США должны прекратить распространять фальшивые нарративы о военной поддержке РФ со стороны Китая, - МИД

Китай призывает США прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что Пекин поддерживает российскую военно-промышленную базу в войне против Украины.

Об этом заявил директор Департамента по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, комментируя китайским медиа итоги визита Салливана в Пекин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CGTN.

"В украинском вопросе позиция Китая неизменна и сводится к содействию мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы не ищем выгоды от конфликта, тем более не разжигаем огонь. Мы будем продолжать делать правильные вещи", - сказал Ян.

По его словам, Китай придерживается независимой внешней мирной политики и не стремится к созданию альянсов или блоковой конфронтации.

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"Это наш основной принцип в отношениях со всеми странами", - подчеркнул китайский дипломат.

В МИД КНР призвали Соединенные Штаты прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что "Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу", а также прекратить дискредитировать Китай, "искать козла отпущения" или перекладывать на него вину.

Также в Пекине призвали отменить "незаконные односторонние санкции".

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