Сегодня в Харькове день траура
Сегодня, 31 августа 2024 года, в Харькове объявлен день траура в связи с российским обстрелом города.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 97, из них - 22 несовершеннолетних.
Терехов также уточнил, что среди пострадавших - десятимесячный младенец.
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+1 Олександр #581937
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Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/use-zdrignulosya-poletili-ulamki-moment-udaru-rosijskim-kabom-po-harkovu-potrapiv-na-video.htm
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев