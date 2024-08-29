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Салливан встретился с Си Цзиньпином: Обсудили, в частности, войну в Украине

Салліван провів зустріч із Сі Цзіньпіном

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В администрации Байдена отметили, что встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и управления отношениями между США и Китаем.

"Стороны обсудили дальнейшее выполнение обязательств, взятых президентом Байденом и президентом Си на Вудсайдском саммите в ноябре 2023 года, в частности по борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, безопасности и рисков ИИ", - говорится в сообщении.

Также Салливан и Си Цзиньпин обсудили вопросы агрессии РФ против Украины, ситуацию в Южно-Китайском море.

В ближайшие недели планируется телефонный разговор Джо Байдена и лидера КНР.

Также читайте: Салливан и Ван И обсудили предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Автор: 

Китай (2946) США (26511) Си Цзиньпин (281) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+3
Обговорили, ураааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:31
+2
Мабуть добре, що Саліваном тепер неформально працює Філ Гордон - радник Камали.
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29.08.2024 19:23
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Обговорили, ураааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:31 Ответить
В мене є пропозиція .
нехай США і Китай побудують в Украіне Діснейленд .
Наприклад в Закарпатті.
1. раша здохне від заздрісті
2. усі закарпатці не будуть їздити працювати у Орбана . А самого Орбана угорці звільнять за дурість і політичну необачливість . І угорці будуть їздити до Діснейлєнду, і полякі і словаки і румуни і австріяки.
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29.08.2024 15:40 Ответить
Салліван поряд з Сі виглядає як обсос...
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29.08.2024 16:31 Ответить
Імператор зустрівся з латентним поплічником злочинів Кремля.
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29.08.2024 19:22 Ответить
Як там - нічого про Україну без України...
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29.08.2024 16:38 Ответить
Це як дерьмак зустрівся з х.йлом.
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29.08.2024 16:49 Ответить
Сумний Саліван ...шось пішло не так ...мабудь сі послав Салівана , як тайного кремлівського обожнювача ...
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29.08.2024 18:28 Ответить
Мабуть добре, що Саліваном тепер неформально працює Філ Гордон - радник Камали.
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29.08.2024 19:23 Ответить
Дві курви побазікали і що?
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29.08.2024 19:19 Ответить
 
 