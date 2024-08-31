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Сегодня в Харькове день траура

Обстріл Харкова

Сегодня, 31 августа 2024 года, в Харькове объявлен день траура в связи с российским обстрелом города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 97, из них - 22 несовершеннолетних.

Терехов также уточнил, что среди пострадавших - десятимесячный младенец.

Также смотрите: В результате российского удара по Харькову погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. ФОТО

Автор: 

обстрел (27036) траур (227) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+1
Жорстко покарати орків, і нехай потім не стонуть, вони підтримали цю війну !
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31.08.2024 10:47
+1
Рашизм невиліковна хвороба оскаженілості і антилюдяності.

Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
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31.08.2024 11:06
+1
Харків, мужнє місто, мужні люди. Не забудемо і не пробачимо. Усе буде Україна. Вічна Пам'ять загиблим
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31.08.2024 11:06
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Жорстко покарати орків, і нехай потім не стонуть, вони підтримали цю війну !
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31.08.2024 10:47 Ответить
Як ?
пінчер жерстко
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31.08.2024 10:58 Ответить
Трішки покарали
https://streamable.com/uxyifd

https://streamable.com/r0qecd

https://streamable.com/er8dc5

https://streamable.com/n0u0bm
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31.08.2024 11:05 Ответить
Рашизм невиліковна хвороба оскаженілості і антилюдяності.

Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
показать весь комментарий
31.08.2024 11:06 Ответить
Харків, мужнє місто, мужні люди. Не забудемо і не пробачимо. Усе буде Україна. Вічна Пам'ять загиблим
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31.08.2024 11:06 Ответить
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31.08.2024 12:08 Ответить
Усе здригнулося, полетіли уламки: момент удару російським КАБом по Харкову потрапив на відео
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/use-zdrignulosya-poletili-ulamki-moment-udaru-rosijskim-kabom-po-harkovu-potrapiv-na-video.htm
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31.08.2024 12:10 Ответить
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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31.08.2024 13:04 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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31.08.2024 13:06 Ответить
***** мріє про порожнє місто, тому Харків приречений.
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31.08.2024 13:16 Ответить
За Харків чомусь тільки Белгород, за Київ має бути Москва, але там тихо - це несправедливо.
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31.08.2024 14:27 Ответить
 
 