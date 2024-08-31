Общие боевые потери РФ с начала войны – около 614 950 человек (+1360 за сутки), 8582 танка, 17614 артсистем, 16736 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 614950 (+1360) человек,

танков - 8582 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 16736 (+14) ед,

артиллерийских систем - 17614 (+42) ед,

РСЗО - 1176 (+1) ед,

средства ППО - 940 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14471 (+18),

крылатые ракеты - 2557 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед,

специальная техника - 2977 (+10)

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