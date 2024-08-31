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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 614 950 человек (+1360 за сутки), 8582 танка, 17614 артсистем, 16736 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 614950 (+1360) человек,
  • танков - 8582 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 16736 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 17614 (+42) ед,
  • РСЗО - 1176 (+1) ед,
  • средства ППО - 940 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14471 (+18),
  • крылатые ракеты - 2557 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед,
  • специальная техника - 2977 (+10)

Также читайте: На юге за сутки уничтожены 64 оккупанта и 30 единиц вооружения и военной техники

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+25
Минув 3846 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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31.08.2024 08:11
+21
Свиняча нарізка шалено збільшує тонаж. Слава нашим хлопцям у ЗСУ!
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31.08.2024 08:08
+18
"Як би важко нам не було,але вже точно не буде соромно "Валерій Залужний
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31.08.2024 08:05
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"Як би важко нам не було,але вже точно не буде соромно "Валерій Залужний
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31.08.2024 08:05 Ответить
Свиняча нарізка шалено збільшує тонаж. Слава нашим хлопцям у ЗСУ!
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31.08.2024 08:08 Ответить
Єдине що радує, це як наші Славні ЗСУ знищують рашиську нечисть незважаючи на непатріотичну владу.
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31.08.2024 08:11 Ответить
Минув 3846 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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31.08.2024 08:11 Ответить
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31.08.2024 08:18 Ответить
Рівно рік назад генштаб поміняв картинку статистики на коричневу )) Мені вона не зайшла, зі своїм зором тяжко розрізняти жовте на коричневом. Тому вирішив зберігти стару. Посидів годинку і вона почали виглядати так ))
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31.08.2024 08:25 Ответить
Цифри теж кажуть багато в порівнянні ))
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31.08.2024 08:26 Ответить
Таки кажуть. 1)ворогів знищено чимало - і це дуже добре. 2) за рік знищено 12 гелікоптерів та 53 літака - і,нажаль,це дуже мало, і російському пануванню в небі досі протиставити нічого. В Українскій війні є ще багато воєнних подій, яких немає у цих цифрах Наприклад 3)ВСУ таки втрачає позиції і відступає, 4) ВСУ втратили Залужного, - я його аж ніяк не обожнюю, але з осіб, хто мав би спробувати пояснити таку втрату, ніхто не завдав собі праці навіть рота розтулити ("ротація"). Навіщо я це написав?! Бо посмішки наприкінці Вашого допису здалися не тільки недоречними, а й дурнуватими.
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31.08.2024 09:52 Ответить
Пора вже Членінську передати естафету
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31.08.2024 09:04 Ответить
по чумардосам місяць буде другий після травня.
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31.08.2024 08:17 Ответить
Лічний састав кацапав непогано, але активніше, активніше, он пушкарі знову темп набирають, а бибиеми із полуарматими єта пазор какой-та.
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31.08.2024 08:21 Ответить
Ще з вечора не відпустило,чи вже з ранку закинувся?
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31.08.2024 08:26 Ответить
З приходом сирського показники підмарафетили
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31.08.2024 08:25 Ответить
⚡Софія Федина:
Терміново! На посаду начальника штабу Сил Безпілотних систем призначено Романа Гладкого

❗️Його дружина має громадянство московської федерації

❗️В мережі є інформація, що Роман Гладкий підозрювався у шпигунстві на користь московитів

Вимагаю від влади пояснень!
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31.08.2024 08:27 Ответить
Ситуація темна, але гляньте хто цю новину закинув і спробуйте зв'язати ...
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31.08.2024 08:37 Ответить
Першим кинув Роман Погорілий з діпстейт. Безумна і всі інші вже потім розповсюдили.
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31.08.2024 08:41 Ответить
ситуація темна з усіма призначенцями зеленського
він давав посади багатьом зрадникам і облудникам
що змушує вас вважати саме це призначення винятком з правил ?
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31.08.2024 08:49 Ответить
Я не захищаю, я реально не знаю. Просто вперше почув новину від безмозглої. А для мене це як червона ганчірка.
Ще раз, реально просто спостерігаю поки.
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31.08.2024 09:01 Ответить
Крім шпигунства,за ним цілий шлейф тягнеться...Ця посада дуже цікава свинособакам...
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31.08.2024 08:46 Ответить
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31.08.2024 08:39 Ответить
Чумардоси оживились 1 360 за добу (тепер це дев'ятий показник з початку війни), а також вийдуть на друге місце за місяць, на разі 35 460 по переду липень 35 680 і травень 38 940.
Арта - 26 стволів до нового рекорду, завтра побачемо, позавчора було 23 за добу.
Авто перейшли 2 тисячі що вже непогано і це вже другий місячний результат з початку війни, на жаль рекорду не буде.
Спецтехніка на сьогодні 264 од. по переду липень 265 і черевень 267 як там не станеться це все одне літо.
Танки навряд чи вийдуть на дві сотні, на сьогодні 183 од, найменше в цьому році було у лютому 288 тепер цей "титул" за серпнем.
ББМ на зараз 533 од найменше червень 603, якийсь неброньований виходе серпень.
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31.08.2024 09:42 Ответить
Чим менше вони втрачають броні, тим швидше просуваються... Боже, бережи бійців ЗСУ!
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31.08.2024 09:58 Ответить
 
 