Байден о переговорах с Си Цзиньпинем: одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий
Президент США Джо Байден подытожил встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Калифорнии
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.
Президент США высоко оценил переговоры с китайским лидером. На них обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также война россии против Украины и ситуация в Секторе Газа.
"Я считаю, что это - одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели", - сказал Байден, подчеркнув, что имел опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях более десяти лет.
Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут "важный прогресс".
В связи с этим он сообщил, что после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем в борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.
"Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными", – отметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.
Байден также сообщил, что во время переговоров с Си состоялся "обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа россии прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в Секторе Газа.
Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.
"И там, где это возможно, где наши интересы совпадают, мы будем работать вместе", – добавил президент США, заметив, что мир этого ждет от них.
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как в некрологе пр смерть члена Политбюро ЦК КПСС .
"Відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок, зокрема, фентанолу, з Китаю до Західної півкулі.
Домовилися проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом.
Відбувся "обмін думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.
Одним словом "було досягнуто "важливого прогресу".
їм нахер той сибір не впав з морозами взимку та гнусом улітку
хибащо восточне узбережжя але там мало місця для китайозів
Так, панове, нам дали інформацію по зустрічі Сі та Байдена. Я не буду заглиблюватися у тему "Розподілу світу", а ця тема була головна на цих переговорах, тим більше нам дали лише загальні тезиси. Але повинен дати інформацію щодо дискусії Сі та Байдена стосовно війни росії проти України. Я вже давав двічи позиції США та Китаю, даю третій раз, тим більше що позиції наддержав хоч трохи, але зблизилися.
Обидва лідера вважають що війна повинна закінчитися "ще вчора". Вона заважає світовій торгівлі, вона руйнує світовий порядок заснований на Правилах, завдання Китаю та США модернізувати старі та затвердити нові Правила з тим, щоби у "наступні як мінімум 70 років світ жив без загроз масштабних військових конфліктів на зразок російсько-українського та арабо-ірано - ізраїльського". Це спільна позиція. Тепер щодо України.
Позиція США.
Україна повинна відновити свій суверенітет та територіальну цілісність у межах кордонів 91го року, окрім Криму. Питання Криму вирішується на переговорах України та росії при посередництві Китаю, ЄС та США. Україна або вступає у НАТО усіма підконтрольними територіями на момент досягнення угоди про перемир'я чи про демаркаційну лінію розділу, або отримає Гарантії Безпеки від провідних держав світу, включаючи Китай та США плюс постійний, гарантований Великими Державами, затверджений в ООН нейтралітет плюс вступ країни до ЄС усіма територіями окрім Криму.
Позиція Китаю.
Китай визнає суверенітет та територіальну цілісність України, але вимагає негайних прямих переговорів між Україною та рф. Китай вважає необхідним гарантування прав національних меншин з закріпленням в Конституції "особового статусу російського етносу в Україні" після чого готовий сприяти відновленню територіальної цілісності України ВКЛЮЧНО З ТЕРИТОРІЄЮ КРИМУ. Раніше Крим виводився за скобки. "Особливий статус російського етносу", на думку Китаю, це "мовна та частково економічна автономія територій де проживає переважна більшість етнічних росіян". Китай послідовно підтримує ідею "Гарантованої Великими Державами позаблоковості України" та бажає конкурувати на економічному полі України з умовним "Західним світом". Китай не проти вступу України до ЄС, але не сприймає ідею вступу України в НАТО підконтрольними територіями.
Щодо росії. Китай підтверджує принцип невтручання у війну. Сі пообіцяв посилити контроль за товарами та технологіями подвійного значення з тим, щоби вони не попадали до росії, але взамін вимагає вилучення деяких китайських кампаній які підпадають під вторинні санкції США з санкційного списку. Сторони домовилися про консультації з цього приводу на на рівні міністрів торгівлі та голів оборонних міністерств.
На завершення хочу сказати, шо Сі та Байден підтвердили "Абсолютну рішучість зробити усе можливе щоби наступний рік став останнім роком війни ("конфлікту" у вираженні Китаю)".
Це все. Є що додати, але не можу. Розумному достатньо.
Світ тільки повірив у можливість розрядки після зустрічі лідерів США на КНР: Байден знову назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"
https://patrioty.org.ua/politic/svit-tilky-poviryv-u-mozhlyvist-rozriadky-pislia-zustrichi-lideriv-ssha-na-knr-baiden-znovu-nazvav-si-tszinpina-dyktatorom-491387.html
По друге, в великий вождь и учитель коммунистов и пролетариев
Империалисты просто не учились политграмоте...
- А почему вы всех панд увезли обратно в Китай?
Си:
- У них ежегодное партсобрание и отчёт о проделанной работе...
полтик опытный, с даром от самого Зевса. с пукиным проводил прекрасные переговоры на протяжении 2х лет:
снял санкции с северного потока 2
приостановил поставки оружия Украине летом 2021го
вывел военные корабли из Черного моря
вывел с позором воиска из Афганистана, кинув всех местных союзников
встретился с пукиным сначала, и долго не встречался с Зеленским
не назначил посла США в Украине.
...
получили 24 февраля.
Тайвань с трепетом смотрит, что бы джо ненароком не накакал опять.
Байден був vicepresident у бабами, а не трамп!!!
Вчись читати, напрягай пам'ять
Якщо додати до цього Північну Корею, то вийде як мінімум чотири союзні держави, які становлять (ядерну) загрозу для Заходу. До цього додаються торговельні конфлікти та технологічна конкуренція між США та Китаєм.
Ніщо з цього не наблизилося до рішення в результаті цієї зустрічі», - резюмує тижневик Die Zeit.