Війська РФ обстріляли Часів Яр: щонайменше 5 людей загинули
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Часового Яру на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років.
"Часів Яр - місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", - наголошує очільник регіону.
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якщо цивільні, то наводчики-діверсанти: "пуля - дура..." як казав О.Суворов, загибли від френдлі-файєр
питання електрошокером....
викликали вогонь на себе ?
яке прикре самогубство
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