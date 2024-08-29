Китай закликає утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення "української кризи", - МЗС КНР
Китай занепокоєний загалом високою ймовірністю подальшої ескалації та розширення "української кризи". У Пекіні закликали всі сторони проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Його попросили прокоментувати слова спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея про занепокоєння його країни саме пом’якшенням Заходом умов для застосування Україною зброї по Росії.
"Наскільки мені відомо те, що ви сказали про брифінг (Лі Хуея, – ред.), не відповідає фактам. Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення "кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України, – ред.)", - зазначив Лінь.
У міжнародному співтоваристві вважають пріоритетом деескалацію ситуації, тому Китай закликає всі сторони уникати розширення зони бойових дій, утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення конфлікту", - наголосив речник МЗС КНР.
Цзянь додав, що всім сторонам слід зберігати спокій, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.
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"Група експертів з прав людини виступили із заявою, в якій звинуватили китайськув владу у геноцидів уйгурів - корінного населення провінції Сіньцзян.
"Китайська Народна Республіка здійснює геноцид проти уйгурської етнічної групи, порушуючи Конвенцію про запобігання геноциду. У звіті розглядаються ключові актуальні події в Уйгурському автономному районі Сіньцзян із травня 2013 року, коли уряд округу оприлюднив найдавніший відомий документ, що закладає основу кампанії масового інтернування", - зазначено уhttps://3y4moi335jqc3hdi6ss66vpc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-GC.pdf доповіді.
Зокрема, доказами наміру знищити народ є, зокрема проголошена лідером країни Сі Цзіньпіном у 2014 році "народна війна з тероризмом". Її об'єктом стали уйгури, які становлять 90% населення Сіньцзяня.
Це вперше неурядова організація проводить незалежний юридичний аналіз звинувачень у геноциді в Синьцзяні, в тому числі щодо того, яку роль у злочинах грає офіційних Пекін.
За даними державного департаменту США, до 2 мільйонів уйгурів та інших мусульманських меншин потрапили в розгалужену мережу центрів ув'язнення, передає CNN. Колишні затримані стверджують, що у цих "таборах перевиховання" вони піддавалися індоктринації, сексуальному насильству і примусовій стерилізації та розділенні родин.
"Геноцид проти уйгурів, який триває є логічним результатом низки послідовних дій, від збору біометричних даних жителів уйгурів до призначення партійних кадрових команд для спостереження за уйгурськими сім'ями, знищення уйгурських культурних та релігійних сайтів, мови, літератури та поезії - основ уйгурського життя та самобутності - до криміналізації уйгурських релігійних звичаїв, будівництва та розширення таборів для інтернованих осіб та місць ув'язнення в усіх населених районах регіону", - йдеться у доповіді.