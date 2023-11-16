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Байден о переговорах с Си Цзиньпинем: одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий

байден,си

Президент США Джо Байден подытожил встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Калифорнии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

Президент США высоко оценил переговоры с китайским лидером. На них обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также война россии против Украины и ситуация в Секторе Газа.

"Я считаю, что это - одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели", - сказал Байден, подчеркнув, что имел опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях более десяти лет.

Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут "важный прогресс".

Читайте также: Конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт, - Байден на встрече с Си Цзиньпинем

В связи с этим он сообщил, что после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем в борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.

"Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными", – отметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

Байден также сообщил, что во время переговоров с Си состоялся "обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа россии прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в Секторе Газа.

Также читайте: Байден попытается убедить Си повлиять на Иран, - Reuters

Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.

"И там, где это возможно, где наши интересы совпадают, мы будем работать вместе", – добавил президент США, заметив, что мир этого ждет от них.

Автор: 

Байден Джо (2795) переговоры (5090) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+18
...не факт, що здохло і от це дійсно печалька
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16.11.2023 06:47 Ответить
+10
На болотах пєчалька. А тут ще ***** невчасно здохло )
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16.11.2023 06:44 Ответить
+10
Слова і домовленності це одне, а шо буде насправді ,зовсім інше
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16.11.2023 06:51 Ответить
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На болотах пєчалька. А тут ще ***** невчасно здохло )
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16.11.2023 06:44 Ответить
...не факт, що здохло і от це дійсно печалька
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16.11.2023 06:47 Ответить
Ну тут 50/50. Але гандон патрушев якось підозріло патякав.
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16.11.2023 06:48 Ответить
так то воно так, але в ординців не завжди(ніколи) слова і справи відповідають одне одному...так що ждьом-с
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16.11.2023 06:55 Ответить
Саме те що відвертої правди від рашистів не дочекатись є сенс придивлятись до того що, як то кажуть, звучить як оговорки по Фрейду, і коли про когось кажуть як у некрологу в пройдешньому часі, то це про щось таки каже! Хоча я вважав та вважаю що смерть )(уйла (він же путін) не відіб'ється на діях Кремля і буде сповіщена ЛИШЕ у випадку коли це стане вигідним для справжнього колегіального керівництва Московії (т.з. "роССії") аби усі злочини та прорахунки зіпхнути на нього, а спмим уникнути таким чином відповідальності, як це стосовно Сталіна у свій час зробив Хрущов в котрого руки замазані у крові були не менше ніж у диктатора Йосі!
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16.11.2023 09:05 Ответить
Старый упырь патрушев говорил о Нечеловеке исключительно в прошедшем времени: "был очень ответственным", "всегда глубоко осознавал свой долг перед страной"

как в некрологе пр смерть члена Политбюро ЦК КПСС .
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17.11.2023 00:21 Ответить
який двійник і який раз здох?
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16.11.2023 09:58 Ответить
Слова і домовленності це одне, а шо буде насправді ,зовсім інше
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16.11.2023 06:51 Ответить
Хороша міна/гримаса при поганій грі.

"Відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок, зокрема, фентанолу, з Китаю до Західної півкулі.

Домовилися проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом.

Відбувся "обмін думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Одним словом "було досягнуто "важливого прогресу".
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16.11.2023 06:59 Ответить
Як не дати програти росії та врятувати хамас.
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16.11.2023 07:09 Ответить
А чому "стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України" не виділили жирним шрифтом?! А зауваження "Yuriy Kundin" з огляду на стосунки між США та Ізраїлем і безпосередню багаторічну підтримку Штатами дій Тель-Авіва виглядає не стільки дивним скільки МАРАЗМАТИЧНИМ!
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16.11.2023 08:57 Ответить
Правда, назвав Сі диктатором, але тов. Сі не образився.
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16.11.2023 07:21 Ответить
За глаза сказал, когда Си улетел.
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16.11.2023 10:11 Ответить
Дискусія-то гундьож ні про що.
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16.11.2023 07:25 Ответить
А з Зеленським Байден не зараз не говорив же ?
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16.11.2023 08:04 Ответить
А навіщо, якщо фактично Україною керує Єрмак а він, до речі, у Штатах!
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16.11.2023 09:07 Ответить
Росію погубить Китай. Росія має надлишок території і ресурсів, котрі або не використовує, або використовує не раціонально (кацапи, сер...). А мільярди китайців тісняться на клаптику землі. Природа не терпить порожнечі: рано чи пізно Китай захопить і територію і ресурси московитів. Все решту наразі - питання політичних ігор і тактики. Як зараз у Каліфорнії. Америка це чудово розуміє і розумно **************. Китай (по-Конфуцію) терпляче очікує і кує зброю. А кацапи закусили вудила і тупо прямують до свого кінця. Щодо України - то нам відведена печальна роля сиру у мишоловці. Але завдяки (і саме завдяки цьому) ми зможемо повернути собі і захоплені і етнічні історичні території. При любих обставинах маємо мати сильну Армію і владу, а не ходити і жебрати по світу з протягнутою рукою.
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16.11.2023 08:09 Ответить
З огляду на те що поліцаї на сході Московії (т.з. "роССії") вже активно вивчають китайську мову і на інформацію стосовно експансії КНР у цьому регіоні як у вигляді статей так і відео від мешканців можливо зробити висновки що процес фактичного захоплення КНР Далекого Сходу вже йде повним ходом. Тож думаю що чекати до ПОВНОЇ окупації тим чи іншим шляхом китайцями цих земель не так довго!
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16.11.2023 08:52 Ответить
нічого вони не тісняться, це перебільшення теріторія китаю величезна

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16.11.2023 10:45 Ответить
Так, тільки імперіям завжди мало
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16.11.2023 16:06 Ответить
Територія то величезна , але місць для нормального проживання дудки...карта, яку показали, не дасть збрехати
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16.11.2023 17:17 Ответить
так у сибіру не краще, у китаї значно тепліше
їм нахер той сибір не впав з морозами взимку та гнусом улітку
хибащо восточне узбережжя але там мало місця для китайозів
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16.11.2023 18:39 Ответить
Там половина території - гори.
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17.11.2023 08:03 Ответить
ось вам наприклад де краще - у карпатах чи у сибіру?
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17.11.2023 10:44 Ответить
Для нас, українців, головне щоб це було на користь України і Пекін припинив допомогу Москві через КНДР котре, без сумніву, не маючи на те згоди та підтримки керівництва Китаю не робив би цього. Тож заяви ми почули, а тепер подивимось на те які будуть наслідки цієї зустрічі і лише тоді зможемо зробити висновки про її "продуктивність та конструктивність"!!!
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16.11.2023 08:47 Ответить
РОЗПОДІЛ СВІТУ. УКРАЇНА.

Так, панове, нам дали інформацію по зустрічі Сі та Байдена. Я не буду заглиблюватися у тему "Розподілу світу", а ця тема була головна на цих переговорах, тим більше нам дали лише загальні тезиси. Але повинен дати інформацію щодо дискусії Сі та Байдена стосовно війни росії проти України. Я вже давав двічи позиції США та Китаю, даю третій раз, тим більше що позиції наддержав хоч трохи, але зблизилися.

Обидва лідера вважають що війна повинна закінчитися "ще вчора". Вона заважає світовій торгівлі, вона руйнує світовий порядок заснований на Правилах, завдання Китаю та США модернізувати старі та затвердити нові Правила з тим, щоби у "наступні як мінімум 70 років світ жив без загроз масштабних військових конфліктів на зразок російсько-українського та арабо-ірано - ізраїльського". Це спільна позиція. Тепер щодо України.

Позиція США.

Україна повинна відновити свій суверенітет та територіальну цілісність у межах кордонів 91го року, окрім Криму. Питання Криму вирішується на переговорах України та росії при посередництві Китаю, ЄС та США. Україна або вступає у НАТО усіма підконтрольними територіями на момент досягнення угоди про перемир'я чи про демаркаційну лінію розділу, або отримає Гарантії Безпеки від провідних держав світу, включаючи Китай та США плюс постійний, гарантований Великими Державами, затверджений в ООН нейтралітет плюс вступ країни до ЄС усіма територіями окрім Криму.

Позиція Китаю.

Китай визнає суверенітет та територіальну цілісність України, але вимагає негайних прямих переговорів між Україною та рф. Китай вважає необхідним гарантування прав національних меншин з закріпленням в Конституції "особового статусу російського етносу в Україні" після чого готовий сприяти відновленню територіальної цілісності України ВКЛЮЧНО З ТЕРИТОРІЄЮ КРИМУ. Раніше Крим виводився за скобки. "Особливий статус російського етносу", на думку Китаю, це "мовна та частково економічна автономія територій де проживає переважна більшість етнічних росіян". Китай послідовно підтримує ідею "Гарантованої Великими Державами позаблоковості України" та бажає конкурувати на економічному полі України з умовним "Західним світом". Китай не проти вступу України до ЄС, але не сприймає ідею вступу України в НАТО підконтрольними територіями.

Щодо росії. Китай підтверджує принцип невтручання у війну. Сі пообіцяв посилити контроль за товарами та технологіями подвійного значення з тим, щоби вони не попадали до росії, але взамін вимагає вилучення деяких китайських кампаній які підпадають під вторинні санкції США з санкційного списку. Сторони домовилися про консультації з цього приводу на на рівні міністрів торгівлі та голів оборонних міністерств.

На завершення хочу сказати, шо Сі та Байден підтвердили "Абсолютну рішучість зробити усе можливе щоби наступний рік став останнім роком війни ("конфлікту" у вираженні Китаю)".

Це все. Є що додати, але не можу. Розумному достатньо.
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16.11.2023 09:21 Ответить
Піздьож
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16.11.2023 10:36 Ответить
Звідки інформація?
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16.11.2023 12:12 Ответить
Відповідь постом вище.
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16.11.2023 12:51 Ответить
Можна було б прийняти як план дій, але є маленьке "але"... не завжди в східній дипломатії(китайці не виняток) слово ТАК означає ТАК.
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16.11.2023 17:25 Ответить
та чи надовго?
Світ тільки повірив у можливість розрядки після зустрічі лідерів США на КНР: Байден знову назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"
https://patrioty.org.ua/politic/svit-tilky-poviryv-u-mozhlyvist-rozriadky-pislia-zustrichi-lideriv-ssha-na-knr-baiden-znovu-nazvav-si-tszinpina-dyktatorom-491387.html
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16.11.2023 09:54 Ответить
По перше, товарищ сі

По друге, в великий вождь и учитель коммунистов и пролетариев

Империалисты просто не учились политграмоте...
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16.11.2023 10:38 Ответить
Байден:
- А почему вы всех панд увезли обратно в Китай?

Си:
- У них ежегодное партсобрание и отчёт о проделанной работе...
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16.11.2023 09:55 Ответить
Слава Богу, що хоч в середземному морі їхні флоти не почнуть лупаситись
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16.11.2023 10:32 Ответить
Це щось нагадує мені: я побачив мир в очах і тому подібне.
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16.11.2023 11:33 Ответить
недавно еще с ираном неплохие "переговоры провел" списав 6млр $, после чего получили нападение хамаса на Израиль.

полтик опытный, с даром от самого Зевса. с пукиным проводил прекрасные переговоры на протяжении 2х лет:

снял санкции с северного потока 2
приостановил поставки оружия Украине летом 2021го
вывел военные корабли из Черного моря
вывел с позором воиска из Афганистана, кинув всех местных союзников
встретился с пукиным сначала, и долго не встречался с Зеленским
не назначил посла США в Украине.
...
получили 24 февраля.

Тайвань с трепетом смотрит, что бы джо ненароком не накакал опять.
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16.11.2023 11:41 Ответить
Здається, що Сі сказав як Чіна діє в Світі. І це єдине вірне рішення. Думка США його не цікавить.Після обамотрамповського правління думку штатів ігнорують. Світ потребує нових Рейганів та Тетчер.
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16.11.2023 15:41 Ответить
Не обамотрамповсього, а обамоБАЙДЕНОВСЬКОГО правлiння.
Байден був vicepresident у бабами, а не трамп!!!
Вчись читати, напрягай пам'ять
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16.11.2023 23:14 Ответить
...та і Піночет непогано прочистив мізки свого часу
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16.11.2023 17:28 Ответить
"Хоча конфлікт навколо Тайваню ще не розгорівся відкрито, є й інші конфлікти, які показують, де Китай не на боці США, а на боці Росії та Ірану.

Якщо додати до цього Північну Корею, то вийде як мінімум чотири союзні держави, які становлять (ядерну) загрозу для Заходу. До цього додаються торговельні конфлікти та технологічна конкуренція між США та Китаєм.

Ніщо з цього не наблизилося до рішення в результаті цієї зустрічі», - резюмує тижневик Die Zeit.
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16.11.2023 20:19 Ответить
Коли розумні істоти тільки з'являлись, то їх було декілька видів - теерішній вид перебив всіх інших, але гени денисівської людини все ж таки збереглися - в азіях. Тобто по генах дійсно дві сили на цій планеті - грубо кажучи, східна людина і західна людина. Західна мені більш зрозуміла, але агресивність зашкалює... такж брехливість... Східна інколи як інопланетяни, але багато приємного. Потрібно інтенсивно схрещуватися.
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16.11.2023 21:35 Ответить
Пока будут там продолжать делать айфоны и прочее барахло, всё это сплошное лицимерие
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17.11.2023 00:19 Ответить
 
 