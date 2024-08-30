Остін та міністр оборони Румунії Тилвар обговорили військову підтримку України: Може розраховувати на єдність і згуртованість союзників

Глави Міноборони Румунії Анджел Тилвар та США Ллойд Остін обговорили військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт румунського Міноборони.

Обговорення були зосереджені на безпековій ситуації, спричиненій агресивною війною Російської Федерації в Україні, співпраці між Румунією та Сполученими Штатами під егідою Стратегічного партнерства, статусі програм постачання та потребах модернізації румунської армії.

"Румунія продовжує солідарно докладати зусиль для підтримки України та українських Збройних Сил на тлі невибіркових атак, розпочатих Росією проти населення та об'єктів критичної інфраструктури. Україна може розраховувати на єдність і згуртованість союзників", – зазначив Тилвар.

Глава румунського Міноборони подякував Вашингтону за внесок у забезпечення безпеки Румунії та східного флангу НАТО, підкресливши стратегічну важливість американської присутності в країні.

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Нагадаємо, Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Європа має підтримувати Україну, щоб не дати Росії перемогти та водночас думати про перспективи мир.