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Новини
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Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування

f-16

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук щодо авіакатастрофи винищувача F-16 наголосив, що уже проводиться детальний аналіз, триває розслідування.

Про це Олещук написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.

Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.

Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.

"Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!" - наголосив Олещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час відбиття російського ракетного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. ФОТО

Крі того, командувач Повітряних сил відповів на заяву "слуги народу" Мар'яни Безуглої.

"Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде.

Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!

Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія!

Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" - заявив Олещук.

Читайте: США не надають допомогу Україні в розслідуванні інциденту щодо F-16, - Пентагон

Олещук про F-16

Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Автор: 

Безугла Мар’яна (298) F16 F-16 (673) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+9
Він мав сказати про втрату F-16 раніше за американців та безуглу.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
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30.08.2024 14:12
+8
Того кто решил применять F-16 стоимостью 50 лямов для того чтобы гоняться за мопедами нужно повесить на березе. Уже ж были печальные опыты сбивать истребителями шахеды но выводы не сделали
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30.08.2024 14:08
+7
Торпеда Безумна вже все розслідувала,провела експертизи і видала заключний акт,її вже всі соловйови і скабєєви цитують.А що там СБУ? Мар'яна також чеченців по Києву ганяла,тому її не закривають?
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30.08.2024 14:12
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Того кто решил применять F-16 стоимостью 50 лямов для того чтобы гоняться за мопедами нужно повесить на березе. Уже ж были печальные опыты сбивать истребителями шахеды но выводы не сделали
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30.08.2024 14:08 Відповісти
Він сбивав крилаті ракети, але тобі сидячи на березі відніше...
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30.08.2024 14:16 Відповісти
Вообще то было заявлено что етот летчик сбил три ракеты и шахед.
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30.08.2024 14:20 Відповісти
Там кроме мопедов вроде бы была и сотня ракет
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30.08.2024 14:17 Відповісти
І що шахеди тепер не збивати... вони летять тепер часто на висоті недосяжній для мобільних груп або коли низька хмарність і їх важко виявити

Проблема в зовсім іншому, Нато забрала свої системи розпізнавання та управління боєм... а інтеграція з совковою свій чужий невдала...

Якщо була така проблема то не потрібно було їх взагалі випускати а шукати якесь рішення
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30.08.2024 14:34 Відповісти
Нормальна принципова позиція Повітряних Сил. А безумна свідомо чи втемну виконує рашистські наративи. Тут класика - собаки гавкають, а караван іде.
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30.08.2024 14:09 Відповісти
Ясно, собаки лають а втрачати літаки і далі будемо з за помилок Олещука, як це було на аеродромах в Миргороді та Дніпрі.
Все чудово , прекрасна маркіза... нічого мінятися на краще не буде.
Правильно?
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30.08.2024 14:15 Відповісти
Може все ж таки дочекатись результатів службового розслідування, тим більше за участі США ?
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30.08.2024 14:19 Відповісти
Ви дочекалися результатів розслідування втрати винищувачів прямо на аеродромі у Миргороді?
Дочекалися?
Ні.
А тому, що замовчували та не хотіло начальство повітряних сил себе підставляти.
Далі відбулось аналогічно на аеродромі в Дніпрі.
Дочекались розслідування?
Ні.
І так буде постійно продовжуватися, поки начальство ставить своїм пріоритетом триматися за крісла а не виправляти свої ж помилки , щоб такого в майбутньому не повторювалось.
Ну а зараз вже не змогли замовчувати. Бо американці вже не хотіли, щоб знов замовчували наші керманичі повітряних сил, та першими повідомили про косяк начальства повітряних сил.
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30.08.2024 14:26 Відповісти
Респект Олещуку.
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30.08.2024 14:09 Відповісти
Він мав сказати про втрату F-16 раніше за американців та безуглу.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
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30.08.2024 14:12 Відповісти
Ні,не повинен. Не ви купили літак, не ви навчали льотчика, не вам требувати звіти. США, як виробник, має знати вразливість, а ось ви маєте оплачувати льотчика, а не техніку. Досить безуглих тут,забагато
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30.08.2024 14:26 Відповісти
Втрати літаків приховують в останніх війнах тільки тоталітарні режими... решті країн немає чого приховувати, це війна і треба вирішувати проблему а не ховати за перемогойобств
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30.08.2024 14:36 Відповісти
Вибравши асфальт і 95 квартал,а не ЗСУ хотять правди. Тоді правда,що йде війна, техніка і Воїни гинуть. Поважайте ЗСУ, бо це вони своїми життями вас прикривають. Який режим ви зробили в Україні? Питання задавайте Зеленському, слугам не того народу, бо усі закони їх
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30.08.2024 15:04 Відповісти
А ти про війну в країні чув? А про військову таємницю? А про "не полегшувати роботу для ворога"? Чи це для вас, "правильних", не проблема взагалі - вам же ж своє робити.
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30.08.2024 14:30 Відповісти
Олещук розголосив зараз військову таємницю?
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30.08.2024 14:38 Відповісти
Олещук ОФІЦІЙНА особа і знає ЩО і КОЛИ казати. А ця шалава працює на ворога, якщо ти ще це не зрозумів! А може й ти....тойво?
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30.08.2024 20:03 Відповісти
За що? За втрату Ф-16?
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30.08.2024 14:48 Відповісти
не можу нічого сказати з приводу 3-х літаків, один точно був збитий у 22 році, про нього тоді писали, що нібито збили російський, а виявився наш..., це дуже прикро...
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30.08.2024 14:09 Відповісти
Якщо дізнаєтеся правду за кількість, то слово "прикро" буде самим останнім в довгому списку
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30.08.2024 14:40 Відповісти
Торпеда Безумна вже все розслідувала,провела експертизи і видала заключний акт,її вже всі соловйови і скабєєви цитують.А що там СБУ? Мар'яна також чеченців по Києву ганяла,тому її не закривають?
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30.08.2024 14:12 Відповісти
Коротше!
чекаємо висновків і притягнення до відповідальності винних
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30.08.2024 14:13 Відповісти
винних небуде цеж Україна
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30.08.2024 14:16 Відповісти
Сполучені Штати не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту щодо втрати українськими силами першого винищувача F-16.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє із посиланням на https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3890788/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-conference/ Міністерство оборони США . Джерело:
А це як, Олещук?
Хто ж бреше, невже не ти, а заступниця прессекретаря Пентагону?
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30.08.2024 14:14 Відповісти
Та ви що? О котрій годині була відповідь США? Коли це написав Олещук? Кого ви тут розбираєте на кісточки! Людей,які вас захищають. Де ваші воплі відносно фортифікаційних споруд, оснащення ЗСУ, що до сих пір донати збирають. До уряду зверніться чому війна ,а техніки не має. Чому хлопці в Тисі гинуть,а депутатів з ескортом випускають.
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30.08.2024 14:31 Відповісти
Я нікого не розбираю і з годинником не сиджу.
Лише висловив припущення, що людина, яка брехала неодноразово, бреше і зараз.
А ви, можливо, захищаєте брехуна.
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30.08.2024 14:38 Відповісти
А тепер уявіть як радіють рашисти !
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30.08.2024 14:16 Відповісти
Стесняюсь спросить, а что Безуглая сказала не так или не правду? И где именно она дискредитировала западное оружие? Она говорила про тупое руководство и предателей а не про плохую американскую технику
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30.08.2024 14:16 Відповісти
Она написала что была не организованна связь между военнослужащими отбивавшими атаку 127 ракет, и более 100 шахедов.
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30.08.2024 15:09 Відповісти
Ось і спитайТЕ безумну, чого воно патякає своїм чорним ротом на радість оркам.
Ті дуже уважно чекають її "викривальних" статей, ОПі вигідно чутливу інформацію зливати фсб, не підставляючись
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30.08.2024 15:15 Відповісти
Ф16 если и сбили ПВО,то скорее всего или "Бук",или с-300.Но не "петриот"
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30.08.2024 14:17 Відповісти
хлопці - вчить англійську,
сміялися знущялися - не дають ф-16 бо сцять.
маємо наслідкі...
6 місяців мабуть замало...
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30.08.2024 14:18 Відповісти
Будуть як з монастирським розбиратися, років три. Поки всі не забудуть.
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30.08.2024 14:18 Відповісти
На четвертий день Олещук нарешті роздуплився, після розголосу трагедії у всіх ЗМІ, навіть закордонних.
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30.08.2024 14:18 Відповісти
Я вже не разписав - в НАТО роботу одного пілота винищувачів-бомбардувальників забезпечує 105-спеціалістів різних ланок - літаків ДРЛВ, звязку, космічної розвідки, ППО, РЕБ, станцій наведення, БПЛА та інших. І всі мають працювати злагоджено, як оркестр. Пілотів F-16 навчали в США, а всіх інших де і коли навчали? Питання риторичне.
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30.08.2024 14:24 Відповісти
В Україні грошей на таку розкіш як в нато на жаль немає тому у гас в одній людині повинно бути 3 спеціаліста , наслідки не забаряться і не забарились як бачимо
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30.08.2024 14:30 Відповісти
Там це все інтегровано в єдину систему управління боєм... яка унеможливлює такі ситуації.... нажаль вони цю систему нам не можуть дати і це логічно в цілях безпеки та її системи зняли з літака та зрк

Аналога поки свого не створено та і не факт що з нами поділяться технічною інформацією, яка є засекречена
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30.08.2024 14:39 Відповісти
Це правда ? Дуже сумно тоді, але виходу немає нам будь що потрібно захиститись від болота
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30.08.2024 14:46 Відповісти
давайте відверто скажемо: "френдлі-файєр" буває всюди й у всіх. На жаль, це доволі таки розповсюджене явище. Люди не роботи, і по друге є ще купа факторів, які впливають на обставини. Для мене дивно тільки що існує ж така опція як "свій/чужий". Прикро дуже, і боляе. А тій дебілці - безуглій хоч колись хтось кляпа в рот запхає??
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30.08.2024 14:46 Відповісти
Якийсь дурнуватий наїзд на безуглу у даному випадку при всьому моєму негативному ставленні до неї. Тут безугла винна чи олещук?
І може безугла, а не олещук засвітила для місце розташування
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30.08.2024 14:56 Відповісти
Над моей дачей летала пара самолетов. Они летели очень близко друг к другу, просто страшно на это было смотреть. И через несколько недель, в новостях, что столкнулись самолеты. Я вообще был не удивлен.
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30.08.2024 15:04 Відповісти
Усьому причиною є бардак на всіх ланках управління.
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30.08.2024 15:09 Відповісти
Ракетная атака 127 ракетами, и более 100 шахедами, это серьезное испытание для ПВО. Мировая история еще не знает таких ракетных атак крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и шахедами.
Конечно в такой суматохе такое могло случится.
Но надо же как то развивать ПВО.
Почему не купить в каждую область гирокоптеры, что бы сбивать шахеды и дроны разведчики? Экипажи гирокоптеров с FPV дронами, и стрелковым оружием это 100% сбитие.
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30.08.2024 15:23 Відповісти
Олещук не знає, як вже виправдовуватися.
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30.08.2024 15:36 Відповісти
Ви розберіться там. На НВ кажуть, що заява речниці пентагону - що їх не залучають. Тут - залучають.
Кисельна влада. У вас в уряди багато ручнеків.
В мо досі немає наглядової ради?
Що ви там залучаєте? Лапшисти.
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30.08.2024 15:54 Відповісти
Куда не полюнь - везде одни специалисты и корифеи!
Как вам такая версия - на этом самолёте не сработала система, которая подаёт ПВО сигнал "свой" и его сбили наши.
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30.08.2024 17:17 Відповісти
Лишилося одне - з'ясувати як інформація потрапила до wsj.
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31.08.2024 17:28 Відповісти
 
 