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Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ

олещук

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави від 30 серпня. 

"Звільнити ОЛЕЩУКА Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в указі.

У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити  командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав очільник держави.

Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року. Він замінив на цій посаді Сергія Дроздова.

Зазначимо, що звільнення Олещука відбулося на тлі нещодавньої авіакатастрофи українського винищувача F-16.

Читайте також: Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) звільнення (2670) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+54
мабудь у його дружини та дітей не було паспорту з куркою.....
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30.08.2024 20:08
+50
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30.08.2024 20:14
+36
найгірше те, що його наступником буде ще більше мудило (враховуючи таланти "найвеличнішого" робити кадрові призначення)
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30.08.2024 20:19
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Давайте без поносу! У відомстві Олещука сталася трагедія яка відповідає рішенню президента.
Олещук як офіцер повинен був написати заяву ще 26 , а не вступати в перепалку з тупою пвздою
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30.08.2024 20:58 Відповісти
Ось впаде Покровськ...то Сирського звільнять..?!!
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30.08.2024 21:12 Відповісти
Покровськ не впаде. Впаде Селідове, потім Курахове і Вугледарі. А Сирського б звільнити не помішало ...
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30.08.2024 22:12 Відповісти
В нашого припіздєнта південь і схід України окупували за один день на 200 км прям після того, як він штовхнув промову про шашлики і ніхера - не застрелився, ні у відставку не пішов, не втік знов таки...
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30.08.2024 21:33 Відповісти
Пора клоуна увольнять
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30.08.2024 21:01 Відповісти
Залишилось 5 F-16, а 5 генералів якось знайдуть.
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30.08.2024 21:03 Відповісти
в Україні кількасот генералів, кілька тисяч полковників ще, а f16 лишень вже 5
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30.08.2024 21:24 Відповісти
Точно, призначенця Зеленського - генерала Наумова знайшли з налічкою і брюліками аж в Сербії.
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30.08.2024 21:31 Відповісти
Це крінж...коли Президент втручається в справи військових- жди Біди...
Це вже аксіома від Зе...
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30.08.2024 21:11 Відповісти
Если сбили свои, то Олещук сам должен был подать в отставку.
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30.08.2024 21:21 Відповісти
Як у пісні "На землі, в повітрі і на морі". Від Безуглої нікому не втекти.
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30.08.2024 21:17 Відповісти
Спочатку Дерьмак віддав інфу (з метою проінформувати х.....) лівакам в Штати, а для внутрішнього вжитку запустив Торпеду Севрюгіну (кликуха по нижній щелепі). Він же второй чєловєк в Ставкє, тому що Пєрвого там немає. Так було із Залужним, так буде і з Просирським. Це помста ЗСУ за відбитий ракетний штурм. Торпеда ще взимку верещала, чому не проганяють Олещука, тоді обійшлося пресофіцером.
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30.08.2024 21:25 Відповісти
Сидимо знову без світла - це такий відбитий штурм? Минулу зиму світло не відключали, тепер навіть влітку без світла. Це так наша доблесна ППО атаки відбиває? Щось нелогічно це все. А може це через те, що в склад ППО блатних беруть за гроші, щоб на нуль не кидати? Знаємо такі випадки. В нашій армії ще дуже багато радянщини і корумпована вона не менше ніж інші сфери в Україні.
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30.08.2024 21:53 Відповісти
https://x.com/OdesaTatiana



https://x.com/OdesaTatiana

ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state



https://x.com/OdesaTatiana

@OdesaTatiana

·

https://x.com/OdesaTatiana/status/1829587540107493788 31 с

Єрмак тусує фігури ,щоб ЗСУ стали слабкими та українці не заважали йому красти!
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30.08.2024 21:32 Відповісти
За "дружній вогонь", звичайно, потрібно наказувати. Але починати треба з верховного, він ж у нас за все відповідає.
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30.08.2024 21:36 Відповісти
Почитав коменти - зелена ******* просто на гівно сходить, щоб обгівнити генерала, який їх боронить 2,5 роки. Про припіздєнта, який підготував власними руками окупацію півдня і сходу України - зелені ******* шось не згадують. Мабуть ше шашликів не нажерлися. І кінця епохи бідності чекають. Хоча, їм "какая разніца, єслі припіздєнт ригає на руском язьіке"?
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30.08.2024 21:37 Відповісти
Ваапше-та, и паачему кацапы с подкацапниками - такие простенькие, шо прямолинейка?
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30.08.2024 21:41 Відповісти
хз, не знайомий ні з одним кацапом
нах підкацапи обрали зе-дебіла я пояснити вже 5 років не можу, мабуть точно - прямолінійки, сказали "кінець епохи бідності" і все, погнали на виборчі дільниці лососнуть тунця
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30.08.2024 22:02 Відповісти
Не кажу вже про главзеба, але ж бо, ми - бовдури. Отримати так тяжко технiку, та й то, з нею - по-нехлюйськi.
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30.08.2024 21:39 Відповісти
Єдиний безумовний авторитет для Безуглої, якого вона ніколи не критикує, - Зеленський.

У липні Безуглa вийшла з фракції "Слуга народу".

Проте в Раді блокується постанова про звільнення Безуглої з посади заступника керівника комітету.
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30.08.2024 21:40 Відповісти
Вот вам 73 процента дебилов ответ на то,кто в Украину привел войну и после шашлыков будете жрать шаурму…
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30.08.2024 22:12 Відповісти
Це ще раз доказує, що Безугла , нажал виявилась правоою.Бардак оплачується життями.
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30.08.2024 22:22 Відповісти
Довго думав? Вумнік.
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31.08.2024 09:01 Відповісти
Безугла права
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30.08.2024 23:19 Відповісти
А Порошенко правий?
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30.08.2024 23:48 Відповісти
Звісно - правий, "Армія, Мова, Віра" - завжди актуальні.
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31.08.2024 00:33 Відповісти
Падіння літака могло бути і наслідком, "підстави", саботажу.
Як і багато інших прикрих та дуже сумнівних інцидентів.
Але хто ж скаже правду?
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30.08.2024 23:42 Відповісти
А Іловайськ ,це спланована акція,чи прикрий інцидент.
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31.08.2024 06:43 Відповісти
З усього цього висновок один - Україна втрачає свої землі на Сході, незабаром-на Півдні, і скоро почнеться з Півночі. Лукашенко вже аж слиною стікає, щоб прихватити собі 4 області України.
Після такого, з України виїде ще що найменше 100 000-200 000 чоловік працездатного населення.
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31.08.2024 00:02 Відповісти
От не позаздриш нашим генералам. Призначать - пляма на репутації на все життя.
Звільнять - пляма на репутації на все життя.

А все тому, що призначає та звільняє всім відомий у#обок, який керується тільки своїми забаганками.
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31.08.2024 00:52 Відповісти
от би хтось ще звільнив зєлєнскАвА....
тіло явно не справляється зі службовими обов'язками! якщо перший рік після москальської навали ще були якісь примарні сподівання, то тепер все ясно, як білий день!!! зєлєнскій - повністю проф. непридатний! (хоча для адекватних людей це було ясно ще аж в 2019-ому....)
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31.08.2024 00:54 Відповісти
"перший рік", "сподівання", воно з самого початку непридатне
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31.08.2024 08:06 Відповісти
якщо він винен, там не звільнення, а трибунал треба
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31.08.2024 01:51 Відповісти
Скорее на фоне потери F-16 был конфликт и генерал Олещук пытался объяснить Зеленосяйвому, что его понимание стратегии применения авиации "...самолеты летят, бомбить будем..." не соответствует действительности. Мягко говоря. Или просто послал.

Бубочко обиделось... (((
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31.08.2024 08:17 Відповісти
А керівників прикордонних та митних служб не збирається звільняти наш пан президент а то його слуги народу шастають через кордон з повними багажниками грошей ,а то і залишаються там на ПМП як то кордон у нас дерява хвіртка ,що Олещук не догодив любимій жоні президента ,ермаку,образив кухарку безуглу,як посмів до коли це все буд
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31.08.2024 15:14 Відповісти
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