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Новини
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Салліван зустрівся із Сі Цзіньпіном: Обговорили, зокрема, війну в Україні

Салліван провів зустріч із Сі Цзіньпіном

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

В адміністрації Байдена зазначили, що зустріч була частиною зусиль, спрямованих на підтримку каналів комунікацій й управління відносинами між США та Китаєм.

"Сторони обговорили подальше виконання зобов’язань, взятих президентом Байденом і президентом Сі на Вудсайдському саміті в листопаді 2023 року, зокрема щодо боротьби з наркотиками, комунікації між військовими, безпеки та ризиків ШІ", - йдеться в повідомленні.

Також Салліван Та Сі Цзіньпін обговорили питання агресії РФ проти України, ситуацію у Південно-Китайському морі.

Найближчими тижнями планується телефонна розмова Джо Байдена та лідера КНР.

Також читайте: Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Автор: 

Китай (4555) США (22643) Сі Цзіньпін (314) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+3
Обговорили, ураааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:31
+2
Мабуть добре, що Саліваном тепер неформально працює Філ Гордон - радник Камали.
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29.08.2024 19:23
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Обговорили, ураааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 15:31 Відповісти
В мене є пропозиція .
нехай США і Китай побудують в Украіне Діснейленд .
Наприклад в Закарпатті.
1. раша здохне від заздрісті
2. усі закарпатці не будуть їздити працювати у Орбана . А самого Орбана угорці звільнять за дурість і політичну необачливість . І угорці будуть їздити до Діснейлєнду, і полякі і словаки і румуни і австріяки.
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Салліван поряд з Сі виглядає як обсос...
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29.08.2024 16:31 Відповісти
Імператор зустрівся з латентним поплічником злочинів Кремля.
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29.08.2024 19:22 Відповісти
Як там - нічого про Україну без України...
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29.08.2024 16:38 Відповісти
Це як дерьмак зустрівся з х.йлом.
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29.08.2024 16:49 Відповісти
Сумний Саліван ...шось пішло не так ...мабудь сі послав Салівана , як тайного кремлівського обожнювача ...
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29.08.2024 18:28 Відповісти
Мабуть добре, що Саліваном тепер неформально працює Філ Гордон - радник Камали.
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29.08.2024 19:23 Відповісти
Дві курви побазікали і що?
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29.08.2024 19:19 Відповісти
 
 