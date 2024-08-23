Салливан посетит Китай, чтобы обсудить предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпина, - Axios
На следующей неделе советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан совершит визит в Китай, где встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на информированные источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что визит Салливана в Китай продлится с 27 по 29 августа и будет приходиться на время, когда США выходят на финишную прямую президентской кампании, в которой обе партии заняли жесткую позицию в отношении Китая, особенно в вопросе пошлин.
Ожидается, что переговоры Салливана и Ван И заложат основы для потенциальной финальной встречи между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином позже в этом году.
Как пишет Axios, после выхода из президентской гонки Байден заявил, что планирует уделять больше времени зарубежным делам, в частности чаще путешествовать в другие страны.
Также ожидается, что американский и китайский лидеры встретятся во время саммита лидеров G20 в Бразилии после президентских выборов в США в ноябре.
Напомним, что последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.
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