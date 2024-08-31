Войска РФ обстреляли Часов Яр: по меньшей мере 5 человек погибли

По меньшей мере 5 человек погибли в результате вражеского обстрела Часова Яра в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет.

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"Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", - подчеркивает глава региона.