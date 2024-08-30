У Києві та 16 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)
У Києві та 16 областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Причина - складна ситуація в енергосистемі. Таким чином графіки відключень світла не діятимуть.
Водночас в Укренерго заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення.
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Така в них політика,то спека,то холодно.У мене стоїть стабілізатор напруги з вольтметром,напруга менше 225 вольт ніколи не падала,іноді до 245 піднімається.
Про який дефіцит мова?Коли минулого року атакували енергосистему,напруга після включення падала до 170 вольт,потім за півгодини стабілізувалась.