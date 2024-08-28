Салливан и Ван И обсудили предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И в среду, 28 августа, в Китае провели переговоры о двусторонних отношениях. Среди прочего стороны обсудили проведение новых переговоров между лидерами США и Китая - Джо Байденом и Си Цзиньпинем.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Салливан и Ван И также договорились о контактах на военном уровне "в надлежащее время" в формате видеозвонка.

"Ключ к беспрепятственному развитию китайско-американского взаимодействия заключается в том, чтобы относиться друг к другу как к равным", - цитирует главу МИД КНР государственный телеканал Китая CCTV.

Кроме этого, Ван И сказал Салливану, что США должны "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное "воссоединение" Китая", добавив, что независимость острова "является самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

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Reuters отмечает, что это уже второй день переговоров между американским и китайским чиновниками. Переговоры состоятся и в четверг, 29 августа.

Ранее сообщалось, что визит Салливана в Китай продлится с 27 по 29 августа.

Ожидается, что эти переговоры заложат основы для потенциальной финальной встречи между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином позже в этом году.

Напомним, что последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.

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