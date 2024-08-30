Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ
У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави від 30 серпня.
"Звільнити ОЛЕЩУКА Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в указі.
У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.
"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав очільник держави.
Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року. Він замінив на цій посаді Сергія Дроздова.
Зазначимо, що звільнення Олещука відбулося на тлі нещодавньої авіакатастрофи українського винищувача F-16.
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Олещук як офіцер повинен був написати заяву ще 26 , а не вступати в перепалку з тупою пвздою
Це вже аксіома від Зе...
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ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state
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@OdesaTatiana
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Єрмак тусує фігури ,щоб ЗСУ стали слабкими та українці не заважали йому красти!
нах підкацапи обрали зе-дебіла я пояснити вже 5 років не можу, мабуть точно - прямолінійки, сказали "кінець епохи бідності" і все, погнали на виборчі дільниці лососнуть тунця
У липні Безуглa вийшла з фракції "Слуга народу".
Проте в Раді блокується постанова про звільнення Безуглої з посади заступника керівника комітету.
Як і багато інших прикрих та дуже сумнівних інцидентів.
Але хто ж скаже правду?
Після такого, з України виїде ще що найменше 100 000-200 000 чоловік працездатного населення.
Звільнять - пляма на репутації на все життя.
А все тому, що призначає та звільняє всім відомий у#обок, який керується тільки своїми забаганками.
тіло явно не справляється зі службовими обов'язками! якщо перший рік після москальської навали ще були якісь примарні сподівання, то тепер все ясно, як білий день!!! зєлєнскій - повністю проф. непридатний! (хоча для адекватних людей це було ясно ще аж в 2019-ому....)
Бубочко обиделось... (((