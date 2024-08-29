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В Одессе раздался взрыв. Войска РФ атаковали баллистикой из Крыма, - Труханов

В Одесі пролунали вибух

Вечером 29 августа в Одессе прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Ранее он предупреждал об угрозе баллистики из Крыма.

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Автор: 

взрыв (6728) Одесса (7869)


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Чому ,курва,не по Труханову чи Підрахую(((
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29.08.2024 20:31 Ответить
Патамушта рускіє убівают тока біндєравцов!
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29.08.2024 20:47 Ответить
Бо Труханов наводить, а Підрахуй вже отримав, правда "маловато будет" але будинок згорів і в дупу осколки отримав.
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29.08.2024 23:42 Ответить
Чесно кажучи, одесити якісь дивні пофігісти.
Якщо їм самим насрати на себе, то чому інші повинні за них хвилюватися?

Всі на пляжи та пінні вечірки!!!
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30.08.2024 00:11 Ответить
Ти дєбіл чи просто кацапська курва ?
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30.08.2024 00:41 Ответить
Шкода що не в Труханова.
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30.08.2024 00:32 Ответить
 
 