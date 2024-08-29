Еще 14 детей вернули с временно оккупированных территорий в Украину

29 августа в Украину удалось вернуть несколько семей с временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом в своем телеграм-канале написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Смелые семьи с подростками и совсем маленькими детьми совершили смелый шаг сопротивления, который показывает несокрушимость украинского духа. Они преодолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории. В частности, одна из семей, которая не воспринимала нового "беспорядка" российской власти, несколько раз пыталась выехать с ВОТ самостоятельно. Однако ее в сопровождении угроз без объяснения возвращали обратно. Другая же семья вообще скрывалась от россиян из-за своей проукраинской позиции. К счастью, это уже позади и наш Офис смог помочь нашим гражданам", - рассказал Лубинец.

Во время общения с работниками Офиса омбудсмена, люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без "российского" паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишения родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных домов. Найденные украинские книги - сжигали, ценное имущество - изымали. "Новая" власть не ограничивала себя ни в чем.

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"Поэтому приняли правильное решение - выехать из ВОТ, чем осуществили разумный выбор в пользу безопасности, свободы и достойного будущего, что отражает силу и несокрушимость украинского народа. Сейчас многие из возвращенных детей нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции. Поэтому государство совместно с общественными и благотворительными организациями будут предоставлять все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев", - отметил Уполномоченный.

Также Дмитрий Лубинец выразил благодарность БФ "Право на защиту", "Каритас", "Рокада", "Посмішка", "Правозащитной группе "СИЧ", ОО "Атаман", Координационному центру по развитию семейного исполнения и ухода за детьми и государственным органам, которые присоединились к реинтеграции и помощи семьям.

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