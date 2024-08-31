Рашисты наносят удары по Харькову

Сейчас российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Об этом информирует в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков, в укрытие! Оккупанты наносят удары!",- отметил он.

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