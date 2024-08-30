Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук щодо авіакатастрофи винищувача F-16 наголосив, що уже проводиться детальний аналіз, триває розслідування.

Про це Олещук написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.

Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.

Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.

"Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!" - наголосив Олещук.

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Крі того, командувач Повітряних сил відповів на заяву "слуги народу" Мар'яни Безуглої.

"Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде.

Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!

Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія!

Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" - заявив Олещук.

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Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.