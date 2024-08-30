Армия США заказала ракеты Javelin на 1,3 миллиарда долларов, часть получит Украина

Армия США заказала ракеты Javelin на сумму на сумму 1,3 миллиарда долларов США, что является самым крупным однолетним контрактом на производство Javelin на сегодня. Более 4000 ракет Javelin из этого контракта отправляются в Украину для пополнения запасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщили компании Lockheed Martin и Raytheon.

Производители отмечают, что это соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг, который был заключен в мае 2023 года. Этот многолетний контракт может достичь 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.

Производители сообщают, что этот контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год к концу 2026 года.

"Сейчас, как никогда, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противооружейного оружия в мире", - сказал президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon Энди Амаро,

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Совместное предприятие сообщает, что имеет более 25 международных клиентов по всему миру и до сих пор произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 командных пусковых установок многоразового использования.

Напомним, США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 млн долларов, в который войдут, в частности, зенитные ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS. А также ракеты Javelin.