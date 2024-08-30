Росія не зможе підкорити Україну, - представник США в ООН Вуд

Попри продовження агресії, Росія не зможе підкорити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

Він висловив сподівання, що наступний День Незалежності Україна зможе відсвяткувати спокійно.

"Росія не зможе та не підкорить Україну. Україна та США досягли конкретного прогресу підписавши двосторонню угоду про безпеку. Але ми не одні з Україною. 32 союзники та партнери по НАТО пообіцяли підтримку у подоланні нагальних проблем України у безпеці.

День Незалежності України є нагадуванням, що на кону. Йдеться про фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Наша відданість цим принципам, як і наша відданість Україні, не похитнеться. Росія не може перекроювати кордони України силою. США вкотре закликають РФ припинити невпинні атаки на Україну та негайно вивести свої війська з України", - наголосив Вуд.

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Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.