У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави від 30 серпня.

"Звільнити ОЛЕЩУКА Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в указі.

У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав очільник держави.

Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року. Він замінив на цій посаді Сергія Дроздова.

Зазначимо, що звільнення Олещука відбулося на тлі нещодавньої авіакатастрофи українського винищувача F-16.

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