Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ
В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства от 30 августа.
"Уволить ОЛЕЩУКА Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
В своем вечернем видеообращении президент заявил, что решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ.
"Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей.
Олещук был назначен командующим Воздушными силами 9 августа 2021 года. Он заменил на этом посту Сергея Дроздова.
Отметим, что увольнение Олещука произошло на фоне недавней авиакатастрофы украинского истребителя F-16.
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Олещук як офіцер повинен був написати заяву ще 26 , а не вступати в перепалку з тупою пвздою
Це вже аксіома від Зе...
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ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state
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@OdesaTatiana
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Єрмак тусує фігури ,щоб ЗСУ стали слабкими та українці не заважали йому красти!
нах підкацапи обрали зе-дебіла я пояснити вже 5 років не можу, мабуть точно - прямолінійки, сказали "кінець епохи бідності" і все, погнали на виборчі дільниці лососнуть тунця
У липні Безуглa вийшла з фракції "Слуга народу".
Проте в Раді блокується постанова про звільнення Безуглої з посади заступника керівника комітету.
Як і багато інших прикрих та дуже сумнівних інцидентів.
Але хто ж скаже правду?
Після такого, з України виїде ще що найменше 100 000-200 000 чоловік працездатного населення.
Звільнять - пляма на репутації на все життя.
А все тому, що призначає та звільняє всім відомий у#обок, який керується тільки своїми забаганками.
тіло явно не справляється зі службовими обов'язками! якщо перший рік після москальської навали ще були якісь примарні сподівання, то тепер все ясно, як білий день!!! зєлєнскій - повністю проф. непридатний! (хоча для адекватних людей це було ясно ще аж в 2019-ому....)
Бубочко обиделось... (((