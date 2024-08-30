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Остін та міністр оборони Румунії Тилвар обговорили військову підтримку України: Може розраховувати на єдність і згуртованість союзників

Підтримка України - Глави Міноборони США та Румунії поговорили про військову допомогу нашій державі

Глави Міноборони Румунії Анджел Тилвар та США Ллойд Остін обговорили військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт румунського Міноборони.

Обговорення були зосереджені на безпековій ситуації, спричиненій агресивною війною Російської Федерації в Україні, співпраці між Румунією та Сполученими Штатами під егідою Стратегічного партнерства, статусі програм постачання та потребах модернізації румунської армії.

"Румунія продовжує солідарно докладати зусиль для підтримки України та українських Збройних Сил на тлі невибіркових атак, розпочатих Росією проти населення та об'єктів критичної інфраструктури. Україна може розраховувати на єдність і згуртованість союзників", – зазначив Тилвар.

Глава румунського Міноборони подякував Вашингтону за внесок у забезпечення безпеки Румунії та східного флангу НАТО, підкресливши стратегічну важливість американської присутності в країні.

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Нагадаємо, Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Європа має підтримувати Україну, щоб не дати Росії перемогти та водночас думати про перспективи мир.

Автор: 

Румунія (1158) США (22643) Остін Ллойд (521)


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А потвм виходе потужний і заявляє, що партнери не виконують взятих на себе зобов'язань. "Згуртованість" 80 лвл.
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30.08.2024 07:31 Відповісти
Ось і ще одна країна не буде давати зброю не проконсультувавшись з дідусем Байденом і його опікуном Салліваном!
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30.08.2024 08:10 Відповісти
Не кізди? Якраз Румунія теж сильно допомагає але тобі про це не говорять . Вони втіхаря вже збивають
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30.08.2024 08:56 Відповісти
 
 