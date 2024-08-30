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Армія США замовила ракети Javelin на 1,3 мільярда доларів, частину отримає Україна

США передадуть України ракети Javelin

Армія США замовила ракети Javelin на суму на суму 1,3 мільярда доларів США, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні. Понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправляються в Україну для поповнення запасів.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це повідомили компанії Lockheed Martin та Raytheon.

Виробники зазначають, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі", - сказав президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon Енді Амаро,

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Спільне підприємство повідомляє, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.

Нагадаємо, США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів, до якого увійдуть, зокрема, зенітні ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS. А також ракети Javelin.

Автор: 

США (22643) Javelin (178)


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Стоит jevelin неболее чем 30 тыс. долларов, все остальное торговые наценки.
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30.08.2024 06:42 Відповісти
Ти десь там бачиш чіткий прайс?
А ти десь взагалі бачив в житті той javelin окрім картинок в інтернеті?
Друже - я оператор Javelin. І не тільки. Пережито потом, кров'ю та смертями близьких побратимів.
Я вмію та все знаю. А ти? Аби *********, так?
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30.08.2024 07:32 Відповісти
А дроном не вийде замінити???
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30.08.2024 09:30 Відповісти
 
 