Глава АМКУ Кириленко объяснил, что его семья заработала $300 тыс. на продаже малины, - ЦПК
Семья главы АМКУ Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, заработала $300 тыс. на продаже малины.
Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"300 тысяч баксов "заработала" семья главы АМКУ Павла Кириленко на продаже малины. В частности такой пургой глава АМКУ Зеленского оправдывал наличие необъяснимых 56 млн состояния (включая 7 квартир общей площадью более 700 м.кв.)", - отметил он.
В ЦПК отметили, что во время допроса тестя Кириленко Александра Матиенко он объяснил происхождение своих средств так, что в 1991 году у него осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основную прибыль он имел с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, Матиенко не захотел, чтобы деньги просто лежали, и они с семьей приобрели 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке.
"По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде. Защита Кириленко в свою очередь, утверждала, что подозрение необоснованно, все имущество родственники покупали за свои или заемные деньги. А новые iPhone они приобрели, потому что кто-то, якобы, пытался взломать их телефоны", - рассказали в Центре противодействия коррупции.
Дело Кириленко
Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.
Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.
Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.
В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.
В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.
28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.
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Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів, відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР», бойовик «5-ї ОМСБР»
Батьки Павла живуть на окупованій РФ території
Що тут ще добавити? БРАВО!!! Знову "здєлалі нас вмєстє"
Співпадіння ?
Ах какою сладкой малина была..."
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
А ты зашухарила всю нашу малину
И за это пулю получай!»
Питання риторичне.
Заробив на черешні: депутат купив квартиру в центрі Києва за $200 тисяч
Володимир Крейденко пояснив придбання квартири на Печерську доходами батьків від продажу черешні в Мелітополі.
Інформація про нове помешкання з'явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Мало того, відсутнє воно й у власності депутата або його дружини. Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у 200 тисяч доларів.
Після звернення журналістів нардеп визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.
Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.
"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.
Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України.
Там любого навіть не такого одіозного як цей мудак можна трусити і справу відкривати негайно .
Знову будуть тягнути поки падлюка не втече до москалів .
Одне на що прошу звернути увагуті покидьки формують внутрішню і зовнішню політику .
Під час війни то є божевілля !!!
Не думаю що зможемо найти багато прикладів таких навіть десь у бананових країнах
На глазах теряем страну! Промедление смерти подобно.
Кстати а вы знаете что в США продажи наркотиков налогооблагаются? Дилеры идут и заполняют специальные формы и платят, это все конфиденциально конечно, по крайней мере теоретически.
А если нет, то когда их ловят они должны заплатить в тот же день по факту, плюс дополнительные проблемы по налогам, от штрафов до срока, и в итоге у них забирают все вплоть до старых диванов