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Сьогодні у Харкові день жалоби

Обстріл Харкова

Сьогодні, 31 серпня 2024 року, у Харкові оголошено день жалоби у зв'язку з російським обстрілом міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 97, з них - 22 неповнолітніх.

Терехов також уточнив, що серед постраждалих - десятимісячне немовля.

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Автор: 

обстріл (28357) жалоба (163) Харків (5580)


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Топ коментарі
+1
Жорстко покарати орків, і нехай потім не стонуть, вони підтримали цю війну !
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31.08.2024 10:47
+1
Рашизм невиліковна хвороба оскаженілості і антилюдяності.

Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
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31.08.2024 11:06
+1
Харків, мужнє місто, мужні люди. Не забудемо і не пробачимо. Усе буде Україна. Вічна Пам'ять загиблим
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31.08.2024 11:06
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Жорстко покарати орків, і нехай потім не стонуть, вони підтримали цю війну !
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31.08.2024 10:47 Відповісти
Як ?
пінчер жерстко
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31.08.2024 10:58 Відповісти
Трішки покарали
https://streamable.com/uxyifd

https://streamable.com/r0qecd

https://streamable.com/er8dc5

https://streamable.com/n0u0bm
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31.08.2024 11:05 Відповісти
Рашизм невиліковна хвороба оскаженілості і антилюдяності.

Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
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31.08.2024 11:06 Відповісти
Харків, мужнє місто, мужні люди. Не забудемо і не пробачимо. Усе буде Україна. Вічна Пам'ять загиблим
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31.08.2024 11:06 Відповісти
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31.08.2024 12:08 Відповісти
Усе здригнулося, полетіли уламки: момент удару російським КАБом по Харкову потрапив на відео
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/use-zdrignulosya-poletili-ulamki-moment-udaru-rosijskim-kabom-po-harkovu-potrapiv-na-video.htm
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31.08.2024 12:10 Відповісти
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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31.08.2024 13:04 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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31.08.2024 13:06 Відповісти
***** мріє про порожнє місто, тому Харків приречений.
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31.08.2024 13:16 Відповісти
За Харків чомусь тільки Белгород, за Київ має бути Москва, але там тихо - це несправедливо.
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31.08.2024 14:27 Відповісти
 
 