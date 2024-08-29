В Киеве на станции метро "Университет" пассажир упал на пути (обновлено)
Вечером 29 августа в Киеве временно закрыты станции метро "Театральная" и "Университет". На последней на пути попал пассажир.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная", "Крещатик" - "Лесная".
Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".
"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства", - говорится в сообщении.
Обновление
"Движение поездов по "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме. Пассажир жив", - сообщили позже в КГГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ноги, руки, голова присутнi?
як це ве так сталося?