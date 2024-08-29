Глава АМКУ Кириленко объяснил, что его семья заработала $300 тыс. на продаже малины, - ЦПК

Семья главы АМКУ Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, заработала $300 тыс. на продаже малины.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"300 тысяч баксов "заработала" семья главы АМКУ Павла Кириленко на продаже малины. В частности такой пургой глава АМКУ Зеленского оправдывал наличие необъяснимых 56 млн состояния (включая 7 квартир общей площадью более 700 м.кв.)", - отметил он.

В ЦПК отметили, что во время допроса тестя Кириленко Александра Матиенко он объяснил происхождение своих средств так, что в 1991 году у него осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основную прибыль он имел с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, Матиенко не захотел, чтобы деньги просто лежали, и они с семьей приобрели 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке.

"По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде. Защита Кириленко в свою очередь, утверждала, что подозрение необоснованно, все имущество родственники покупали за свои или заемные деньги. А новые iPhone они приобрели, потому что кто-то, якобы, пытался взломать их телефоны", - рассказали в Центре противодействия коррупции.

Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.