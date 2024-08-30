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Росія не зможе підкорити Україну, - представник США в ООН Вуд

Попри продовження агресії, Росія не зможе підкорити Україну

Попри продовження агресії, Росія не зможе підкорити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

Він висловив сподівання, що наступний День Незалежності Україна зможе відсвяткувати спокійно.

"Росія не зможе та не підкорить Україну. Україна та США досягли конкретного прогресу підписавши двосторонню угоду про безпеку. Але ми не одні з Україною. 32 союзники та партнери по НАТО пообіцяли підтримку у подоланні нагальних проблем України у безпеці.

День Незалежності України є нагадуванням, що на кону. Йдеться про фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Наша відданість цим принципам, як і наша відданість Україні, не похитнеться. Росія не може перекроювати кордони України силою. США вкотре закликають РФ припинити невпинні атаки на Україну та негайно вивести свої війська з України", - наголосив Вуд.

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Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Автор: 

ООН (3342) росія (65010) США (22643) Україна (5876) Вуд Роберт (7)


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Топ коментарі
+4
Бла, бла, бла. Одні слова, Україні від них не легше.
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30.08.2024 08:36
+4
Ой не факт, ой не факт. Якби ви поменше балаболили, то ще можна було б, а так - все йде до нашого кінця.
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30.08.2024 08:44
+3
І це правда,бо Воля Незалежність і Перемоги України це не пусті слова,а доведено кровью України.
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30.08.2024 08:17
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І це правда,бо Воля Незалежність і Перемоги України це не пусті слова,а доведено кровью України.
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30.08.2024 08:17 Відповісти
Факт
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30.08.2024 08:25 Відповісти
І вже 350-400 років не може, так були періоди коли обманом затягувала Україну в союзи , щоб повзучо асимілювати , але не вдалося , зараз пішли війною теж не вдасться, навіть президентів і чиновників своїх ставили не допомогло.
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30.08.2024 08:29 Відповісти
Бла, бла, бла. Одні слова, Україні від них не легше.
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30.08.2024 08:36 Відповісти
Західні офісні ліберали ******* ПОТУЖНІ промови.

Захід втратив контроль над цією війною, постачання АТАКМС нічого не змінило росіяни навчились перехоплювати, інша високоточна американська зброя заглушена і точно не попадає.

Якби українці в підвалах не вироблями массово дрони камікадзе з китайських компонентів, не покращували сітками рабіцами західну бронетехніку то лінія фронту уже б була біля Києва.

Захід довго все робить, повільний, туповатий.

А потужні промови це їх улюблене заняття.
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30.08.2024 10:05 Відповісти
Пресвята Матір Божа ❤️...донеси до Господа, все шо сказав Роберт Вуд 💙💛 !!!
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30.08.2024 08:40 Відповісти
Ой не факт, ой не факт. Якби ви поменше балаболили, то ще можна було б, а так - все йде до нашого кінця.
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30.08.2024 08:44 Відповісти
Ну якщо хоча б Львів залишиться не окупованим - значить не підкорила. Обожнюю цю беззубу риторику.
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30.08.2024 08:57 Відповісти
С такими (ссыкливыми) осторожными партнерами...
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30.08.2024 09:12 Відповісти
Угу, тільки спочатку відтяпає половину територій, повбиває усіх патріотів на фронтах, посадить гауляйтером довічно Дєрьмака з його маріонетками, а де юре не підкорить, звісно. Грузія оно теж не підкорена, та й Бєларуссія де юре - незалежна країна. Імпотенти ви жалюгідні, Рейган в гробу крутиться.
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30.08.2024 09:55 Відповісти
Проти в московії завжди є шанс відсмоктати, фрагментуватися і ще раз відсмоктати вже хором - в цьому міститься її повчальна історична місія і покликання. Прости, Господи, що ми створили цього франкенштейна на свою голову майже 900 років тому.
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30.08.2024 16:26 Відповісти
 
 