УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7321 відвідувач онлайн
Новини
1 275 5

Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та міністр закордонних справ КНР Ван Ї у середу, 28 серпня, у Китаї провели переговори про двосторонні відносини. Серед іншого сторони обговорили проведення нових переговорів між лідерами США та Китаю - Джо Байденом та Сі Цзіньпінем.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Салліван та Ван Ї також домовилися про контакти на військовому рівні "у належний час" у форматі відеодзвінку.

"Ключ до безперешкодного розвитку китайсько-американської взаємодії полягає в тому, щоб ставитися один до одного як до рівних", – цитує главу МЗС КНР державний телеканал Китаю CCTV.

Крім цього, Ван Ї сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю", додавши, що незалежність острова "є найбільшим ризиком для миру і стабільності в Тайванській протоці".

Читайте також: Блінкен попередив Китай, що США продовжать вживати заходів у разі підтримки російського ОПК, - Держдеп

Reuters зазначає, що це вже другий день переговорів між американським та китайським посадовцями. Переговори відбудуться і в четвер, 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що візит Саллівана до Китаю триватиме з 27 до 29 серпня.

Очікується, що ці перемовини закладуть основи для потенційної фінальної зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

Нагадаємо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися у листопаді 2023 року у Сан-Франциско.

Читайте також: США планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії, - Салліван

Автор: 

візит (1577) Китай (4555) США (22634) Салліван Джейк (292) Ван Ї (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.08.2024 16:39 Відповісти
Вузькоокі брехливі крадії технологій спочатку, як гопники, запускають нелегальні стратостати через кордон, а потім хочуть, щоб їх сприймали як рівних у притомних колах.
показати весь коментар
28.08.2024 16:43 Відповісти
>> Ван Ї сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю"....

Салліван у відповідь на це не послав Ї_вана на******ї?
показати весь коментар
28.08.2024 16:55 Відповісти
Салліван у відповідь на це сказав, що він "Сі ферштейн", і що Омерика готова на все, аби відтягнути неминуче (ядерну війну) на як можна довше.
показати весь коментар
28.08.2024 17:08 Відповісти
зустріч, котра для України і її народу не має значення ніякого
показати весь коментар
28.08.2024 17:32 Відповісти
 
 