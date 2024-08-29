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Новини Війна
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Китай закликає утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення "української кризи", - МЗС КНР

Китай занепокоєний ескалацією війни в Україні

Китай занепокоєний загалом високою ймовірністю подальшої ескалації та розширення "української кризи". У Пекіні закликали всі сторони проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Його попросили прокоментувати слова спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея про занепокоєння його країни саме пом’якшенням Заходом умов для застосування Україною зброї по Росії.

"Наскільки мені відомо те, що ви сказали про брифінг (Лі Хуея, – ред.), не відповідає фактам. Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення "кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України, – ред.)", - зазначив Лінь.

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У міжнародному співтоваристві вважають пріоритетом деескалацію ситуації, тому Китай закликає всі сторони уникати розширення зони бойових дій, утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення конфлікту", - наголосив речник МЗС КНР.

Цзянь додав, що всім сторонам слід зберігати спокій, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP

Автор: 

Китай (4555)


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Топ коментарі
+20
мразі...
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29.08.2024 15:44
+19
Жовтопикі ніяк не второпають, що немає ніякої "української кризи". Є фашисти з раші і їх союзники з Китаю, які прикидаються сліпими.
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29.08.2024 15:49
+15
Мразіна, краще турбуйся про кризу через існування комуняцького китаю.
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29.08.2024 15:46
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за Сибір забздів косий !

і то вірно !
спалимо Сибір к єпєням !
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29.08.2024 15:44 Відповісти
мразі...
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29.08.2024 15:44 Відповісти
»Криза « ⁉️ПНХ
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29.08.2024 16:04 Відповісти
Мразіна, краще турбуйся про кризу через існування комуняцького китаю.
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29.08.2024 15:46 Відповісти
Не хоче щоб США надати дозвіл бити в рашкостану своїми ракетами. Жовтопикий членосос
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29.08.2024 15:48 Відповісти
Жовтопикі ніяк не второпають, що немає ніякої "української кризи". Є фашисти з раші і їх союзники з Китаю, які прикидаються сліпими.
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29.08.2024 15:49 Відповісти
А от хто більше зробив злочинів - фашисти, чи комуністи?
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29.08.2024 16:05 Відповісти
Тобто проти розширення расєйскай кризи ( у Ккрській області) китай не запепечує?
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29.08.2024 15:50 Відповісти
Довбані жовтомордні кітайози, це не криза, це війна!!! Як ви суки жовтопикі любите крутити словами!!! *****, сіціньпісун ну у вас призвища, нація суньхуйвчай і висунь сухим!!!
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29.08.2024 15:51 Відповісти
І ще не разу МЗС КНР не закликало до виведення орків з нашої території , що привело б до повного вирішення цієї "кризи". Хочуть і рибку з'їсти і на кой що сісти тварини вузкоглазі.
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29.08.2024 15:52 Відповісти
Прекрасно ці мерзотники знають, що від них чи ненайбільше залежить чи спроможна рф вести війну ,40% всього експорту рашистану припадає на Китай і 90% всіх компонентів для ракет та іншої техніки є китайські ,тому накладіть санкції на росію і в них просто сутєво забракне фінансових можливостей вести цю війну.
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29.08.2024 15:53 Відповісти
В 2014 році треба було це закликати, тормози-комуністи
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29.08.2024 15:56 Відповісти
ПНХ!!!
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29.08.2024 16:00 Відповісти
кажете "українська криза"
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29.08.2024 16:00 Відповісти
Ходя! Ході нагуй!
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29.08.2024 16:01 Відповісти
Як жеж задовбали ці самозванці-комуняки! Єдиний легітимний уряд - на Тайвані, а материковий кєтай обпився совєцької сечі, що 70 років до них стікала з півночі і показилися усі.
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29.08.2024 16:07 Відповісти
Трохи не так. Вже "Російська криза". Потрібно врахувати нашим китайським партнерам!
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29.08.2024 16:13 Відповісти
Так вона вже російська ця криз, якщо він має на увазі курську область.
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29.08.2024 16:13 Відповісти
Жовта ****** іди *****. (сунь винь)
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29.08.2024 16:27 Відповісти
які ще сторони, коли криза в Україні..., якийсь він дивний цей Китай..., це наша криза, що хочемо, те й робимо...
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29.08.2024 16:37 Відповісти
У нас хоть хто-небуть роз"яснить китайцям, що у нас не українська криза, а вторгненя кацапів?
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29.08.2024 16:37 Відповісти
КНР - ПНХ
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29.08.2024 16:42 Відповісти
китаєсь ! А Сибір не твоя і ти все робиш для того щоб ніколи і не була твоєю
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29.08.2024 16:44 Відповісти
Чий Тайвань?
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29.08.2024 16:53 Відповісти
Мрась
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29.08.2024 17:10 Відповісти
Вузьколиці, зайдіть в рашку, аж до Уралу, і не буде ніякої "кризи"!😁
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29.08.2024 17:18 Відповісти
Скільки ще можна цитувати цих лицемірів жовтопиких??? Ну нічого вони не роблять для миру окрім порожніх заяв. А самі тим часом торгують з руснею і продають їм товари подвійного призначення.
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29.08.2024 17:35 Відповісти
То вже буде кацапська криза, коли ВСУ підуть на маскву!
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29.08.2024 17:41 Відповісти
Вона (криза) вже йде!.
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29.08.2024 18:03 Відповісти
Гів* ючий сі ...тобі сибіру мало ...ти падло в Україну попер по хліб ...?!!! Шоб ти разом з ху* лом вдавилися одночасно , цією війною !!!
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29.08.2024 18:24 Відповісти
Косорилі сволочі
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29.08.2024 18:32 Відповісти
Коморилі китайози такаж мерзота, що і кацапи.
"Група експертів з прав людини виступили із заявою, в якій звинуватили китайськув владу у геноцидів уйгурів - корінного населення провінції Сіньцзян.
"Китайська Народна Республіка здійснює геноцид проти уйгурської етнічної групи, порушуючи Конвенцію про запобігання геноциду. У звіті розглядаються ключові актуальні події в Уйгурському автономному районі Сіньцзян із травня 2013 року, коли уряд округу оприлюднив найдавніший відомий документ, що закладає основу кампанії масового інтернування", - зазначено уhttps://3y4moi335jqc3hdi6ss66vpc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-GC.pdf доповіді.

Зокрема, доказами наміру знищити народ є, зокрема проголошена лідером країни Сі Цзіньпіном у 2014 році "народна війна з тероризмом". Її об'єктом стали уйгури, які становлять 90% населення Сіньцзяня.

Це вперше неурядова організація проводить незалежний юридичний аналіз звинувачень у геноциді в Синьцзяні, в тому числі щодо того, яку роль у злочинах грає офіційних Пекін.

За даними державного департаменту США, до 2 мільйонів уйгурів та інших мусульманських меншин потрапили в розгалужену мережу центрів ув'язнення, передає CNN. Колишні затримані стверджують, що у цих "таборах перевиховання" вони піддавалися індоктринації, сексуальному насильству і примусовій стерилізації та розділенні родин.

"Геноцид проти уйгурів, який триває є логічним результатом низки послідовних дій, від збору біометричних даних жителів уйгурів до призначення партійних кадрових команд для спостереження за уйгурськими сім'ями, знищення уйгурських культурних та релігійних сайтів, мови, літератури та поезії - основ уйгурського життя та самобутності - до криміналізації уйгурських релігійних звичаїв, будівництва та розширення таборів для інтернованих осіб та місць ув'язнення в усіх населених районах регіону", - йдеться у доповіді.
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29.08.2024 19:41 Відповісти
"Где ты раньше был, целовался с кем?".
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29.08.2024 19:42 Відповісти
*********** 3,14здують курсом руZZкага вайеннага *******!
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29.08.2024 20:06 Відповісти
Щоб на вас така криза зі всіх сторін напала!
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29.08.2024 21:25 Відповісти
про яку кризу постійно верзуть ці п.здоглазі недоумки? Україна суверенна держава в котру вторглась росія. "криза" в китайців почнеться коли після перемоги України переформатування рудиментарної організації ООН відбуватиметься
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29.08.2024 21:48 Відповісти
Китайский цирк снова на арене....
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30.08.2024 07:57 Відповісти
 
 