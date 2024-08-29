Салліван зустрівся із Сі Цзіньпіном: Обговорили, зокрема, війну в Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

В адміністрації Байдена зазначили, що зустріч була частиною зусиль, спрямованих на підтримку каналів комунікацій й управління відносинами між США та Китаєм.

"Сторони обговорили подальше виконання зобов’язань, взятих президентом Байденом і президентом Сі на Вудсайдському саміті в листопаді 2023 року, зокрема щодо боротьби з наркотиками, комунікації між військовими, безпеки та ризиків ШІ", - йдеться в повідомленні.

Також Салліван Та Сі Цзіньпін обговорили питання агресії РФ проти України, ситуацію у Південно-Китайському морі.

Найближчими тижнями планується телефонна розмова Джо Байдена та лідера КНР.

Також читайте: Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна