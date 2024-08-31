Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 614 950 осіб (+1360 за добу), 8582 танки, 17614 артсистем, 16736 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 613 590 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10)
Топ коментарі
+25 Qq Qqq #455433
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+21 Trevo Trow
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+18 valentyna #410470
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137! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 614 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
Терміново! На посаду начальника штабу Сил Безпілотних систем призначено Романа Гладкого
❗️Його дружина має громадянство московської федерації
❗️В мережі є інформація, що Роман Гладкий підозрювався у шпигунстві на користь московитів
Вимагаю від влади пояснень!
він давав посади багатьом зрадникам і облудникам
що змушує вас вважати саме це призначення винятком з правил ?
Ще раз, реально просто спостерігаю поки.
Арта - 26 стволів до нового рекорду, завтра побачемо, позавчора було 23 за добу.
Авто перейшли 2 тисячі що вже непогано і це вже другий місячний результат з початку війни, на жаль рекорду не буде.
Спецтехніка на сьогодні 264 од. по переду липень 265 і черевень 267 як там не станеться це все одне літо.
Танки навряд чи вийдуть на дві сотні, на сьогодні 183 од, найменше в цьому році було у лютому 288 тепер цей "титул" за серпнем.
ББМ на зараз 533 од найменше червень 603, якийсь неброньований виходе серпень.