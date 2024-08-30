В Киеве и 16 областях ввели аварийные отключения света (обновлено)
В Киеве и 16 областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Таким образом графики отключений света не будут действовать.
В то же время в Укрэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения.
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Така в них політика,то спека,то холодно.У мене стоїть стабілізатор напруги з вольтметром,напруга менше 225 вольт ніколи не падала,іноді до 245 піднімається.
Про який дефіцит мова?Коли минулого року атакували енергосистему,напруга після включення падала до 170 вольт,потім за півгодини стабілізувалась.