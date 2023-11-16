Байден о переговорах с Си Цзиньпинем: одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий

Президент США Джо Байден подытожил встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Калифорнии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

Президент США высоко оценил переговоры с китайским лидером. На них обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также война россии против Украины и ситуация в Секторе Газа.

"Я считаю, что это - одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели", - сказал Байден, подчеркнув, что имел опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях более десяти лет.

Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут "важный прогресс".

Читайте также: Конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт, - Байден на встрече с Си Цзиньпинем

В связи с этим он сообщил, что после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем в борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.

"Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными", – отметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

Байден также сообщил, что во время переговоров с Си состоялся "обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа россии прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в Секторе Газа.

Также читайте: Байден попытается убедить Си повлиять на Иран, - Reuters

Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.

"И там, где это возможно, где наши интересы совпадают, мы будем работать вместе", – добавил президент США, заметив, что мир этого ждет от них.