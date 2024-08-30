США мають припинити поширювати фальшиві наративи про військову підтримку РФ з боку Китаю, - МЗС КНР
Китай закликає США припинити поширювати "фальшивий" наратив про те, що Пекін підтримує російську військово-промислову базу у війні проти України.
Про це заявив директор Департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС КНР Ян Тао, коментуючи китайським медіа підсумки візиту Саллівана до Пекіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CGTN.
"В українському питанні позиція Китаю незмінна і зводиться до сприяння мирним переговорам та політичному врегулюванню. Ми не шукаємо вигоди від конфлікту, тим більше не розпалюємо вогонь. Ми продовжуватимемо робити правильні речі", - сказав Ян.
За його словами, Китай дотримується незалежної зовнішньої мирної політики та не прагне створення альянсів чи блокової конфронтації.
"Це наш основний принцип у відносинах з усіма країнами", - наголосив китайський дипломат.
У МЗС КНР закликали Сполучені Штати припинити поширювати "фальшивий" наратив про те, що "Китай підтримує російську військово-промислову базу", а також припинити дискредитувати Китай, "шукати цапа-відбувайла" чи перекладати на нього провину.
Також у Пекіні закликали скасувати "незаконні односторонні санкції".
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яйцяекономіка Китаю прищемилистраждає від санкцій миротворці******** https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
За збройну агрессію - переговори.
Прикольний підхід!
Представитель МИДа КНР Ян Тао это всячески отрицает.
Пресс-секретарь МИДа КНР Мао Ин хочет чтобы первые два встретились и поговорили.
КЛ - китайская логика, нам, европейцам это не понять, раскос глаз не тот.
Щоденно офігенна кількість вантажних бортів прямує тим маршрутом
Это Китай должен триллиард миллиардов внешнего долга...