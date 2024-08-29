Салліван зустрівся із Сі Цзіньпіном: Обговорили, зокрема, війну в Україні
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
В адміністрації Байдена зазначили, що зустріч була частиною зусиль, спрямованих на підтримку каналів комунікацій й управління відносинами між США та Китаєм.
"Сторони обговорили подальше виконання зобов’язань, взятих президентом Байденом і президентом Сі на Вудсайдському саміті в листопаді 2023 року, зокрема щодо боротьби з наркотиками, комунікації між військовими, безпеки та ризиків ШІ", - йдеться в повідомленні.
Також Салліван Та Сі Цзіньпін обговорили питання агресії РФ проти України, ситуацію у Південно-Китайському морі.
Найближчими тижнями планується телефонна розмова Джо Байдена та лідера КНР.
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нехай США і Китай побудують в Украіне Діснейленд .
Наприклад в Закарпатті.
1. раша здохне від заздрісті
2. усі закарпатці не будуть їздити працювати у Орбана . А самого Орбана угорці звільнять за дурість і політичну необачливість . І угорці будуть їздити до Діснейлєнду, і полякі і словаки і румуни і австріяки.