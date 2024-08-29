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У Києві та 11 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)

світло

У Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі. 

Так, графіки відключень не діятимуть.

Згодом Укренерго повідомило, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередні графіки відключень у вказаних областях тимчасово не діють.

Читайте: Голова "Укренерго" назвав умови, за яких вдасться уникнути відключень електроенергії взимку

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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Але не переживайте: під час відключень жодна тварина при владі не постраждала.
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29.08.2024 15:06 Відповісти
Гніди складні. А для інших регіонів ситуація у енергосистемі зашибітельська?
Уйопки
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29.08.2024 15:13 Відповісти
лише цікаво - режим "три години світло є, шість немає" - то, виходить, ще не екстренне?... щоправда, всю ніч не вимикають, так то тепер ще й не спати треба, аби все зробити?...
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29.08.2024 15:19 Відповісти
Немає ел. енергії вже 12 годин. Мабуть, екстрене...
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29.08.2024 19:27 Відповісти
Пишуть, що "Важка ситуація в енергосистемі України ускладнюється позаштатною ситуацією на Рівненській АЕС де дав збій достроково запущений в експлуатацію реактор Рівне-4 ВВЕР-1000/320, в результаті збою в роботі турбіни. Керівництво "Укренерго" не проінформувало ні МАГАТЕ ні керівництво держави, посилаючись на "незначний характер технічних проблем", але станом на 02-00 ‎29.‎08.‎2024 реактор так запущено і не було. (технічний запуск ‎28.‎08.‎2024 23-12 і технічний запуск ‎29.‎08.‎2024 01-20)"
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29.08.2024 15:36 Відповісти
Має бути незалежний міжнародний аудит стану української енергосистеми. Але чи він є?
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29.08.2024 15:43 Відповісти
вже кілька діб вимикають світло до 22 години. І що? А то що після 22 вулиці освітлені наче Бродвей. Ось така вона ЕКОНОМІЯ від дурнів з укренерго
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29.08.2024 15:48 Відповісти
укрэнерго и кудрицкий ***** идите в жопу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:56 Відповісти
день працюеш, хочеш увечері серіал подивитись - на тобі!
скоти! 🤮
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29.08.2024 16:33 Відповісти
 
 