ЕС будет настаивать на помощи Украине за счет доходов от замороженных росактивов независимо от США, - Боррель

Жозеп Боррель заверил, что Европейский Союз будет настаивать на использовании доходов от замороженных российских активов на обеспечение помощи Украине, несмотря на решение США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель подчеркнул, что ЕС сделает все возможное для поддержки Украины, несмотря на решение в Вашингтоне.

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"Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", - заявил он журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина рассчитывает получить все $300 миллиардов замороженных активов РФ.

В 2024 году все полученные с росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility - четырехлетней программы предоставления Украине экономической помощи, говорится в сообщении Европейской комиссии. По ее данным, речь идет о 2,5-3 млрд евро.

Оттуда, как уже сообщал Совет ЕС, 90% средств пойдут на Европейский фонд мира для поставки Украине оружия, остальные 10% - в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

Как сообщалось, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

В то же время Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".