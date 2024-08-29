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Новини
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Глава АМКУ Кириленко пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини, - ЦПК

Статки Павла Кириленка: Родина заробила на продажі малини

Родина глави АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила $300 тис. на продажі малини.

Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"300 тисяч баксів "заробила" родина голови АМКУ Павла Кириленка на продажі малини. Зокрема такою пургою голова АМКУ Зеленського виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (включно з 7-ма квартирами загальною площею понад 700 м.кв.)", - зазначив він.

Шабунін про Кириленка

У ЦПК зазначили, що під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у нього залишився спадок, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток він мав з обмінників. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім’єю придбали 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові.

"За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді. Захист Кириленка в свою чергу, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші. А нові iPhone вони придбали, бо хтось, нібито, намагався зламати їхні телефони", - розповіли у Центрі протидії корупції.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+48
за що голосували те і маєте! смакуйте на здоров!я!
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29.08.2024 10:40
+45
Воровської "малина"?
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29.08.2024 10:41
+45
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному призеденті.
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29.08.2024 10:50
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А шо, так можно? С таким-же успехом мог сказать, шо в лотерею выиграл, или на улице нашел.
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29.08.2024 16:04 Відповісти
Вернется, конечно,каждый день это миллионы на счета,но самолёт готовый будет держать, чтобы если что в последнюю минуту.
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29.08.2024 21:20 Відповісти
Він би і хотів вже на волю в пампаси, але не зможе, занадто глибоко рука лялькаря засунута в "отвір миру". Його доля це нещасний випадок.
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30.08.2024 06:43 Відповісти
Кириленка висрали недоношеним, як раз у славнозвісний "макєєвскій раднічок" Адже цей сепар звідтіля.
Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів, відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР», бойовик «5-ї ОМСБР»
Батьки Павла живуть на окупованій РФ території
Що тут ще добавити? БРАВО!!! Знову "здєлалі нас вмєстє"
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29.08.2024 16:16 Відповісти
При чому малина почала приносити особливий дохід, коли ця тварь посіла посаду.
Співпадіння ?
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29.08.2024 16:44 Відповісти
зелений жополиз лещенко і малиною не торгував тільки вилизував кому потрібно і **** навилизував 300 000 долл на квартиру в столиці . а зараз торгує ***** в ютюбі разом з масейчук-каломойською
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29.08.2024 16:55 Відповісти
"Ягода малина так к себе манила...
Ах какою сладкой малина была..."
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29.08.2024 16:56 Відповісти
А ще прибутково розводити кроликів і виборців
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29.08.2024 17:58 Відповісти
«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
А ты зашухарила всю нашу малину
И за это пулю получай!»
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29.08.2024 18:19 Відповісти
Всі чиновники тільки і роблять, що про народ думають і живуть на одну зарплату, а їх родичі талановиті підприємці з мільонними і мільярдними статками, а тут щоб заробити 300 грн на малині потрібно пів дня раком стояти. Питання навіщо тоді іти у владу і жити на одну зарплату?
Питання риторичне.
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29.08.2024 19:12 Відповісти
добре, жизнь-маліна, то тепер нехай за ту малину років 10 посиде з конфіскацією.
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29.08.2024 19:39 Відповісти
Кстати, такие "заработки" уже традиция

Заробив на черешні: депутат купив квартиру в центрі Києва за $200 тисяч

Володимир Крейденко пояснив придбання квартири на Печерську доходами батьків від продажу черешні в Мелітополі.

Інформація про нове помешкання з'явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Мало того, відсутнє воно й у власності депутата або його дружини. Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у 200 тисяч доларів.



Після звернення журналістів нардеп визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.



Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.



"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.



Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України.

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29.08.2024 19:47 Відповісти
Не мунди!
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29.08.2024 19:47 Відповісти
Хто б міг подумати ? Ай ай ай
Там любого навіть не такого одіозного як цей мудак можна трусити і справу відкривати негайно .
Знову будуть тягнути поки падлюка не втече до москалів .
Одне на що прошу звернути увагуті покидьки формують внутрішню і зовнішню політику .
Під час війни то є божевілля !!!
Не думаю що зможемо найти багато прикладів таких навіть десь у бананових країнах
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29.08.2024 20:34 Відповісти
"Слуга народа" стал синонимом слова "коррупционер". Гнать бы этих отморозков из власти!
На глазах теряем страну! Промедление смерти подобно.
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29.08.2024 21:23 Відповісти
Налоговые декларации есть? Если нет значит преступник и место ему в тюрьме, а на малине он заработал или на наркотиках, не имеет никакого значения.
Кстати а вы знаете что в США продажи наркотиков налогооблагаются? Дилеры идут и заполняют специальные формы и платят, это все конфиденциально конечно, по крайней мере теоретически.
А если нет, то когда их ловят они должны заплатить в тот же день по факту, плюс дополнительные проблемы по налогам, от штрафов до срока, и в итоге у них забирают все вплоть до старых диванов
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29.08.2024 21:50 Відповісти
Пляшки збирав,картон здавав
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29.08.2024 23:04 Відповісти
Продавав малину, татаров вбивав чеченців, яйця на кілограми. Ви уявляєте на яких тупих людей це розраховано. І вони є, і їх більшість
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29.08.2024 23:18 Відповісти
Какой начальник , такой и подчинённый . Один сказки про боевого Татарова рассказывает , второй про сказочные урожаи малины.
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29.08.2024 23:18 Відповісти
Малиновий ти наш...
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29.08.2024 23:44 Відповісти
Дивно що таке трапилось? Коли Кириленка ставили усі промовчали, а зараз ми пішим і сваримся в коментах. "А воз і нине там". Продовжуємо писати та сваритися. Продовжуємо!!!
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29.08.2024 23:47 Відповісти
Та хіба це гроші? Миші у держ резерві мають більше.
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30.08.2024 00:52 Відповісти
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30.08.2024 01:55 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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30.08.2024 02:43 Відповісти
Навіть за яника не було так соромно.
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30.08.2024 03:43 Відповісти
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