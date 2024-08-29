Салливан встретился с Си Цзиньпином: Обсудили, в частности, войну в Украине

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В администрации Байдена отметили, что встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и управления отношениями между США и Китаем.

"Стороны обсудили дальнейшее выполнение обязательств, взятых президентом Байденом и президентом Си на Вудсайдском саммите в ноябре 2023 года, в частности по борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, безопасности и рисков ИИ", - говорится в сообщении.

Также Салливан и Си Цзиньпин обсудили вопросы агрессии РФ против Украины, ситуацию в Южно-Китайском море.

В ближайшие недели планируется телефонный разговор Джо Байдена и лидера КНР.

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