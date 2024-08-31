Общие боевые потери РФ с начала войны – около 614 950 человек (+1360 за сутки), 8582 танка, 17614 артсистем, 16736 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 614950 (+1360) человек,
- танков - 8582 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 16736 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 17614 (+42) ед,
- РСЗО - 1176 (+1) ед,
- средства ППО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14471 (+18),
- крылатые ракеты - 2557 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед,
- специальная техника - 2977 (+10)
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137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
Терміново! На посаду начальника штабу Сил Безпілотних систем призначено Романа Гладкого
❗️Його дружина має громадянство московської федерації
❗️В мережі є інформація, що Роман Гладкий підозрювався у шпигунстві на користь московитів
Вимагаю від влади пояснень!
він давав посади багатьом зрадникам і облудникам
що змушує вас вважати саме це призначення винятком з правил ?
Ще раз, реально просто спостерігаю поки.
Арта - 26 стволів до нового рекорду, завтра побачемо, позавчора було 23 за добу.
Авто перейшли 2 тисячі що вже непогано і це вже другий місячний результат з початку війни, на жаль рекорду не буде.
Спецтехніка на сьогодні 264 од. по переду липень 265 і черевень 267 як там не станеться це все одне літо.
Танки навряд чи вийдуть на дві сотні, на сьогодні 183 од, найменше в цьому році було у лютому 288 тепер цей "титул" за серпнем.
ББМ на зараз 533 од найменше червень 603, якийсь неброньований виходе серпень.