Олещук о катастрофе F-16: Мы должны тщательно разобраться, что произошло и чья ответственность. США уже присоединились к расследованию
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук относительно авиакатастрофы истребителя F-16 отметил, что уже проводится детальный анализ, продолжается расследование.
Об этом Олещук написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.
Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу.
Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - говорится в сообщении.
Он заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.
"Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!" - подчеркнул Олещук.
Кроме того, командующий Воздушных сил ответил на заявление "слуги народа" Марьяны Безуглой.
"Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится.
Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!
Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия - основного союзника Украины - США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся россия!
Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!" - заявил Олещук.
Что предшествовало?
Вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
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Проблема в зовсім іншому, Нато забрала свої системи розпізнавання та управління боєм... а інтеграція з совковою свій чужий невдала...
Якщо була така проблема то не потрібно було їх взагалі випускати а шукати якесь рішення
Все чудово , прекрасна маркіза... нічого мінятися на краще не буде.
Правильно?
Дочекалися?
Ні.
А тому, що замовчували та не хотіло начальство повітряних сил себе підставляти.
Далі відбулось аналогічно на аеродромі в Дніпрі.
Дочекались розслідування?
Ні.
І так буде постійно продовжуватися, поки начальство ставить своїм пріоритетом триматися за крісла а не виправляти свої ж помилки , щоб такого в майбутньому не повторювалось.
Ну а зараз вже не змогли замовчувати. Бо американці вже не хотіли, щоб знов замовчували наші керманичі повітряних сил, та першими повідомили про косяк начальства повітряних сил.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
чекаємо висновків і притягнення до відповідальності винних
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє із посиланням на https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3890788/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-conference/ Міністерство оборони США . Джерело:
А це як, Олещук?
Хто ж бреше, невже не ти, а заступниця прессекретаря Пентагону?
Лише висловив припущення, що людина, яка брехала неодноразово, бреше і зараз.
А ви, можливо, захищаєте брехуна.
Ті дуже уважно чекають її "викривальних" статей, ОПі вигідно чутливу інформацію зливати фсб, не підставляючись
сміялися знущялися - не дають ф-16 бо сцять.
маємо наслідкі...
6 місяців мабуть замало...
Аналога поки свого не створено та і не факт що з нами поділяться технічною інформацією, яка є засекречена
І може безугла, а не олещук засвітила для місце розташування
Конечно в такой суматохе такое могло случится.
Но надо же как то развивать ПВО.
Почему не купить в каждую область гирокоптеры, что бы сбивать шахеды и дроны разведчики? Экипажи гирокоптеров с FPV дронами, и стрелковым оружием это 100% сбитие.
Кисельна влада. У вас в уряди багато ручнеків.
В мо досі немає наглядової ради?
Що ви там залучаєте? Лапшисти.
Как вам такая версия - на этом самолёте не сработала система, которая подаёт ПВО сигнал "свой" и его сбили наши.