардеп визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.



Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.



"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.



Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України.

показать весь комментарий
29.08.2024 19:47 Ответить
Не мунди!
показать весь комментарий
29.08.2024 19:47 Ответить
Хто б міг подумати ? Ай ай ай
Там любого навіть не такого одіозного як цей мудак можна трусити і справу відкривати негайно .
Знову будуть тягнути поки падлюка не втече до москалів .
Одне на що прошу звернути увагуті покидьки формують внутрішню і зовнішню політику .
Під час війни то є божевілля !!!
Не думаю що зможемо найти багато прикладів таких навіть десь у бананових країнах
показать весь комментарий
29.08.2024 20:34 Ответить
"Слуга народа" стал синонимом слова "коррупционер". Гнать бы этих отморозков из власти!
На глазах теряем страну! Промедление смерти подобно.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:23 Ответить
Налоговые декларации есть? Если нет значит преступник и место ему в тюрьме, а на малине он заработал или на наркотиках, не имеет никакого значения.
Кстати а вы знаете что в США продажи наркотиков налогооблагаются? Дилеры идут и заполняют специальные формы и платят, это все конфиденциально конечно, по крайней мере теоретически.
А если нет, то когда их ловят они должны заплатить в тот же день по факту, плюс дополнительные проблемы по налогам, от штрафов до срока, и в итоге у них забирают все вплоть до старых диванов
показать весь комментарий
29.08.2024 21:50 Ответить
Пляшки збирав,картон здавав
показать весь комментарий
29.08.2024 23:04 Ответить
Продавав малину, татаров вбивав чеченців, яйця на кілограми. Ви уявляєте на яких тупих людей це розраховано. І вони є, і їх більшість
показать весь комментарий
29.08.2024 23:18 Ответить
Какой начальник , такой и подчинённый . Один сказки про боевого Татарова рассказывает , второй про сказочные урожаи малины.
показать весь комментарий
29.08.2024 23:18 Ответить
Малиновий ти наш...
показать весь комментарий
29.08.2024 23:44 Ответить
Дивно що таке трапилось? Коли Кириленка ставили усі промовчали, а зараз ми пішим і сваримся в коментах. "А воз і нине там". Продовжуємо писати та сваритися. Продовжуємо!!!
показать весь комментарий
29.08.2024 23:47 Ответить
Та хіба це гроші? Миші у держ резерві мають більше.
показать весь комментарий
30.08.2024 00:52 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2024 01:55 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показать весь комментарий
30.08.2024 02:43 Ответить
Навіть за яника не було так соромно.
показать весь комментарий
30.08.2024 03:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 