Войска РФ обстреляли Часов Яр: по меньшей мере 5 человек погибли
По меньшей мере 5 человек погибли в результате вражеского обстрела Часова Яра в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет.
"Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", - подчеркивает глава региона.
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якщо цивільні, то наводчики-діверсанти: "пуля - дура..." як казав О.Суворов, загибли від френдлі-файєр
питання електрошокером....
викликали вогонь на себе ?
яке прикре самогубство
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