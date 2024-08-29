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В Киеве на станции метро "Университет" пассажир упал на пути (обновлено)

Станція метро Університет

Вечером 29 августа в Киеве временно закрыты станции метро "Театральная" и "Университет". На последней на пути попал пассажир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная", "Крещатик" - "Лесная".

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства", - говорится в сообщении.

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Обновление

"Движение поездов по "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме. Пассажир жив", - сообщили позже в КГГА.

Автор: 

Киев (25495) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+8
Обидва-петросяни ?
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30.08.2024 00:07
+5
Стаднік лікуйся
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30.08.2024 00:20
+4
Вже дає пояснення поліції і ТЦК
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29.08.2024 23:33
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>>> Пасажир живий

Ноги, руки, голова присутнi?
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29.08.2024 23:05 Ответить
Вже дає пояснення поліції і ТЦК
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29.08.2024 23:33 Ответить
Обидва-петросяни ?
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30.08.2024 00:07 Ответить
Вони обидва обосцяни.
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30.08.2024 05:49 Ответить
Стаднік лікуйся
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30.08.2024 00:20 Ответить
Дуже зручний засіб відкосити. ТЦК в відчаї.
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30.08.2024 00:26 Ответить
Характерно, що жарти про мобілізацію та ТЦК пише чмоха під німецьким прапором
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30.08.2024 09:56 Ответить
потрапив - це кинувся, штовхнули, спотикнувся?
як це ве так сталося?
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30.08.2024 00:35 Ответить
зелені під поїзд метро не потрапляють!
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30.08.2024 00:37 Ответить
наши люді в булочную і в ночниє клюби по метрам не єздют...
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30.08.2024 08:08 Ответить
Такі новини треба давати, коли потерпілий пояснить як це сталось.
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30.08.2024 05:46 Ответить
 
 