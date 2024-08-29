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Новости Война
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Китай призывает воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению "украинского кризиса", - МИД КНР

Китай занепокоєний ескалацією війни в Україні

Китай обеспокоен в целом высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "украинского кризиса". В Пекине призвали все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Его попросили прокомментировать слова спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя об обеспокоенности его страны именно смягчением Западом условий для применения Украиной оружия по России.

"Насколько мне известно то, что вы сказали о брифинге (Ли Хуэя - ред.), не соответствует фактам. Сейчас существует широкое беспокойство высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - отметил Линь.

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В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Цзянь добавил, что всем сторонам следует сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" по Украине, - WP

Автор: 

Китай (2946)


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Топ комментарии
+20
мразі...
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29.08.2024 15:44
+19
Жовтопикі ніяк не второпають, що немає ніякої "української кризи". Є фашисти з раші і їх союзники з Китаю, які прикидаються сліпими.
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29.08.2024 15:49
+15
Мразіна, краще турбуйся про кризу через існування комуняцького китаю.
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29.08.2024 15:46
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за Сибір забздів косий !

і то вірно !
спалимо Сибір к єпєням !
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29.08.2024 15:44 Ответить
мразі...
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29.08.2024 15:44 Ответить
»Криза « ⁉️ПНХ
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29.08.2024 16:04 Ответить
Мразіна, краще турбуйся про кризу через існування комуняцького китаю.
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29.08.2024 15:46 Ответить
Не хоче щоб США надати дозвіл бити в рашкостану своїми ракетами. Жовтопикий членосос
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29.08.2024 15:48 Ответить
Жовтопикі ніяк не второпають, що немає ніякої "української кризи". Є фашисти з раші і їх союзники з Китаю, які прикидаються сліпими.
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29.08.2024 15:49 Ответить
А от хто більше зробив злочинів - фашисти, чи комуністи?
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29.08.2024 16:05 Ответить
Тобто проти розширення расєйскай кризи ( у Ккрській області) китай не запепечує?
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29.08.2024 15:50 Ответить
Довбані жовтомордні кітайози, це не криза, це війна!!! Як ви суки жовтопикі любите крутити словами!!! *****, сіціньпісун ну у вас призвища, нація суньхуйвчай і висунь сухим!!!
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29.08.2024 15:51 Ответить
І ще не разу МЗС КНР не закликало до виведення орків з нашої території , що привело б до повного вирішення цієї "кризи". Хочуть і рибку з'їсти і на кой що сісти тварини вузкоглазі.
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29.08.2024 15:52 Ответить
Прекрасно ці мерзотники знають, що від них чи ненайбільше залежить чи спроможна рф вести війну ,40% всього експорту рашистану припадає на Китай і 90% всіх компонентів для ракет та іншої техніки є китайські ,тому накладіть санкції на росію і в них просто сутєво забракне фінансових можливостей вести цю війну.
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29.08.2024 15:53 Ответить
В 2014 році треба було це закликати, тормози-комуністи
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29.08.2024 15:56 Ответить
ПНХ!!!
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29.08.2024 16:00 Ответить
кажете "українська криза"
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29.08.2024 16:00 Ответить
Ходя! Ході нагуй!
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29.08.2024 16:01 Ответить
Як жеж задовбали ці самозванці-комуняки! Єдиний легітимний уряд - на Тайвані, а материковий кєтай обпився совєцької сечі, що 70 років до них стікала з півночі і показилися усі.
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29.08.2024 16:07 Ответить
Трохи не так. Вже "Російська криза". Потрібно врахувати нашим китайським партнерам!
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29.08.2024 16:13 Ответить
Так вона вже російська ця криз, якщо він має на увазі курську область.
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29.08.2024 16:13 Ответить
Жовта ****** іди *****. (сунь винь)
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29.08.2024 16:27 Ответить
які ще сторони, коли криза в Україні..., якийсь він дивний цей Китай..., це наша криза, що хочемо, те й робимо...
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29.08.2024 16:37 Ответить
У нас хоть хто-небуть роз"яснить китайцям, що у нас не українська криза, а вторгненя кацапів?
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29.08.2024 16:37 Ответить
КНР - ПНХ
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29.08.2024 16:42 Ответить
китаєсь ! А Сибір не твоя і ти все робиш для того щоб ніколи і не була твоєю
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29.08.2024 16:44 Ответить
Чий Тайвань?
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29.08.2024 16:53 Ответить
Мрась
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29.08.2024 17:10 Ответить
Вузьколиці, зайдіть в рашку, аж до Уралу, і не буде ніякої "кризи"!😁
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29.08.2024 17:18 Ответить
Скільки ще можна цитувати цих лицемірів жовтопиких??? Ну нічого вони не роблять для миру окрім порожніх заяв. А самі тим часом торгують з руснею і продають їм товари подвійного призначення.
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29.08.2024 17:35 Ответить
То вже буде кацапська криза, коли ВСУ підуть на маскву!
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29.08.2024 17:41 Ответить
Вона (криза) вже йде!.
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29.08.2024 18:03 Ответить
Гів* ючий сі ...тобі сибіру мало ...ти падло в Україну попер по хліб ...?!!! Шоб ти разом з ху* лом вдавилися одночасно , цією війною !!!
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29.08.2024 18:24 Ответить
Косорилі сволочі
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29.08.2024 18:32 Ответить
Коморилі китайози такаж мерзота, що і кацапи.
"Група експертів з прав людини виступили із заявою, в якій звинуватили китайськув владу у геноцидів уйгурів - корінного населення провінції Сіньцзян.
"Китайська Народна Республіка здійснює геноцид проти уйгурської етнічної групи, порушуючи Конвенцію про запобігання геноциду. У звіті розглядаються ключові актуальні події в Уйгурському автономному районі Сіньцзян із травня 2013 року, коли уряд округу оприлюднив найдавніший відомий документ, що закладає основу кампанії масового інтернування", - зазначено уhttps://3y4moi335jqc3hdi6ss66vpc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-GC.pdf доповіді.

Зокрема, доказами наміру знищити народ є, зокрема проголошена лідером країни Сі Цзіньпіном у 2014 році "народна війна з тероризмом". Її об'єктом стали уйгури, які становлять 90% населення Сіньцзяня.

Це вперше неурядова організація проводить незалежний юридичний аналіз звинувачень у геноциді в Синьцзяні, в тому числі щодо того, яку роль у злочинах грає офіційних Пекін.

За даними державного департаменту США, до 2 мільйонів уйгурів та інших мусульманських меншин потрапили в розгалужену мережу центрів ув'язнення, передає CNN. Колишні затримані стверджують, що у цих "таборах перевиховання" вони піддавалися індоктринації, сексуальному насильству і примусовій стерилізації та розділенні родин.

"Геноцид проти уйгурів, який триває є логічним результатом низки послідовних дій, від збору біометричних даних жителів уйгурів до призначення партійних кадрових команд для спостереження за уйгурськими сім'ями, знищення уйгурських культурних та релігійних сайтів, мови, літератури та поезії - основ уйгурського життя та самобутності - до криміналізації уйгурських релігійних звичаїв, будівництва та розширення таборів для інтернованих осіб та місць ув'язнення в усіх населених районах регіону", - йдеться у доповіді.
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29.08.2024 19:41 Ответить
"Где ты раньше был, целовался с кем?".
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29.08.2024 19:42 Ответить
*********** 3,14здують курсом руZZкага вайеннага *******!
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29.08.2024 20:06 Ответить
Щоб на вас така криза зі всіх сторін напала!
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29.08.2024 21:25 Ответить
про яку кризу постійно верзуть ці п.здоглазі недоумки? Україна суверенна держава в котру вторглась росія. "криза" в китайців почнеться коли після перемоги України переформатування рудиментарної організації ООН відбуватиметься
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29.08.2024 21:48 Ответить
Китайский цирк снова на арене....
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30.08.2024 07:57 Ответить
 
 