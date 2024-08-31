Сьогодні у Харкові день жалоби
Сьогодні, 31 серпня 2024 року, у Харкові оголошено день жалоби у зв'язку з російським обстрілом міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 97, з них - 22 неповнолітніх.
Терехов також уточнив, що серед постраждалих - десятимісячне немовля.
Топ коментарі
+1 Олександр #581937
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+1 Лазоренко Лариса
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+1 valentyna #410470
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пінчер жерстко
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Царство небесне всім кого вбили росіяне🙏
Господи, вілікуй росію від сказу кровожерливості і цим Ти спасеш всю Планету🙏
Господи, врозуми тих хто має сили і ресурси зупинити путіна і його орду, щоб єдиною метою, єдиною мрією кожного дня і кожної миті їх не відпускало бажання зробити все можливе і неможливе аби зупинити путіна і його криваву машину вбивст і насилля, аби ними робилось все кожної миті для поразки путіна і його військо, начевони стоять вже на їх порозі. Відкрий всім очі широко і ее давай їх запоющити поки не зупинять путіна і його орків🙏🙏🙏
Амінь
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/use-zdrignulosya-poletili-ulamki-moment-udaru-rosijskim-kabom-po-harkovu-potrapiv-na-video.htm
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев