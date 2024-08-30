Страны ЕС подготовили 60 тысяч украинских военных, - Минобороны Германии

В странах Европейского Союза уже подготовили и обучили примерно 60 тысяч украинских военнослужащих, это количество будет расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь Минобороны Германии Томас Гитшлер.

"Такое (60 тысяч человек - ред.) количество военных мы обучили в рамках Евросоюза. Они вернутся в Украину после учений. А Германия до конца этого года обучит еще 10 тысяч солдат из Украины", - отметил чиновник в кулуарах встречи министров обороны ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на встрече министров добавил, что Евросоюз увеличит этот показатель.

"Но на сколько мы скажем вам уже после встречи. Мы обсудим возможность открытия координационного центра в Киеве, чтобы усилить нашу координацию с украинскими вооруженными силами, но пока нет полного согласия на тренировки украинских солдат на украинской земле с европейскими инструкторами", - добавил дипломат.

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