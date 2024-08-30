США должны прекратить распространять фальшивые нарративы о военной поддержке РФ со стороны Китая, - МИД
Китай призывает США прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что Пекин поддерживает российскую военно-промышленную базу в войне против Украины.
Об этом заявил директор Департамента по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, комментируя китайским медиа итоги визита Салливана в Пекин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CGTN.
"В украинском вопросе позиция Китая неизменна и сводится к содействию мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы не ищем выгоды от конфликта, тем более не разжигаем огонь. Мы будем продолжать делать правильные вещи", - сказал Ян.
По его словам, Китай придерживается независимой внешней мирной политики и не стремится к созданию альянсов или блоковой конфронтации.
"Это наш основной принцип в отношениях со всеми странами", - подчеркнул китайский дипломат.
В МИД КНР призвали Соединенные Штаты прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что "Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу", а также прекратить дискредитировать Китай, "искать козла отпущения" или перекладывать на него вину.
Также в Пекине призвали отменить "незаконные односторонние санкции".
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яйцяекономіка Китаю прищемилистраждає від санкцій миротворці******** https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
За збройну агрессію - переговори.
Прикольний підхід!
Представитель МИДа КНР Ян Тао это всячески отрицает.
Пресс-секретарь МИДа КНР Мао Ин хочет чтобы первые два встретились и поговорили.
КЛ - китайская логика, нам, европейцам это не понять, раскос глаз не тот.
Щоденно офігенна кількість вантажних бортів прямує тим маршрутом
Это Китай должен триллиард миллиардов внешнего долга...