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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Часов Яр: по меньшей мере 5 человек погибли

Зруйнований росіянами Часів Яр

По меньшей мере 5 человек погибли в результате вражеского обстрела Часова Яра в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне контролируют около 40% Часова Яра, - пресс-служба 24-й ОМБр

"Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", - подчеркивает глава региона.

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обстрел (27036) жертвы (2070) Часов Яр (324)


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не зрозумів. "Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років" . Про втрати військових не повідомляють, поліція, мнс - пишуть одразу. То хто ці чоловіки?
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31.08.2024 13:58 Ответить
Если призывают эвакуироваться, значит есть ещё мирные жители
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31.08.2024 15:29 Ответить
Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років ?

якщо цивільні, то наводчики-діверсанти: "пуля - дура..." як казав О.Суворов, загибли від френдлі-файєр
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31.08.2024 17:17 Ответить
Рашиська орда перетворила Часів Яр на суцільну руїну ,як і Бахмут ,Соледар ,Марїнку ,Авдіївку цих міст білше не існує варвари "асвабадили",а колись там теж вирувало життя ,але прийшов "русский мир".
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31.08.2024 14:44 Ответить
Тебе 30 лет, ты сидишь в руинах Часов Яра и чего то ждешь. Кто ты? Этот вопрос должен задавать не глава региона, а начальник местного отделения СБУ.
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31.08.2024 16:55 Ответить
+ 100 !

питання електрошокером....

викликали вогонь на себе ?
яке прикре самогубство

.
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31.08.2024 17:19 Ответить
 
 