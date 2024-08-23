УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10061 відвідувач онлайн
Новини
907 6

Салліван відвідає Китай, щоб обговорити майбутню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, - Axios

Салліван відвідає Китай, щоб обговорити майбутню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня, - Axios

Наступного тижня радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван здійснить візит до Китаю, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Про це пише видання Axios із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що візит Саллівана до Китаю триватиме з 27 до 29 серпня і припадатиме на час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, в якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо в питанні мит.

Очікується, що переговори Саллівана та Ван Ї закладуть основи для потенційної фінальної зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

Читайте також: Торговельна війна: Китай та США створили контактну групу для подолання "фінансових стресових ситуацій"

Як пише Axios, після виходу з президентських перегонів Байден заявив, що планує приділяти більше часу закордонним справам, зокрема частіше подорожувати до інших країн.

Також очікується, що американський та китайський лідери зустрінуться під час саміту лідерів G20 у Бразилії після президентських виборів у США у листопаді.

Нагадаємо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися у листопаді 2023 року у Сан-Франциско.

Читайте також: Байден затвердив нову секретну ядерну стратегію США орієнтовану на стримування Китаю, - NYT

Автор: 

візит (1573) Китай (4503) США (22497) Салліван Джейк (292)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікава картина вимальовується Моді в Київ, а Саліван в Китай, а Китай та Індія вороги., Але Індія ближчє до Британії ніж до США.
показати весь коментар
23.08.2024 16:54 Відповісти
а хто китаю не ворог, якшо розібратися?
показати весь коментар
23.08.2024 16:58 Відповісти
Ми в тих перемовинах десь на 55 місці...люди вирішують бізнес інтереси своїх країн
показати весь коментар
23.08.2024 16:58 Відповісти
Салліван відвідає Китай, щоб обговорити

У Стругацьких в "Казці про трійку" є такий персонаж - клоп Говорун.
показати весь коментар
23.08.2024 17:13 Відповісти
проросійська агентура від "байди" нічого доброго не домовиться стосовно Укрїни і закінчення війни без територіальних втрат і виведення рашистських вбивць з України...
показати весь коментар
23.08.2024 17:27 Відповісти
Саллівану необхідно дЄрмака із собою взяти - шкоди буде в Україні менше....
показати весь коментар
23.08.2024 17:49 Відповісти
 
 