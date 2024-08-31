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Новости Война
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Рашисты наносят удары по Харькову

Наслідки ворожих обстрілів Харкова

Сейчас российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Об этом информирует в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков, в укрытие! Оккупанты наносят удары!",- отметил он.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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За кожен удар по Харкову повинен бути дзеркальний удар по парасії.
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31.08.2024 15:00 Ответить
Рашиський виродок думає зламати харківян терором ,незламаєш нікчемна фашиська паскуда ,ти хотів ввійти в історію ? так ти ввійшов як найбільший воєний злочинець 21 століття ,терорист №1 ,нікчемна тупа істота який буде проклятий українським народом навіки.
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31.08.2024 15:22 Ответить
Його огидною пикою ще будут дітей лякати.
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31.08.2024 15:27 Ответить
Чому не державною мовою?
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31.08.2024 16:17 Ответить
А что - уже приняли закон?
Когда?
Номер?
Болела, наверное, пропустила....
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31.08.2024 16:22 Ответить
Пані Галина, спілкуйтеся будь-якою мовою, якою бажаете. Ви не держслужбовець, який повинен вживати тільки державну мову. Головне, душою і серцем ви за
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31.08.2024 18:27 Ответить
Довго хворієте, у 1996 році наче ухвалено Конституцію, де вказано державну мову. Також були інші законодавчі акти з цього питання, але за номерами краще б до Орлиці, але тут Ви трохи запізнилися. Одужайте.
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31.08.2024 16:28 Ответить
 
 