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В Одесі пролунав вибух. Війська РФ атакували балістикою з Криму, - Труханов

В Одесі пролунали вибух

Ввечері 29 серпня в Одесі пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух", - написав Труханов.

Раніше він попереджав про загрозу балістики з Криму.

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Автор: 

вибух (4440) Одеса (5438)


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Чому ,курва,не по Труханову чи Підрахую(((
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29.08.2024 20:31 Відповісти
Патамушта рускіє убівают тока біндєравцов!
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29.08.2024 20:47 Відповісти
Бо Труханов наводить, а Підрахуй вже отримав, правда "маловато будет" але будинок згорів і в дупу осколки отримав.
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29.08.2024 23:42 Відповісти
Чесно кажучи, одесити якісь дивні пофігісти.
Якщо їм самим насрати на себе, то чому інші повинні за них хвилюватися?

Всі на пляжи та пінні вечірки!!!
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30.08.2024 00:11 Відповісти
Ти дєбіл чи просто кацапська курва ?
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30.08.2024 00:41 Відповісти
Шкода що не в Труханова.
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30.08.2024 00:32 Відповісти
 
 