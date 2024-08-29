Глава АМКУ Кириленко пояснив, що його родина заробила $300 тис. на продажі малини, - ЦПК
Родина глави АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила $300 тис. на продажі малини.
Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"300 тисяч баксів "заробила" родина голови АМКУ Павла Кириленка на продажі малини. Зокрема такою пургою голова АМКУ Зеленського виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (включно з 7-ма квартирами загальною площею понад 700 м.кв.)", - зазначив він.
У ЦПК зазначили, що під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у нього залишився спадок, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток він мав з обмінників. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім’єю придбали 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові.
"За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді. Захист Кириленка в свою чергу, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші. А нові iPhone вони придбали, бо хтось, нібито, намагався зламати їхні телефони", - розповіли у Центрі протидії корупції.
Справа Кириленка
Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.
Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.
Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.
У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.
28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.
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Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів, відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР», бойовик «5-ї ОМСБР»
Батьки Павла живуть на окупованій РФ території
Що тут ще добавити? БРАВО!!! Знову "здєлалі нас вмєстє"
Співпадіння ?
Ах какою сладкой малина была..."
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
А ты зашухарила всю нашу малину
И за это пулю получай!»
Питання риторичне.
Заробив на черешні: депутат купив квартиру в центрі Києва за $200 тисяч
Володимир Крейденко пояснив придбання квартири на Печерську доходами батьків від продажу черешні в Мелітополі.
Інформація про нове помешкання з'явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Мало того, відсутнє воно й у власності депутата або його дружини. Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у 200 тисяч доларів.
Після звернення журналістів нардеп визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.
Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.
"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", - розповів парламентарій.
Володимир Крейденко у виборчому списку Слуги народу посідав 123 місце. На момент обрання він був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України.
Там любого навіть не такого одіозного як цей мудак можна трусити і справу відкривати негайно .
Знову будуть тягнути поки падлюка не втече до москалів .
Одне на що прошу звернути увагуті покидьки формують внутрішню і зовнішню політику .
Під час війни то є божевілля !!!
Не думаю що зможемо найти багато прикладів таких навіть десь у бананових країнах
На глазах теряем страну! Промедление смерти подобно.
Кстати а вы знаете что в США продажи наркотиков налогооблагаются? Дилеры идут и заполняют специальные формы и платят, это все конфиденциально конечно, по крайней мере теоретически.
А если нет, то когда их ловят они должны заплатить в тот же день по факту, плюс дополнительные проблемы по налогам, от штрафов до срока, и в итоге у них забирают все вплоть до старых диванов