Китай закликає утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення "української кризи", - МЗС КНР

Китай занепокоєний загалом високою ймовірністю подальшої ескалації та розширення "української кризи". У Пекіні закликали всі сторони проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Його попросили прокоментувати слова спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея про занепокоєння його країни саме пом’якшенням Заходом умов для застосування Україною зброї по Росії.

"Наскільки мені відомо те, що ви сказали про брифінг (Лі Хуея, – ред.), не відповідає фактам. Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення "кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України, – ред.)", - зазначив Лінь.

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У міжнародному співтоваристві вважають пріоритетом деескалацію ситуації, тому Китай закликає всі сторони уникати розширення зони бойових дій, утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення конфлікту", - наголосив речник МЗС КНР.

Цзянь додав, що всім сторонам слід зберігати спокій, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації.

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