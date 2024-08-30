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Остин и министр обороны Румынии Тилвар обсудили военную поддержку Украины: Может рассчитывать на единство и сплоченность союзников

Підтримка України - Глави Міноборони США та Румунії поговорили про військову допомогу нашій державі

Главы Минобороны Румынии Анджел Тилвар и США Ллойд Остин обсудили военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт румынского Минобороны.

Обсуждения были сосредоточены на ситуации с безопасностью, вызванной агрессивной войной Российской Федерации в Украине, сотрудничестве между Румынией и Соединенными Штатами под эгидой Стратегического партнерства, статусе программ поставок и потребностях модернизации румынской армии.

"Румыния продолжает солидарно прилагать усилия для поддержки Украины и украинских Вооруженных Сил на фоне неизбирательных атак, начатых Россией против населения и объектов критической инфраструктуры. Украина может рассчитывать на единство и сплоченность союзников", - отметил Тилвар.

Глава румынского Минобороны поблагодарил Вашингтон за вклад в обеспечение безопасности Румынии и восточного фланга НАТО, подчеркнув стратегическую важность американского присутствия в стране.

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Напомним, Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа должна поддерживать Украину, чтобы не дать России победить и одновременно думать о перспективах мира.

Автор: 

Румыния (1088) США (26513) Остин Ллойд (420)


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А потвм виходе потужний і заявляє, що партнери не виконують взятих на себе зобов'язань. "Згуртованість" 80 лвл.
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30.08.2024 07:31 Ответить
Ось і ще одна країна не буде давати зброю не проконсультувавшись з дідусем Байденом і його опікуном Салліваном!
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30.08.2024 08:10 Ответить
Не кізди? Якраз Румунія теж сильно допомагає але тобі про це не говорять . Вони втіхаря вже збивають
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30.08.2024 08:56 Ответить
 
 