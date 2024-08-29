ВАКС стягнув з керівника Вінницького ТЦК Потерлевича квартиру вартістю понад 1,2 млн грн

Як встановило слідство, забудовник ЖК нібито вирішив подарувати військовослужбовцям квартири. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о звернувся до забудовника та вказав одну квартиру передати Потерлевичу. Той її оформив на батька-пенсіонера, щоб не втратити право на набуття безоплатної квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича - 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича", - ідеться в повідомленні.

За версією прокурора САП, гроші за цю квартиру не вносились, реєстрація слугувала лише формальною підставою для передачі квартири голові ТЦК.

Так, як зазначила прокурор, забудовник ЖК, в якому була квартира, нібито вирішив подарувати військовослужбовцям 8 квартир.

Тоді до нього звернувся голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та вказав одну квартиру передати Потерлевичу, при цьому оформивши її на батька.

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Річ у тім, що якби квартиру оформили на Потерлевича-молодшого, то він втратив би право на набуття безоплатної квартири.

Як повідомляють у ЦПК, наприкінці серпня 2023 року ДБР через суд наклало арешт на квартиру батька Потерлевича, але арешт - це не конфіскація, тому САП звернулась з окремим позовом.

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