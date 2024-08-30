Армія США замовила ракети Javelin на 1,3 мільярда доларів, частину отримає Україна
Армія США замовила ракети Javelin на суму на суму 1,3 мільярда доларів США, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні. Понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправляються в Україну для поповнення запасів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це повідомили компанії Lockheed Martin та Raytheon.
Виробники зазначають, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.
Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.
"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі", - сказав президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon Енді Амаро,
Спільне підприємство повідомляє, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.
Нагадаємо, США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів, до якого увійдуть, зокрема, зенітні ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS. А також ракети Javelin.
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А ти десь взагалі бачив в житті той javelin окрім картинок в інтернеті?
Друже - я оператор Javelin. І не тільки. Пережито потом, кров'ю та смертями близьких побратимів.
Я вмію та все знаю. А ти? Аби *********, так?