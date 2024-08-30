В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства от 30 августа.

"Уволить ОЛЕЩУКА Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

В своем вечернем видеообращении президент заявил, что решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей.

Олещук был назначен командующим Воздушными силами 9 августа 2021 года. Он заменил на этом посту Сергея Дроздова.

Отметим, что увольнение Олещука произошло на фоне недавней авиакатастрофы украинского истребителя F-16.

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