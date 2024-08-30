Країни ЄС підготували 60 тисяч українських військових, - Міноборони Німеччини

У країнах Європейського Союзу вже підготували та навчили приблизно 60 тисяч українських військовослужбовців, ця кількість зростатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар Міноборони Німеччини Томас Гітшлер.

"Таку (60 тисяч осіб — ред.) кількість військових ми навчили в рамках Євросоюзу. Вони повернуться в Україну після навчань. А Німеччина до кінця цього року навчить ще 10 тисяч солдатів з України", - зазначив чиновник у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів додав, що Євросоюз збільшить цей показник.

"Але на скільки ми скажемо вам уже після зустрічі. Ми обговоримо можливість відкриття координаційного центру в Києві, щоб посилити нашу координацію з українськими збройними силами, але поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами", - додав дипломат.

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