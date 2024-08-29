Глава АМКУ Кириленко пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини, - ЦПК

Родина глави АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила $300 тис. на продажі малини.

Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"300 тисяч баксів "заробила" родина голови АМКУ Павла Кириленка на продажі малини. Зокрема такою пургою голова АМКУ Зеленського виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (включно з 7-ма квартирами загальною площею понад 700 м.кв.)", - зазначив він.

У ЦПК зазначили, що під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у нього залишився спадок, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток він мав з обмінників. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім’єю придбали 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові.

"За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді. Захист Кириленка в свою чергу, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші. А нові iPhone вони придбали, бо хтось, нібито, намагався зламати їхні телефони", - розповіли у Центрі протидії корупції.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.