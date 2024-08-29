В Киеве и 11 областях ввели аварийные отключения света (обновлено)

В Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Графики отключений не будут действовать.

Позже Укрэнерго сообщило, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительные графики отключений в указанных областях временно не действуют.

Также читайте: Украину зимой ждет много испытаний, но апокалиптического сценария не будет, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий