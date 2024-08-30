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Олещук о катастрофе F-16: Мы должны тщательно разобраться, что произошло и чья ответственность. США уже присоединились к расследованию

f-16

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук относительно авиакатастрофы истребителя F-16 отметил, что уже проводится детальный анализ, продолжается расследование.

Об этом Олещук написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.

Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу.

Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - говорится в сообщении.

Он заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.

"Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!" - подчеркнул Олещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время отражения российского ракетного удара 26 августа погиб пилот Алексей Месь. ФОТО

Кроме того, командующий Воздушных сил ответил на заявление "слуги народа" Марьяны Безуглой.

"Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится.

Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!

Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия - основного союзника Украины - США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся россия!

Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!" - заявил Олещук.

Читайте: США не оказывают помощь Украине в расследовании инцидента по F-16, - Пентагон

Олещук про F-16

Что предшествовало?

Вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Автор: 

Безуглая Марьяна (291) F-16 (553) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+9
Він мав сказати про втрату F-16 раніше за американців та безуглу.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
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30.08.2024 14:12
+8
Того кто решил применять F-16 стоимостью 50 лямов для того чтобы гоняться за мопедами нужно повесить на березе. Уже ж были печальные опыты сбивать истребителями шахеды но выводы не сделали
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30.08.2024 14:08
+7
Торпеда Безумна вже все розслідувала,провела експертизи і видала заключний акт,її вже всі соловйови і скабєєви цитують.А що там СБУ? Мар'яна також чеченців по Києву ганяла,тому її не закривають?
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30.08.2024 14:12
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Того кто решил применять F-16 стоимостью 50 лямов для того чтобы гоняться за мопедами нужно повесить на березе. Уже ж были печальные опыты сбивать истребителями шахеды но выводы не сделали
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30.08.2024 14:08 Ответить
Він сбивав крилаті ракети, але тобі сидячи на березі відніше...
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30.08.2024 14:16 Ответить
Вообще то было заявлено что етот летчик сбил три ракеты и шахед.
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30.08.2024 14:20 Ответить
Там кроме мопедов вроде бы была и сотня ракет
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30.08.2024 14:17 Ответить
І що шахеди тепер не збивати... вони летять тепер часто на висоті недосяжній для мобільних груп або коли низька хмарність і їх важко виявити

Проблема в зовсім іншому, Нато забрала свої системи розпізнавання та управління боєм... а інтеграція з совковою свій чужий невдала...

Якщо була така проблема то не потрібно було їх взагалі випускати а шукати якесь рішення
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30.08.2024 14:34 Ответить
Нормальна принципова позиція Повітряних Сил. А безумна свідомо чи втемну виконує рашистські наративи. Тут класика - собаки гавкають, а караван іде.
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30.08.2024 14:09 Ответить
Ясно, собаки лають а втрачати літаки і далі будемо з за помилок Олещука, як це було на аеродромах в Миргороді та Дніпрі.
Все чудово , прекрасна маркіза... нічого мінятися на краще не буде.
Правильно?
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30.08.2024 14:15 Ответить
Може все ж таки дочекатись результатів службового розслідування, тим більше за участі США ?
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30.08.2024 14:19 Ответить
Ви дочекалися результатів розслідування втрати винищувачів прямо на аеродромі у Миргороді?
Дочекалися?
Ні.
А тому, що замовчували та не хотіло начальство повітряних сил себе підставляти.
Далі відбулось аналогічно на аеродромі в Дніпрі.
Дочекались розслідування?
Ні.
І так буде постійно продовжуватися, поки начальство ставить своїм пріоритетом триматися за крісла а не виправляти свої ж помилки , щоб такого в майбутньому не повторювалось.
Ну а зараз вже не змогли замовчувати. Бо американці вже не хотіли, щоб знов замовчували наші керманичі повітряних сил, та першими повідомили про косяк начальства повітряних сил.
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30.08.2024 14:26 Ответить
Респект Олещуку.
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30.08.2024 14:09 Ответить
Він мав сказати про втрату F-16 раніше за американців та безуглу.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
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30.08.2024 14:12 Ответить
Ні,не повинен. Не ви купили літак, не ви навчали льотчика, не вам требувати звіти. США, як виробник, має знати вразливість, а ось ви маєте оплачувати льотчика, а не техніку. Досить безуглих тут,забагато
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30.08.2024 14:26 Ответить
Втрати літаків приховують в останніх війнах тільки тоталітарні режими... решті країн немає чого приховувати, це війна і треба вирішувати проблему а не ховати за перемогойобств
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30.08.2024 14:36 Ответить
Вибравши асфальт і 95 квартал,а не ЗСУ хотять правди. Тоді правда,що йде війна, техніка і Воїни гинуть. Поважайте ЗСУ, бо це вони своїми життями вас прикривають. Який режим ви зробили в Україні? Питання задавайте Зеленському, слугам не того народу, бо усі закони їх
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30.08.2024 15:04 Ответить
А ти про війну в країні чув? А про військову таємницю? А про "не полегшувати роботу для ворога"? Чи це для вас, "правильних", не проблема взагалі - вам же ж своє робити.
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30.08.2024 14:30 Ответить
Олещук розголосив зараз військову таємницю?
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30.08.2024 14:38 Ответить
Олещук ОФІЦІЙНА особа і знає ЩО і КОЛИ казати. А ця шалава працює на ворога, якщо ти ще це не зрозумів! А може й ти....тойво?
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30.08.2024 20:03 Ответить
За що? За втрату Ф-16?
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30.08.2024 14:48 Ответить
не можу нічого сказати з приводу 3-х літаків, один точно був збитий у 22 році, про нього тоді писали, що нібито збили російський, а виявився наш..., це дуже прикро...
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30.08.2024 14:09 Ответить
Якщо дізнаєтеся правду за кількість, то слово "прикро" буде самим останнім в довгому списку
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30.08.2024 14:40 Ответить
Торпеда Безумна вже все розслідувала,провела експертизи і видала заключний акт,її вже всі соловйови і скабєєви цитують.А що там СБУ? Мар'яна також чеченців по Києву ганяла,тому її не закривають?
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30.08.2024 14:12 Ответить
Коротше!
чекаємо висновків і притягнення до відповідальності винних
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30.08.2024 14:13 Ответить
винних небуде цеж Україна
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30.08.2024 14:16 Ответить
Сполучені Штати не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту щодо втрати українськими силами першого винищувача F-16.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє із посиланням на https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3890788/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-conference/ Міністерство оборони США . Джерело:
А це як, Олещук?
Хто ж бреше, невже не ти, а заступниця прессекретаря Пентагону?
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30.08.2024 14:14 Ответить
Та ви що? О котрій годині була відповідь США? Коли це написав Олещук? Кого ви тут розбираєте на кісточки! Людей,які вас захищають. Де ваші воплі відносно фортифікаційних споруд, оснащення ЗСУ, що до сих пір донати збирають. До уряду зверніться чому війна ,а техніки не має. Чому хлопці в Тисі гинуть,а депутатів з ескортом випускають.
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30.08.2024 14:31 Ответить
Я нікого не розбираю і з годинником не сиджу.
Лише висловив припущення, що людина, яка брехала неодноразово, бреше і зараз.
А ви, можливо, захищаєте брехуна.
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30.08.2024 14:38 Ответить
А тепер уявіть як радіють рашисти !
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30.08.2024 14:16 Ответить
Стесняюсь спросить, а что Безуглая сказала не так или не правду? И где именно она дискредитировала западное оружие? Она говорила про тупое руководство и предателей а не про плохую американскую технику
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30.08.2024 14:16 Ответить
Она написала что была не организованна связь между военнослужащими отбивавшими атаку 127 ракет, и более 100 шахедов.
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30.08.2024 15:09 Ответить
Ось і спитайТЕ безумну, чого воно патякає своїм чорним ротом на радість оркам.
Ті дуже уважно чекають її "викривальних" статей, ОПі вигідно чутливу інформацію зливати фсб, не підставляючись
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30.08.2024 15:15 Ответить
Ф16 если и сбили ПВО,то скорее всего или "Бук",или с-300.Но не "петриот"
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30.08.2024 14:17 Ответить
хлопці - вчить англійську,
сміялися знущялися - не дають ф-16 бо сцять.
маємо наслідкі...
6 місяців мабуть замало...
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30.08.2024 14:18 Ответить
Будуть як з монастирським розбиратися, років три. Поки всі не забудуть.
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30.08.2024 14:18 Ответить
На четвертий день Олещук нарешті роздуплився, після розголосу трагедії у всіх ЗМІ, навіть закордонних.
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30.08.2024 14:18 Ответить
Я вже не разписав - в НАТО роботу одного пілота винищувачів-бомбардувальників забезпечує 105-спеціалістів різних ланок - літаків ДРЛВ, звязку, космічної розвідки, ППО, РЕБ, станцій наведення, БПЛА та інших. І всі мають працювати злагоджено, як оркестр. Пілотів F-16 навчали в США, а всіх інших де і коли навчали? Питання риторичне.
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30.08.2024 14:24 Ответить
В Україні грошей на таку розкіш як в нато на жаль немає тому у гас в одній людині повинно бути 3 спеціаліста , наслідки не забаряться і не забарились як бачимо
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30.08.2024 14:30 Ответить
Там це все інтегровано в єдину систему управління боєм... яка унеможливлює такі ситуації.... нажаль вони цю систему нам не можуть дати і це логічно в цілях безпеки та її системи зняли з літака та зрк

Аналога поки свого не створено та і не факт що з нами поділяться технічною інформацією, яка є засекречена
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30.08.2024 14:39 Ответить
Це правда ? Дуже сумно тоді, але виходу немає нам будь що потрібно захиститись від болота
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30.08.2024 14:46 Ответить
давайте відверто скажемо: "френдлі-файєр" буває всюди й у всіх. На жаль, це доволі таки розповсюджене явище. Люди не роботи, і по друге є ще купа факторів, які впливають на обставини. Для мене дивно тільки що існує ж така опція як "свій/чужий". Прикро дуже, і боляе. А тій дебілці - безуглій хоч колись хтось кляпа в рот запхає??
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30.08.2024 14:46 Ответить
Якийсь дурнуватий наїзд на безуглу у даному випадку при всьому моєму негативному ставленні до неї. Тут безугла винна чи олещук?
І може безугла, а не олещук засвітила для місце розташування
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30.08.2024 14:56 Ответить
Над моей дачей летала пара самолетов. Они летели очень близко друг к другу, просто страшно на это было смотреть. И через несколько недель, в новостях, что столкнулись самолеты. Я вообще был не удивлен.
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30.08.2024 15:04 Ответить
Усьому причиною є бардак на всіх ланках управління.
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30.08.2024 15:09 Ответить
Ракетная атака 127 ракетами, и более 100 шахедами, это серьезное испытание для ПВО. Мировая история еще не знает таких ракетных атак крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и шахедами.
Конечно в такой суматохе такое могло случится.
Но надо же как то развивать ПВО.
Почему не купить в каждую область гирокоптеры, что бы сбивать шахеды и дроны разведчики? Экипажи гирокоптеров с FPV дронами, и стрелковым оружием это 100% сбитие.
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30.08.2024 15:23 Ответить
Олещук не знає, як вже виправдовуватися.
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30.08.2024 15:36 Ответить
Ви розберіться там. На НВ кажуть, що заява речниці пентагону - що їх не залучають. Тут - залучають.
Кисельна влада. У вас в уряди багато ручнеків.
В мо досі немає наглядової ради?
Що ви там залучаєте? Лапшисти.
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30.08.2024 15:54 Ответить
Куда не полюнь - везде одни специалисты и корифеи!
Как вам такая версия - на этом самолёте не сработала система, которая подаёт ПВО сигнал "свой" и его сбили наши.
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30.08.2024 17:17 Ответить
Лишилося одне - з'ясувати як інформація потрапила до wsj.
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31.08.2024 17:28 Ответить
 
 