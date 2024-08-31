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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Часів Яр: щонайменше 5 людей загинули

Зруйнований росіянами Часів Яр

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Часового Яру на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років.

Також читайте: Росіяни контролюють близько 40% Часового Яру, - пресслужба 24 ОМБр

"Часів Яр - місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", - наголошує очільник регіону. 

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обстріл (28357) жертви (1791) Часів Яр (327)


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не зрозумів. "Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років" . Про втрати військових не повідомляють, поліція, мнс - пишуть одразу. То хто ці чоловіки?
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31.08.2024 13:58 Відповісти
Если призывают эвакуироваться, значит есть ещё мирные жители
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31.08.2024 15:29 Відповісти
Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років ?

якщо цивільні, то наводчики-діверсанти: "пуля - дура..." як казав О.Суворов, загибли від френдлі-файєр
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31.08.2024 17:17 Відповісти
Рашиська орда перетворила Часів Яр на суцільну руїну ,як і Бахмут ,Соледар ,Марїнку ,Авдіївку цих міст білше не існує варвари "асвабадили",а колись там теж вирувало життя ,але прийшов "русский мир".
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31.08.2024 14:44 Відповісти
Тебе 30 лет, ты сидишь в руинах Часов Яра и чего то ждешь. Кто ты? Этот вопрос должен задавать не глава региона, а начальник местного отделения СБУ.
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31.08.2024 16:55 Відповісти
+ 100 !

питання електрошокером....

викликали вогонь на себе ?
яке прикре самогубство

.
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31.08.2024 17:19 Відповісти
 
 