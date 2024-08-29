В Одесі пролунав вибух. Війська РФ атакували балістикою з Криму, - Труханов

Ввечері 29 серпня в Одесі пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух", - написав Труханов.

Раніше він попереджав про загрозу балістики з Криму.

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