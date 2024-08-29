Китай призывает воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению "украинского кризиса", - МИД КНР
Китай обеспокоен в целом высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "украинского кризиса". В Пекине призвали все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Его попросили прокомментировать слова спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя об обеспокоенности его страны именно смягчением Западом условий для применения Украиной оружия по России.
"Насколько мне известно то, что вы сказали о брифинге (Ли Хуэя - ред.), не соответствует фактам. Сейчас существует широкое беспокойство высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - отметил Линь.
В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта", - подчеркнул представитель МИД КНР.
Цзянь добавил, что всем сторонам следует сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.
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і то вірно !
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"Група експертів з прав людини виступили із заявою, в якій звинуватили китайськув владу у геноцидів уйгурів - корінного населення провінції Сіньцзян.
"Китайська Народна Республіка здійснює геноцид проти уйгурської етнічної групи, порушуючи Конвенцію про запобігання геноциду. У звіті розглядаються ключові актуальні події в Уйгурському автономному районі Сіньцзян із травня 2013 року, коли уряд округу оприлюднив найдавніший відомий документ, що закладає основу кампанії масового інтернування", - зазначено уhttps://3y4moi335jqc3hdi6ss66vpc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-GC.pdf доповіді.
Зокрема, доказами наміру знищити народ є, зокрема проголошена лідером країни Сі Цзіньпіном у 2014 році "народна війна з тероризмом". Її об'єктом стали уйгури, які становлять 90% населення Сіньцзяня.
Це вперше неурядова організація проводить незалежний юридичний аналіз звинувачень у геноциді в Синьцзяні, в тому числі щодо того, яку роль у злочинах грає офіційних Пекін.
За даними державного департаменту США, до 2 мільйонів уйгурів та інших мусульманських меншин потрапили в розгалужену мережу центрів ув'язнення, передає CNN. Колишні затримані стверджують, що у цих "таборах перевиховання" вони піддавалися індоктринації, сексуальному насильству і примусовій стерилізації та розділенні родин.
"Геноцид проти уйгурів, який триває є логічним результатом низки послідовних дій, від збору біометричних даних жителів уйгурів до призначення партійних кадрових команд для спостереження за уйгурськими сім'ями, знищення уйгурських культурних та релігійних сайтів, мови, літератури та поезії - основ уйгурського життя та самобутності - до криміналізації уйгурських релігійних звичаїв, будівництва та розширення таборів для інтернованих осіб та місць ув'язнення в усіх населених районах регіону", - йдеться у доповіді.