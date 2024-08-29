У Києві та 11 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)

У Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі.

Так, графіки відключень не діятимуть.

Згодом Укренерго повідомило, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередні графіки відключень у вказаних областях тимчасово не діють.

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