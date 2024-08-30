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В Киеве и 16 областях ввели аварийные отключения света (обновлено)

У Києві та 4 областях - екстрені графіки відключень

В Киеве и 16 областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Таким образом графики отключений света не будут действовать.

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В то же время в Укрэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения.

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (423)


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Що, трирівневий захист від зелених не спрацював?
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30.08.2024 10:29 Ответить
в 2019 не спрацював захист від дурня, все решта - наслідки
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30.08.2024 10:37 Ответить
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30.08.2024 11:07 Ответить
Як в них виходить ввечері давати графіки, а вранці "раптом" потрібні екстренні відключення, раз за разом?
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30.08.2024 11:18 Ответить
Довести нас до того,щоб ми самі попросили про підвищення тарифів,
Така в них політика,то спека,то холодно.У мене стоїть стабілізатор напруги з вольтметром,напруга менше 225 вольт ніколи не падала,іноді до 245 піднімається.
Про який дефіцит мова?Коли минулого року атакували енергосистему,напруга після включення падала до 170 вольт,потім за півгодини стабілізувалась.
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30.08.2024 12:40 Ответить
 
 