У Києві та 16 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)

У Києві та 16 областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Причина - складна ситуація в енергосистемі. Таким чином графіки відключень світла не діятимуть.

Водночас в Укренерго заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення.

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