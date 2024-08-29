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В Киеве и 11 областях ввели аварийные отключения света (обновлено)

світло

В Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Графики отключений не будут действовать.

Позже Укрэнерго сообщило, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительные графики отключений в указанных областях временно не действуют.

Также читайте: Украину зимой ждет много испытаний, но апокалиптического сценария не будет, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (423)


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Але не переживайте: під час відключень жодна тварина при владі не постраждала.
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29.08.2024 15:06 Ответить
Гніди складні. А для інших регіонів ситуація у енергосистемі зашибітельська?
Уйопки
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29.08.2024 15:13 Ответить
лише цікаво - режим "три години світло є, шість немає" - то, виходить, ще не екстренне?... щоправда, всю ніч не вимикають, так то тепер ще й не спати треба, аби все зробити?...
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29.08.2024 15:19 Ответить
Немає ел. енергії вже 12 годин. Мабуть, екстрене...
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29.08.2024 19:27 Ответить
Пишуть, що "Важка ситуація в енергосистемі України ускладнюється позаштатною ситуацією на Рівненській АЕС де дав збій достроково запущений в експлуатацію реактор Рівне-4 ВВЕР-1000/320, в результаті збою в роботі турбіни. Керівництво "Укренерго" не проінформувало ні МАГАТЕ ні керівництво держави, посилаючись на "незначний характер технічних проблем", але станом на 02-00 ‎29.‎08.‎2024 реактор так запущено і не було. (технічний запуск ‎28.‎08.‎2024 23-12 і технічний запуск ‎29.‎08.‎2024 01-20)"
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29.08.2024 15:36 Ответить
Має бути незалежний міжнародний аудит стану української енергосистеми. Але чи він є?
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29.08.2024 15:43 Ответить
вже кілька діб вимикають світло до 22 години. І що? А то що після 22 вулиці освітлені наче Бродвей. Ось така вона ЕКОНОМІЯ від дурнів з укренерго
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29.08.2024 15:48 Ответить
укрэнерго и кудрицкий ***** идите в жопу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:56 Ответить
день працюеш, хочеш увечері серіал подивитись - на тобі!
скоти! 🤮
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29.08.2024 16:33 Ответить
 
 