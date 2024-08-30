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Россия не сможет покорить Украину, - представитель США в ООН Вуд

Попри продовження агресії, Росія не зможе підкорити Україну

Несмотря на продолжение агрессии, Россия не сможет покорить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Он выразил надежду, что следующий День Независимости Украина сможет отпраздновать спокойно.

"Россия не сможет и не покорит Украину. Украина и США достигли конкретного прогресса подписав двустороннее соглашение о безопасности. Но мы не одни с Украиной. 32 союзники и партнеры по НАТО пообещали Украине поддержку в преодолении неотложных проблем безопасности.

День Независимости Украины является напоминанием, что на кону. Речь идет о фундаментальных принципах суверенитета и территориальной целостности. Наша преданность этим принципам, как и наша преданность Украине, не пошатнется. Россия не может перекраивать границы Украины силой. США в очередной раз призывают РФ прекратить непрерывные атаки на Украину и немедленно вывести свои войска из Украины", - подчеркнул Вуд.

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Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Автор: 

ООН (4163) россия (95420) США (26513) Украина (44927) Вуд Роберт (7)


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Топ комментарии
+4
Бла, бла, бла. Одні слова, Україні від них не легше.
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30.08.2024 08:36
+4
Ой не факт, ой не факт. Якби ви поменше балаболили, то ще можна було б, а так - все йде до нашого кінця.
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30.08.2024 08:44
+3
І це правда,бо Воля Незалежність і Перемоги України це не пусті слова,а доведено кровью України.
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30.08.2024 08:17
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І це правда,бо Воля Незалежність і Перемоги України це не пусті слова,а доведено кровью України.
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30.08.2024 08:17 Ответить
Факт
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30.08.2024 08:25 Ответить
І вже 350-400 років не може, так були періоди коли обманом затягувала Україну в союзи , щоб повзучо асимілювати , але не вдалося , зараз пішли війною теж не вдасться, навіть президентів і чиновників своїх ставили не допомогло.
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30.08.2024 08:29 Ответить
Бла, бла, бла. Одні слова, Україні від них не легше.
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30.08.2024 08:36 Ответить
Західні офісні ліберали ******* ПОТУЖНІ промови.

Захід втратив контроль над цією війною, постачання АТАКМС нічого не змінило росіяни навчились перехоплювати, інша високоточна американська зброя заглушена і точно не попадає.

Якби українці в підвалах не вироблями массово дрони камікадзе з китайських компонентів, не покращували сітками рабіцами західну бронетехніку то лінія фронту уже б була біля Києва.

Захід довго все робить, повільний, туповатий.

А потужні промови це їх улюблене заняття.
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30.08.2024 10:05 Ответить
Пресвята Матір Божа ❤️...донеси до Господа, все шо сказав Роберт Вуд 💙💛 !!!
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30.08.2024 08:40 Ответить
Ой не факт, ой не факт. Якби ви поменше балаболили, то ще можна було б, а так - все йде до нашого кінця.
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30.08.2024 08:44 Ответить
Ну якщо хоча б Львів залишиться не окупованим - значить не підкорила. Обожнюю цю беззубу риторику.
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30.08.2024 08:57 Ответить
С такими (ссыкливыми) осторожными партнерами...
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30.08.2024 09:12 Ответить
Угу, тільки спочатку відтяпає половину територій, повбиває усіх патріотів на фронтах, посадить гауляйтером довічно Дєрьмака з його маріонетками, а де юре не підкорить, звісно. Грузія оно теж не підкорена, та й Бєларуссія де юре - незалежна країна. Імпотенти ви жалюгідні, Рейган в гробу крутиться.
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30.08.2024 09:55 Ответить
Проти в московії завжди є шанс відсмоктати, фрагментуватися і ще раз відсмоктати вже хором - в цьому міститься її повчальна історична місія і покликання. Прости, Господи, що ми створили цього франкенштейна на свою голову майже 900 років тому.
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30.08.2024 16:26 Ответить
 
 