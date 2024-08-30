Россия не сможет покорить Украину, - представитель США в ООН Вуд

Несмотря на продолжение агрессии, Россия не сможет покорить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Он выразил надежду, что следующий День Независимости Украина сможет отпраздновать спокойно.

"Россия не сможет и не покорит Украину. Украина и США достигли конкретного прогресса подписав двустороннее соглашение о безопасности. Но мы не одни с Украиной. 32 союзники и партнеры по НАТО пообещали Украине поддержку в преодолении неотложных проблем безопасности.

День Независимости Украины является напоминанием, что на кону. Речь идет о фундаментальных принципах суверенитета и территориальной целостности. Наша преданность этим принципам, как и наша преданность Украине, не пошатнется. Россия не может перекраивать границы Украины силой. США в очередной раз призывают РФ прекратить непрерывные атаки на Украину и немедленно вывести свои войска из Украины", - подчеркнул Вуд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даже на войне существуют правила: в ООН осудили российскую атаку по Украине

Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.