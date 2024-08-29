В Киеве на станции метро "Университет" пассажир упал на пути (обновлено)

Вечером 29 августа в Киеве временно закрыты станции метро "Театральная" и "Университет". На последней на пути попал пассажир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" - "Вокзальная", "Крещатик" - "Лесная".



Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

"На станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства", - говорится в сообщении.

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"Движение поездов по "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме. Пассажир жив", - сообщили позже в КГГА.