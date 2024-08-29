В Одессе раздался взрыв. Войска РФ атаковали баллистикой из Крыма, - Труханов
Вечером 29 августа в Одессе прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.
Ранее он предупреждал об угрозе баллистики из Крыма.
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Якщо їм самим насрати на себе, то чому інші повинні за них хвилюватися?
Всі на пляжи та пінні вечірки!!!