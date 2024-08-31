УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4710 відвідувачів онлайн
Новини
6 255 26

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 614 950 осіб (+1360 за добу), 8582 танки, 17614 артсистем, 16736 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 613 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8582 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
  • артилерійських систем  – 17614 (+42) од,
  • РСЗВ  – 1176 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2977 (+10)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні за добу знищено 64 окупанти та 30 одиниць озброєння й військової техніки

інфографіка

Автор: 

армія рф (17291) ліквідація (3899) знищення (7190)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Минув 3846 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
показати весь коментар
31.08.2024 08:11
+21
Свиняча нарізка шалено збільшує тонаж. Слава нашим хлопцям у ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2024 08:08
+18
"Як би важко нам не було,але вже точно не буде соромно "Валерій Залужний
показати весь коментар
31.08.2024 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Як би важко нам не було,але вже точно не буде соромно "Валерій Залужний
показати весь коментар
31.08.2024 08:05 Відповісти
Свиняча нарізка шалено збільшує тонаж. Слава нашим хлопцям у ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2024 08:08 Відповісти
Єдине що радує, це як наші Славні ЗСУ знищують рашиську нечисть незважаючи на непатріотичну владу.
показати весь коментар
31.08.2024 08:11 Відповісти
Минув 3846 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
показати весь коментар
31.08.2024 08:11 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2024 08:18 Відповісти
Рівно рік назад генштаб поміняв картинку статистики на коричневу )) Мені вона не зайшла, зі своїм зором тяжко розрізняти жовте на коричневом. Тому вирішив зберігти стару. Посидів годинку і вона почали виглядати так ))
показати весь коментар
31.08.2024 08:25 Відповісти
Цифри теж кажуть багато в порівнянні ))
показати весь коментар
31.08.2024 08:26 Відповісти
Таки кажуть. 1)ворогів знищено чимало - і це дуже добре. 2) за рік знищено 12 гелікоптерів та 53 літака - і,нажаль,це дуже мало, і російському пануванню в небі досі протиставити нічого. В Українскій війні є ще багато воєнних подій, яких немає у цих цифрах Наприклад 3)ВСУ таки втрачає позиції і відступає, 4) ВСУ втратили Залужного, - я його аж ніяк не обожнюю, але з осіб, хто мав би спробувати пояснити таку втрату, ніхто не завдав собі праці навіть рота розтулити ("ротація"). Навіщо я це написав?! Бо посмішки наприкінці Вашого допису здалися не тільки недоречними, а й дурнуватими.
показати весь коментар
31.08.2024 09:52 Відповісти
Пора вже Членінську передати естафету
показати весь коментар
31.08.2024 09:04 Відповісти
по чумардосам місяць буде другий після травня.
показати весь коментар
31.08.2024 08:17 Відповісти
Лічний састав кацапав непогано, але активніше, активніше, он пушкарі знову темп набирають, а бибиеми із полуарматими єта пазор какой-та.
показати весь коментар
31.08.2024 08:21 Відповісти
Ще з вечора не відпустило,чи вже з ранку закинувся?
показати весь коментар
31.08.2024 08:26 Відповісти
З приходом сирського показники підмарафетили
показати весь коментар
31.08.2024 08:25 Відповісти
⚡Софія Федина:
Терміново! На посаду начальника штабу Сил Безпілотних систем призначено Романа Гладкого

❗️Його дружина має громадянство московської федерації

❗️В мережі є інформація, що Роман Гладкий підозрювався у шпигунстві на користь московитів

Вимагаю від влади пояснень!
показати весь коментар
31.08.2024 08:27 Відповісти
Ситуація темна, але гляньте хто цю новину закинув і спробуйте зв'язати ...
показати весь коментар
31.08.2024 08:37 Відповісти
Першим кинув Роман Погорілий з діпстейт. Безумна і всі інші вже потім розповсюдили.
показати весь коментар
31.08.2024 08:41 Відповісти
ситуація темна з усіма призначенцями зеленського
він давав посади багатьом зрадникам і облудникам
що змушує вас вважати саме це призначення винятком з правил ?
показати весь коментар
31.08.2024 08:49 Відповісти
Я не захищаю, я реально не знаю. Просто вперше почув новину від безмозглої. А для мене це як червона ганчірка.
Ще раз, реально просто спостерігаю поки.
показати весь коментар
31.08.2024 09:01 Відповісти
Крім шпигунства,за ним цілий шлейф тягнеться...Ця посада дуже цікава свинособакам...
показати весь коментар
31.08.2024 08:46 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2024 08:39 Відповісти
Чумардоси оживились 1 360 за добу (тепер це дев'ятий показник з початку війни), а також вийдуть на друге місце за місяць, на разі 35 460 по переду липень 35 680 і травень 38 940.
Арта - 26 стволів до нового рекорду, завтра побачемо, позавчора було 23 за добу.
Авто перейшли 2 тисячі що вже непогано і це вже другий місячний результат з початку війни, на жаль рекорду не буде.
Спецтехніка на сьогодні 264 од. по переду липень 265 і черевень 267 як там не станеться це все одне літо.
Танки навряд чи вийдуть на дві сотні, на сьогодні 183 од, найменше в цьому році було у лютому 288 тепер цей "титул" за серпнем.
ББМ на зараз 533 од найменше червень 603, якийсь неброньований виходе серпень.
показати весь коментар
31.08.2024 09:42 Відповісти
Чим менше вони втрачають броні, тим швидше просуваються... Боже, бережи бійців ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2024 09:58 Відповісти
 
 