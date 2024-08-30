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У Києві та 16 областях запровадили аварійні відключення світла (оновлено)

У Києві та 16 областях - аварійні графіки відключень

У Києві та 16 областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Причина - складна ситуація в енергосистемі. Таким чином графіки відключень світла не діятимуть.

Водночас в Укренерго заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення.

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Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1087)


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Що, трирівневий захист від зелених не спрацював?
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30.08.2024 10:29 Відповісти
в 2019 не спрацював захист від дурня, все решта - наслідки
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30.08.2024 10:37 Відповісти
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30.08.2024 11:07 Відповісти
Як в них виходить ввечері давати графіки, а вранці "раптом" потрібні екстренні відключення, раз за разом?
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30.08.2024 11:18 Відповісти
Довести нас до того,щоб ми самі попросили про підвищення тарифів,
Така в них політика,то спека,то холодно.У мене стоїть стабілізатор напруги з вольтметром,напруга менше 225 вольт ніколи не падала,іноді до 245 піднімається.
Про який дефіцит мова?Коли минулого року атакували енергосистему,напруга після включення падала до 170 вольт,потім за півгодини стабілізувалась.
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30.08.2024 12:40 Відповісти
 
 