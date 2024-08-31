Сегодня в Харькове день траура

Сегодня, 31 августа 2024 года, в Харькове объявлен день траура в связи с российским обстрелом города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 97, из них - 22 несовершеннолетних.

Терехов также уточнил, что среди пострадавших - десятимесячный младенец.

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