В Одесі пролунав вибух. Війська РФ атакували балістикою з Криму, - Труханов
Ввечері 29 серпня в Одесі пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибух", - написав Труханов.
Раніше він попереджав про загрозу балістики з Криму.
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Якщо їм самим насрати на себе, то чому інші повинні за них хвилюватися?
Всі на пляжи та пінні вечірки!!!