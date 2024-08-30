Остин и министр обороны Румынии Тилвар обсудили военную поддержку Украины: Может рассчитывать на единство и сплоченность союзников

Главы Минобороны Румынии Анджел Тилвар и США Ллойд Остин обсудили военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт румынского Минобороны.

Обсуждения были сосредоточены на ситуации с безопасностью, вызванной агрессивной войной Российской Федерации в Украине, сотрудничестве между Румынией и Соединенными Штатами под эгидой Стратегического партнерства, статусе программ поставок и потребностях модернизации румынской армии.

"Румыния продолжает солидарно прилагать усилия для поддержки Украины и украинских Вооруженных Сил на фоне неизбирательных атак, начатых Россией против населения и объектов критической инфраструктуры. Украина может рассчитывать на единство и сплоченность союзников", - отметил Тилвар.

Глава румынского Минобороны поблагодарил Вашингтон за вклад в обеспечение безопасности Румынии и восточного фланга НАТО, подчеркнув стратегическую важность американского присутствия в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Румынии снова обнаружили фрагменты дрона возле украинской границы

Напомним, Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа должна поддерживать Украину, чтобы не дать России победить и одновременно думать о перспективах мира.