ВАКС стягнув з керівника Вінницького ТЦК Потерлевича квартиру вартістю понад 1,2 млн грн
Як встановило слідство, забудовник ЖК нібито вирішив подарувати військовослужбовцям квартири. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о звернувся до забудовника та вказав одну квартиру передати Потерлевичу. Той її оформив на батька-пенсіонера, щоб не втратити право на набуття безоплатної квартири.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.
"Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича - 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича", - ідеться в повідомленні.
За версією прокурора САП, гроші за цю квартиру не вносились, реєстрація слугувала лише формальною підставою для передачі квартири голові ТЦК.
Так, як зазначила прокурор, забудовник ЖК, в якому була квартира, нібито вирішив подарувати військовослужбовцям 8 квартир.
Тоді до нього звернувся голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та вказав одну квартиру передати Потерлевичу, при цьому оформивши її на батька.
Річ у тім, що якби квартиру оформили на Потерлевича-молодшого, то він втратив би право на набуття безоплатної квартири.
Як повідомляють у ЦПК, наприкінці серпня 2023 року ДБР через суд наклало арешт на квартиру батька Потерлевича, але арешт - це не конфіскація, тому САП звернулась з окремим позовом.
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У 2019-2020 роках очолював Державне управління справами. З 2014 по 2019 рік працював https://www.president.gov.ua/lustration/borzov-sergij-sergijovich-1258 заступником керівника управління та в.о. голови ДУС.
У 2016 році, коли Борзов http://bihus.info/kerivnik-dus-sergij-borzov-otrimav-vid-pidleglih-kvartiru-vartistyu-v-10-mln-grn/ очолював ДУС, його сім'я отримала від управління службову квартиру площею 190 кв. м, яку було безкоштовно приватизовано.
Упродовж 2011-2012 років http://lb.ua/news/2020/06/12/459683_bivshiy_kvnshchik_nachalnik.html працював директором команди КВН "Збірна України".
У 2010 році Борзов невдало https://www.chesno.org/politician/110507/ балотувався на окрузі №5 у депутати Вінницької обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/404/ Фронт Змін ".
а й взазалі є потерпілими від "потужного" управління державою
хоча і не дивно, якби вона коштувала б і 1 (одну) грн.
(брав би краще борзими щенятами).
Забудовник міг подарувати квартиру батькові Потерлевича. Ми б і не взнали. Мало хто щось, комусь дарує ??
Цікаво, сам воєнком ще на посаді ?