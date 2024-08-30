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Новини Війна
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США мають припинити поширювати фальшиві наративи про військову підтримку РФ з боку Китаю, - МЗС КНР

Китай звинуватив США у поширюванні неправдивих наративів про військову підтримку Росії

Китай закликає США припинити поширювати "фальшивий" наратив про те, що Пекін підтримує російську військово-промислову базу у війні проти України.

Про це заявив директор Департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС КНР Ян Тао, коментуючи китайським медіа підсумки візиту Саллівана до Пекіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CGTN.

"В українському питанні позиція Китаю незмінна і зводиться до сприяння мирним переговорам та політичному врегулюванню. Ми не шукаємо вигоди від конфлікту, тим більше не розпалюємо вогонь. Ми продовжуватимемо робити правильні речі", - сказав Ян.

За його словами, Китай дотримується незалежної зовнішньої мирної політики та не прагне створення альянсів чи блокової конфронтації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван

"Це наш основний принцип у відносинах з усіма країнами", - наголосив китайський дипломат.

У МЗС КНР закликали Сполучені Штати припинити поширювати "фальшивий" наратив про те, що "Китай підтримує російську військово-промислову базу", а також припинити дискредитувати Китай, "шукати цапа-відбувайла" чи перекладати на нього провину.

Також у Пекіні закликали скасувати "незаконні односторонні санкції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликає утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення "української кризи", - МЗС КНР

Автор: 

Китай (4555) росія (65010) США (22643)


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Топ коментарі
+9
Зашкварилися,то сидіть мовчки.
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30.08.2024 12:39
+8
За хабарі - розстріл
За збройну агрессію - переговори.

Прикольний підхід!
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30.08.2024 12:42
+5
косоокі мають припинити фальшиві наративи, що не надають військову підтримку скрєпопоносним
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30.08.2024 12:40
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А що не так?
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30.08.2024 12:39 Відповісти
Європейський ринок збуту худне, виробничі потужності виводять, .... Боляче.
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30.08.2024 12:44 Відповісти
Бо яйця економіка Китаю прищемили страждає від санкцій
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30.08.2024 12:52 Відповісти
Зашкварилися,то сидіть мовчки.
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30.08.2024 12:39 Відповісти
Не сидять. Видали указ своїй митниці не випускати з Китаю дрони і запчастини до них. Заборона почне діяти з 1-го вересня. Як я розумію, кацапам дрони будуть іти, а нам не буде можливості навіть через посередників придбати. Ось що творять косоокі миротворці ******** https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
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30.08.2024 13:55 Відповісти
косоокий цап-відбувайло
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30.08.2024 14:31 Відповісти
косоокі мають припинити фальшиві наративи, що не надають військову підтримку скрєпопоносним
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30.08.2024 12:40 Відповісти
Заберите у орков исконные китайские земли,пока все дальневосточные части дохнут в Украине и никто больше Китай не заподозрит в помощи Рашке.
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30.08.2024 12:41 Відповісти
За хабарі - розстріл
За збройну агрессію - переговори.

Прикольний підхід!
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Ооо заскулили! Санкціі діють значить.
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Косорилі 3,14дараси.
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30.08.2024 12:47 Відповісти
Жовті пандочки тупають ніжкою
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30.08.2024 12:50 Відповісти
А Китай має припинити лицемірно пи₴діти. Чи думають,як жовті морди не червоніють то можна брехати?
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30.08.2024 12:53 Відповісти
За припинення підтримки Тайваньську волость вимагають?
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30.08.2024 12:55 Відповісти
Падло марксистьске
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30.08.2024 12:56 Відповісти
Спецпредставитель Си Цзиньпина Ли **** оказывает всяческую, в том числе и военную, поддержку кремлю.
Представитель МИДа КНР Ян Тао это всячески отрицает.
Пресс-секретарь МИДа КНР Мао Ин хочет чтобы первые два встретились и поговорили.
КЛ - китайская логика, нам, европейцам это не понять, раскос глаз не тот.
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30.08.2024 12:58 Відповісти
Ти дивись, косоокі ще й ображаються...
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30.08.2024 13:05 Відповісти
Більшість того, що приписується Китаю, прямує з Ізраїлю.
Щоденно офігенна кількість вантажних бортів прямує тим маршрутом
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30.08.2024 13:06 Відповісти
Сша должны?
Это Китай должен триллиард миллиардов внешнего долга...
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30.08.2024 13:57 Відповісти
Чойта должны то? Китаю и дуРашке брехать о штатах можно а штатам о них нет?
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30.08.2024 13:59 Відповісти
Та пішов ти китай ...за " руским воєним кораблем " !!! ...
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30.08.2024 14:07 Відповісти
А будь-яка підтримка воюючої країни насправді є військовою підтримкою. Це не обов'язково має бути озброєння, ********** чи особовий склад. Навіть все те, що утримує країну від голоду, нестачі медикаментів тощо, з подальшим хаосом, різаниною на вулицях та війною всіх проти всіх -- це теж військова підтримка, яка допомагає країні виграти війну. Тож США абсолютно праві, що б там Китай не заявляв.
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30.08.2024 14:26 Відповісти
І знову кітайози *******, хто ж вам повірить??? По перше у вас диктатура, по друге ви жовторилі друзі путлєра!!!
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30.08.2024 14:44 Відповісти
"В українському питанні позиція Китаю незмінна і зводиться до сприяння мирним переговорам та політичному врегулюванню. Ми не шукаємо вигоди від конфлікту, тим більше не розпалюємо вогонь. Ми продовжуватимемо робити правильні речі", - сказав Ян. Китайські смокиуни рашистського "вісюна трупіна" .ЄДИНЕ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ -МІЖНАРОДНО ВИЗНАНА ГРАНИЦЯ УКРАЇНИ ДО РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ .ВСІ ІНШІ РІШЕННЯ НЕ ПРАВИЛЬНІ І НА КОРИСТЬ ОКУПАНТА УКРАЇНИ , ТА ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
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30.08.2024 15:27 Відповісти
 
 