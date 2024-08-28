Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та міністр закордонних справ КНР Ван Ї у середу, 28 серпня, у Китаї провели переговори про двосторонні відносини. Серед іншого сторони обговорили проведення нових переговорів між лідерами США та Китаю - Джо Байденом та Сі Цзіньпінем.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Салліван та Ван Ї також домовилися про контакти на військовому рівні "у належний час" у форматі відеодзвінку.

"Ключ до безперешкодного розвитку китайсько-американської взаємодії полягає в тому, щоб ставитися один до одного як до рівних", – цитує главу МЗС КНР державний телеканал Китаю CCTV.

Крім цього, Ван Ї сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю", додавши, що незалежність острова "є найбільшим ризиком для миру і стабільності в Тайванській протоці".

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Reuters зазначає, що це вже другий день переговорів між американським та китайським посадовцями. Переговори відбудуться і в четвер, 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що візит Саллівана до Китаю триватиме з 27 до 29 серпня.

Очікується, що ці перемовини закладуть основи для потенційної фінальної зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

Нагадаємо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися у листопаді 2023 року у Сан-Франциско.

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