Сьогодні у Харкові день жалоби

Сьогодні, 31 серпня 2024 року, у Харкові оголошено день жалоби у зв'язку з російським обстрілом міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 97, з них - 22 неповнолітніх.

Терехов також уточнив, що серед постраждалих - десятимісячне немовля.

Дивіться також: Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. ФОТО