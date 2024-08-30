Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук щодо авіакатастрофи винищувача F-16 наголосив, що уже проводиться детальний аналіз, триває розслідування.
Про це Олещук написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.
Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.
Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - йдеться в повідомленні.
Він запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.
"Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!" - наголосив Олещук.
Крі того, командувач Повітряних сил відповів на заяву "слуги народу" Мар'яни Безуглої.
"Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде.
Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!
Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія!
Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" - заявив Олещук.
Що передувало?
Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.
Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.
Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.
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Проблема в зовсім іншому, Нато забрала свої системи розпізнавання та управління боєм... а інтеграція з совковою свій чужий невдала...
Якщо була така проблема то не потрібно було їх взагалі випускати а шукати якесь рішення
Все чудово , прекрасна маркіза... нічого мінятися на краще не буде.
Правильно?
Дочекалися?
Ні.
А тому, що замовчували та не хотіло начальство повітряних сил себе підставляти.
Далі відбулось аналогічно на аеродромі в Дніпрі.
Дочекались розслідування?
Ні.
І так буде постійно продовжуватися, поки начальство ставить своїм пріоритетом триматися за крісла а не виправляти свої ж помилки , щоб такого в майбутньому не повторювалось.
Ну а зараз вже не змогли замовчувати. Бо американці вже не хотіли, щоб знов замовчували наші керманичі повітряних сил, та першими повідомили про косяк начальства повітряних сил.
От тоді б йому був респект.
А не чекати, поки вже всі про це скажуть, навіть американці.
чекаємо висновків і притягнення до відповідальності винних
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє із посиланням на https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3890788/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-conference/ Міністерство оборони США . Джерело:
А це як, Олещук?
Хто ж бреше, невже не ти, а заступниця прессекретаря Пентагону?
Лише висловив припущення, що людина, яка брехала неодноразово, бреше і зараз.
А ви, можливо, захищаєте брехуна.
Ті дуже уважно чекають її "викривальних" статей, ОПі вигідно чутливу інформацію зливати фсб, не підставляючись
сміялися знущялися - не дають ф-16 бо сцять.
маємо наслідкі...
6 місяців мабуть замало...
Аналога поки свого не створено та і не факт що з нами поділяться технічною інформацією, яка є засекречена
І може безугла, а не олещук засвітила для місце розташування
Конечно в такой суматохе такое могло случится.
Но надо же как то развивать ПВО.
Почему не купить в каждую область гирокоптеры, что бы сбивать шахеды и дроны разведчики? Экипажи гирокоптеров с FPV дронами, и стрелковым оружием это 100% сбитие.
Кисельна влада. У вас в уряди багато ручнеків.
В мо досі немає наглядової ради?
Що ви там залучаєте? Лапшисти.
Как вам такая версия - на этом самолёте не сработала система, которая подаёт ПВО сигнал "свой" и его сбили наши.