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Новости Война
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США должны прекратить распространять фальшивые нарративы о военной поддержке РФ со стороны Китая, - МИД

Китай звинуватив США у поширюванні неправдивих наративів про військову підтримку Росії

Китай призывает США прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что Пекин поддерживает российскую военно-промышленную базу в войне против Украины.

Об этом заявил директор Департамента по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, комментируя китайским медиа итоги визита Салливана в Пекин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CGTN.

"В украинском вопросе позиция Китая неизменна и сводится к содействию мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы не ищем выгоды от конфликта, тем более не разжигаем огонь. Мы будем продолжать делать правильные вещи", - сказал Ян.

По его словам, Китай придерживается независимой внешней мирной политики и не стремится к созданию альянсов или блоковой конфронтации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине, - Салливан

"Это наш основной принцип в отношениях со всеми странами", - подчеркнул китайский дипломат.

В МИД КНР призвали Соединенные Штаты прекратить распространять "фальшивый" нарратив о том, что "Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу", а также прекратить дискредитировать Китай, "искать козла отпущения" или перекладывать на него вину.

Также в Пекине призвали отменить "незаконные односторонние санкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению "украинского кризиса", - МИД КНР

Автор: 

Китай (2946) россия (95420) США (26513)


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Топ комментарии
+9
Зашкварилися,то сидіть мовчки.
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30.08.2024 12:39
+8
За хабарі - розстріл
За збройну агрессію - переговори.

Прикольний підхід!
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30.08.2024 12:42
+5
косоокі мають припинити фальшиві наративи, що не надають військову підтримку скрєпопоносним
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30.08.2024 12:40
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А що не так?
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30.08.2024 12:39 Ответить
Європейський ринок збуту худне, виробничі потужності виводять, .... Боляче.
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30.08.2024 12:44 Ответить
Бо яйця економіка Китаю прищемили страждає від санкцій
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30.08.2024 12:52 Ответить
Зашкварилися,то сидіть мовчки.
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30.08.2024 12:39 Ответить
Не сидять. Видали указ своїй митниці не випускати з Китаю дрони і запчастини до них. Заборона почне діяти з 1-го вересня. Як я розумію, кацапам дрони будуть іти, а нам не буде можливості навіть через посередників придбати. Ось що творять косоокі миротворці ******** https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
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30.08.2024 13:55 Ответить
косоокий цап-відбувайло
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30.08.2024 14:31 Ответить
косоокі мають припинити фальшиві наративи, що не надають військову підтримку скрєпопоносним
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30.08.2024 12:40 Ответить
Заберите у орков исконные китайские земли,пока все дальневосточные части дохнут в Украине и никто больше Китай не заподозрит в помощи Рашке.
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30.08.2024 12:41 Ответить
За хабарі - розстріл
За збройну агрессію - переговори.

Прикольний підхід!
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30.08.2024 12:42 Ответить
Ооо заскулили! Санкціі діють значить.
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30.08.2024 12:42 Ответить
Косорилі 3,14дараси.
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30.08.2024 12:47 Ответить
Жовті пандочки тупають ніжкою
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30.08.2024 12:50 Ответить
А Китай має припинити лицемірно пи₴діти. Чи думають,як жовті морди не червоніють то можна брехати?
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30.08.2024 12:53 Ответить
За припинення підтримки Тайваньську волость вимагають?
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30.08.2024 12:55 Ответить
Падло марксистьске
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30.08.2024 12:56 Ответить
Спецпредставитель Си Цзиньпина Ли **** оказывает всяческую, в том числе и военную, поддержку кремлю.
Представитель МИДа КНР Ян Тао это всячески отрицает.
Пресс-секретарь МИДа КНР Мао Ин хочет чтобы первые два встретились и поговорили.
КЛ - китайская логика, нам, европейцам это не понять, раскос глаз не тот.
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30.08.2024 12:58 Ответить
Ти дивись, косоокі ще й ображаються...
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30.08.2024 13:05 Ответить
Більшість того, що приписується Китаю, прямує з Ізраїлю.
Щоденно офігенна кількість вантажних бортів прямує тим маршрутом
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30.08.2024 13:06 Ответить
Сша должны?
Это Китай должен триллиард миллиардов внешнего долга...
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30.08.2024 13:57 Ответить
Чойта должны то? Китаю и дуРашке брехать о штатах можно а штатам о них нет?
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30.08.2024 13:59 Ответить
Та пішов ти китай ...за " руским воєним кораблем " !!! ...
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30.08.2024 14:07 Ответить
А будь-яка підтримка воюючої країни насправді є військовою підтримкою. Це не обов'язково має бути озброєння, ********** чи особовий склад. Навіть все те, що утримує країну від голоду, нестачі медикаментів тощо, з подальшим хаосом, різаниною на вулицях та війною всіх проти всіх -- це теж військова підтримка, яка допомагає країні виграти війну. Тож США абсолютно праві, що б там Китай не заявляв.
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30.08.2024 14:26 Ответить
І знову кітайози *******, хто ж вам повірить??? По перше у вас диктатура, по друге ви жовторилі друзі путлєра!!!
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30.08.2024 14:44 Ответить
"В українському питанні позиція Китаю незмінна і зводиться до сприяння мирним переговорам та політичному врегулюванню. Ми не шукаємо вигоди від конфлікту, тим більше не розпалюємо вогонь. Ми продовжуватимемо робити правильні речі", - сказав Ян. Китайські смокиуни рашистського "вісюна трупіна" .ЄДИНЕ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ -МІЖНАРОДНО ВИЗНАНА ГРАНИЦЯ УКРАЇНИ ДО РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ .ВСІ ІНШІ РІШЕННЯ НЕ ПРАВИЛЬНІ І НА КОРИСТЬ ОКУПАНТА УКРАЇНИ , ТА ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
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30.08.2024 15:27 Ответить
 
 