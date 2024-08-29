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Новини
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ВАКС стягнув з керівника Вінницького ТЦК Потерлевича квартиру вартістю понад 1,2 млн грн

У керівника Вінницького ТЦК забрали квартиру

Як встановило слідство, забудовник ЖК нібито вирішив подарувати військовослужбовцям квартири. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о звернувся до забудовника та вказав одну квартиру передати Потерлевичу. Той її оформив на батька-пенсіонера, щоб не втратити право на набуття безоплатної квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича - 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича", - ідеться в повідомленні.

За версією прокурора САП, гроші за цю квартиру не вносились, реєстрація слугувала лише формальною підставою для передачі квартири голові ТЦК.

Так, як зазначила прокурор, забудовник ЖК, в якому була квартира, нібито вирішив подарувати військовослужбовцям 8 квартир.

Тоді до нього звернувся голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та вказав одну квартиру передати Потерлевичу, при цьому оформивши її на батька.

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Річ у тім, що якби квартиру оформили на Потерлевича-молодшого, то він втратив би право на набуття безоплатної квартири.

Як повідомляють у ЦПК, наприкінці серпня 2023 року ДБР через суд наклало арешт на квартиру батька Потерлевича, але арешт - це не конфіскація, тому САП звернулась з окремим позовом.

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Автор: 

Вінниця (620) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Центр протидії корупції (265) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+9
никогда такого не было и вот опять....
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29.08.2024 14:54
+8
А зелений Борзов не при "ділах"? Його не потрібно притягувати до відповідальності за зловживання впливом, щонайменше?
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29.08.2024 14:47
+8
Борзов отримав у 2016 квартиру від управління площею 190кв.м., яку безкоштовно приватизував. Службове житло у 190 квадратів. Наша держава просто супер багата і щедра для певних людей.
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29.08.2024 15:02
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А зелений Борзов не при "ділах"? Його не потрібно притягувати до відповідальності за зловживання впливом, щонайменше?
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29.08.2024 14:47 Відповісти
Шо, Потєрпєлич - накрился гешефт?
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29.08.2024 14:49 Відповісти
никогда такого не было и вот опять....
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29.08.2024 14:54 Відповісти
З 2020 року Борова - http://vin.gov.ua/oda/kerivnytstvo/27900-borzov голова Вінницької ОДА.

У 2019-2020 роках очолював Державне управління справами. З 2014 по 2019 рік працював https://www.president.gov.ua/lustration/borzov-sergij-sergijovich-1258 заступником керівника управління та в.о. голови ДУС.

У 2016 році, коли Борзов http://bihus.info/kerivnik-dus-sergij-borzov-otrimav-vid-pidleglih-kvartiru-vartistyu-v-10-mln-grn/ очолював ДУС, його сім'я отримала від управління службову квартиру площею 190 кв. м, яку було безкоштовно приватизовано.

Упродовж 2011-2012 років http://lb.ua/news/2020/06/12/459683_bivshiy_kvnshchik_nachalnik.html працював директором команди КВН "Збірна України".

У 2010 році Борзов невдало https://www.chesno.org/politician/110507/ балотувався на окрузі №5 у депутати Вінницької обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/404/ Фронт Змін ".
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29.08.2024 14:59 Відповісти
Борзов отримав у 2016 квартиру від управління площею 190кв.м., яку безкоштовно приватизував. Службове житло у 190 квадратів. Наша держава просто супер багата і щедра для певних людей.
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29.08.2024 15:02 Відповісти
Це саме ті, які і повинні віддавати борг державі бо більшість громадян не тільки нічого не винні,
а й взазалі є потерпілими від "потужного" управління державою
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29.08.2024 15:33 Відповісти
якась дешева "хрущовка",
хоча і не дивно, якби вона коштувала б і 1 (одну) грн.
(брав би краще борзими щенятами).
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29.08.2024 15:06 Відповісти
Схоже,що у нас кар'єрно зростають лише схемщики і хапуги
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29.08.2024 15:13 Відповісти
Так він на шару хтів дві квартири отримати?
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29.08.2024 15:14 Відповісти
Він у тюрмі сидить чи далі виконує службові обов'язки?
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29.08.2024 15:34 Відповісти
Военное положение - Потерпелича к стенке!
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29.08.2024 16:32 Відповісти
ЧОГО ВОНО ПАДЛО НЕ СИДИТЬ????????
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29.08.2024 17:16 Відповісти
Якась "дивна" історія.

Забудовник міг подарувати квартиру батькові Потерлевича. Ми б і не взнали. Мало хто щось, комусь дарує ??

Цікаво, сам воєнком ще на посаді ?
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29.08.2024 17:35 Відповісти
І що, воно буде і далі керувати ТЦК???
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30.08.2024 08:48 Відповісти
 
 