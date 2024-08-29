В Киеве и 11 областях ввели аварийные отключения света (обновлено)
В Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.
Графики отключений не будут действовать.
Позже Укрэнерго сообщило, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Предварительные графики отключений в указанных областях временно не действуют.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
при владіне постраждала.
Уйопки
скоти! 🤮