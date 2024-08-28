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Новости
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Салливан и Ван И обсудили предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Салліван і Ван Ї обговорили майбутню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И в среду, 28 августа, в Китае провели переговоры о двусторонних отношениях. Среди прочего стороны обсудили проведение новых переговоров между лидерами США и Китая - Джо Байденом и Си Цзиньпинем.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Салливан и Ван И также договорились о контактах на военном уровне "в надлежащее время" в формате видеозвонка.

"Ключ к беспрепятственному развитию китайско-американского взаимодействия заключается в том, чтобы относиться друг к другу как к равным", - цитирует главу МИД КНР государственный телеканал Китая CCTV.

Кроме этого, Ван И сказал Салливану, что США должны "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное "воссоединение" Китая", добавив, что независимость острова "является самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

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Reuters отмечает, что это уже второй день переговоров между американским и китайским чиновниками. Переговоры состоятся и в четверг, 29 августа.

Ранее сообщалось, что визит Салливана в Китай продлится с 27 по 29 августа.

Ожидается, что эти переговоры заложат основы для потенциальной финальной встречи между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином позже в этом году.

Напомним, что последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.

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Автор: 

визит (3073) Китай (2946) США (26506) Салливан Джейк (254) Ван И (70)


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28.08.2024 16:39 Ответить
Вузькоокі брехливі крадії технологій спочатку, як гопники, запускають нелегальні стратостати через кордон, а потім хочуть, щоб їх сприймали як рівних у притомних колах.
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28.08.2024 16:43 Ответить
>> Ван Ї сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю"....

Салліван у відповідь на це не послав Ї_вана на******ї?
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28.08.2024 16:55 Ответить
Салліван у відповідь на це сказав, що він "Сі ферштейн", і що Омерика готова на все, аби відтягнути неминуче (ядерну війну) на як можна довше.
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28.08.2024 17:08 Ответить
зустріч, котра для України і її народу не має значення ніякого
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28.08.2024 17:32 Ответить
 
 