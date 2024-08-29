Китай призывает воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению "украинского кризиса", - МИД КНР

Китай обеспокоен в целом высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "украинского кризиса". В Пекине призвали все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Его попросили прокомментировать слова спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя об обеспокоенности его страны именно смягчением Западом условий для применения Украиной оружия по России.

"Насколько мне известно то, что вы сказали о брифинге (Ли Хуэя - ред.), не соответствует фактам. Сейчас существует широкое беспокойство высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - отметил Линь.

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В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Цзянь добавил, что всем сторонам следует сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

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