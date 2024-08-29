У Києві та 11 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)
У Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі.
Так, графіки відключень не діятимуть.
Згодом Укренерго повідомило, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Попередні графіки відключень у вказаних областях тимчасово не діють.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
при владіне постраждала.
Уйопки
скоти! 🤮