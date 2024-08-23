Салліван відвідає Китай, щоб обговорити майбутню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, - Axios

Наступного тижня радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван здійснить візит до Китаю, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Про це пише видання Axios із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що візит Саллівана до Китаю триватиме з 27 до 29 серпня і припадатиме на час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, в якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо в питанні мит.

Очікується, що переговори Саллівана та Ван Ї закладуть основи для потенційної фінальної зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

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Як пише Axios, після виходу з президентських перегонів Байден заявив, що планує приділяти більше часу закордонним справам, зокрема частіше подорожувати до інших країн.

Також очікується, що американський та китайський лідери зустрінуться під час саміту лідерів G20 у Бразилії після президентських виборів у США у листопаді.

Нагадаємо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися у листопаді 2023 року у Сан-Франциско.

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