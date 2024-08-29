ЄС наполягатиме на допомозі Україні коштом доходів від заморожених росактивів незалежно від США, - Боррель

Жозеп Боррель запевнив, що Європейський Союз наполягатиме на використанні доходів від заморожених російських активів на забезпечення допомоги Україні попри рішення США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель наголосив, що ЄС зробить все можливе задля підтримки України, попри рішення у Вашингтоні.

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"Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз", – заявив він журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, коли його запитали про позицію США.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розраховує отримати всі $300 мільярдів заморожених активів РФ.

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги, йдеться в повідомленні Європейської комісії. За її даними, йдеться про 2,5-3 млрд євро.

Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".